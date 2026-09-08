Τραγωδία στην Αλγερία: 10 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε καραμπόλα με 11 οχήματα

Snapshot Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν σε καραμπόλα με 11 οχήματα στην εθνική οδό της Τίζι Ούζου, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά του Αλγερίου.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη φορτηγό με ρυμουλκούμενο και άλλα δέκα οχήματα.

Το νέο τροχαίο σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την ανατροπή λεωφορείου στην επαρχία Μπουμερντάς με 28 νεκρούς.

Το 2025 καταγράφηκαν 3.838 νεκροί και πάνω από 37.000 τραυματίες σε τροχαία στην Αλγερία, με το 96% των περιστατικών να αποδίδεται σε ανθρώπινο λάθος. Snapshot powered by AI

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10τραυματίστηκαν σε μεγάλη καραμπόλα που σημειώθηκε στην Τίζι Ούζου, ανατολικά του Αλγερίου.

Σύμφωνα με την αλγερινή πολιτική προστασία, στο δυστύχημα ενεπλάκη φορτηγό με ρυμουλκούμενο και ακόμη 10 οχήματα, σε εθνική οδό περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Το νέο πολύνεκρο τροχαίο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανατροπή λεωφορείου στα τέλη Ιουλίου στην επαρχία Μπουμερντάς, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 28 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αλγερινή υπηρεσία οδικής ασφάλειας, το 2025 καταγράφηκαν 3.838 νεκροί και περισσότεροι από 37.000 τραυματίες σε τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στη χώρα.

Η ίδια υπηρεσία αποδίδει πάνω από το 96% των περιστατικών στον ανθρώπινο παράγοντα, κυρίως σε απροσεξία, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνες προσπεράσεις και ελιγμούς.