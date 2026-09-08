Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Σκληρό βίντεο

Η μικρή Ελίφ Μάβι Αβλί σκοτώθηκε ενώ περνούσε τον δρόμο με τη μητέρα της, μία ημέρα μετά τα 3α γενέθλιά της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Σκληρό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 3χρονη Ελίφ Μάβι Αβλί σκοθηκε στην Εσκχίρ της Τουρκίας όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ περνούσε τον δρόμο με τη μητέρα της.
  • Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και της επιβλήθηκε κατ' οίκον περιορισμός για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, απόφαση που αμφισβητεί η οικογένεια του παιδιού.
  • Η οικογένεια άσκησε έφεση ζητώντας την προφυλάκιση της οδηγού, υποστηρίζοντας ότι το παιδί παρασύρθηκε για 14 μέτρα και ότι η ταχύτητα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
  • Ο πατέρας και οι συγγενείς της μικρής ζητούν δικαιοσύνη και εκφράζουν βαθιά θλίψη για τον τραγικό θάνατό της.
  • Η οδηγός ισχυρίζεται ότι είχε χαμηλή ταχύτητα και δεν θυμάται ακριβώς το περιστατικό λόγω σοκ, ενώ δεν θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο για το δυστύχημα.
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 3χρονο κοριτσάκι στην Τουρκία, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο μαζί με τη μητέρα του. Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα ήρθαν οι εικόνες και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, στη συνοικία Vişnelik της περιοχής Odunpazarı, στην Εσκισεχίρ.

Η μικρή Ελίφ Μάβι Αβλί περνούσε τον δρόμο μαζί με τη μητέρα της, Μερβέ Αβλί, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 40χρονη F.A.B. την παρέσυρε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, μετά από κλήσεις για βοήθεια. Η 3χρονη μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Osmangazi της Εσκισεχίρ.

Προσοχή σκληρό βίντεο:

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μικρή δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Ελίφ Μάβι κηδεύτηκε μέσα σε κλίμα οδύνης, με τους συγγενείς της να τη συνοδεύουν στην τελευταία της κατοικία

Μετά το δυστύχημα, η οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Το δικαστήριο αποφάσισε να της επιβάλει κατ' οίκον περιορισμό, στο πλαίσιο δικαστικού ελέγχου, για την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η οδηγός υποστήριξε ότι είχε περάσει μόλις 5-10 μέτρα από την οδό Seda όταν είδε ξαφνικά μπροστά της τη μητέρα και το παιδί.

«Πάτησα αμέσως φρένο, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μικρή και τους χτύπησα», είπε, προσθέτοντας ότι μετά το περιστατικό βγήκε από το αυτοκίνητο και είδε τη γυναίκα όρθια και το παιδί στην αγκαλιά της.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι, λόγω του σοκ και του φόβου που ένιωσε, δεν θυμόταν με ακρίβεια ορισμένα από όσα συνέβησαν. Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν θεωρεί πως ευθύνεται για το δυστύχημα, λέγοντας πως η ταχύτητά της δεν ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.

«Η Ελίφ παρασύρθηκε για 14 μέτρα»

Η οικογένεια της μικρής άσκησε έφεση κατά της απόφασης για κατ' οίκον περιορισμό της οδηγού, ζητώντας την προφυλάκισή της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαρούν Γκιουντσάι, ζήτησε να αρθεί ο δικαστικός έλεγχος και η οδηγός να οδηγηθεί στη φυλακή.

Όπως υποστήριξε, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η 3χρονη παρασύρθηκε και σύρθηκε για περίπου 14 μέτρα.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον θάνατο ενός 3χρονου κοριτσιού και την απώλεια της ζωής του, ζητήσαμε την προφυλάκιση, ώστε η οικογένεια να μπορέσει, έστω σε κάποιο βαθμό, να βρει δικαίωση», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η οδηγός ήταν υπαίτια για το δυστύχημα και ότι η ταχύτητά της πρέπει να ληφθεί υπόψη.

«Μία μέρα πριν γιορτάσαμε τα γενέθλιά της»

Συντετριμμένος ο πατέρας της 3χρονης, Φατίχ Αβλί, ζήτησε δικαιοσύνη για την κόρη του.

«Για την κόρη μου, της οποίας γιορτάσαμε τα γενέθλια μία μέρα πριν και μετά την έθαψα, ζητώ δικαιοσύνη. Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι μας στηρίζουν. Μακάρι κανείς να μη χρειαστεί να βιώσει τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού. Ζητάμε δικαιοσύνη», είπε.

Η μητέρα της μικρής, Μερβέ Αβλί, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της έξω από το δικαστήριο.

Συγκλονισμένος ήταν και ο θείος της, Αλί Αβλί, ο οποίος είπε: «Μία μέρα πριν διάλεξα δώρο για την ανιψιά μου και την επόμενη μέρα διάλεξα τον τάφο της. Ζητάμε δικαιοσύνη, δεν θέλουμε τίποτα άλλο».

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