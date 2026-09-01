Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτές είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου - Πού έχουν καταγραφεί κρούσματα

Snapshot Ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε επικαιροποιημένη λίστα με τις περιοχές στην Ελλάδα όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου έως 31/08/2026.

Ως «επηρεαζόμενες» χαρακτηρίζονται οι περιοχές με τουλάχιστον ένα πρόσφατο κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο.

Περιοχές «υψηλού κινδύνου» είναι αυτές χωρίς κρούσματα φέτος αλλά με παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Snapshot powered by AI

Την επικαιροποιημένη λίστα με τις περιοχές στις οποίες έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και αυτές που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η επικαιροποίηση έχει γίνει με βάση τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τη λοίμωξη σε ανθρώπους έως 31/08/2026.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ως «επηρεαζόμενες» περιοχές ορίζονται οι Δήμοι με πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο.

Ως «υψηλού κινδύνου» ορίζονται οι Δήμοι όπου δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές/ γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης, διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια/ζώα, στην ευρύτερη περιοχή).

Επηρεαζόμενοι Δήμοι

Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας Χαλανδρίου Παπάγου - Χολαργού Πεντέλης Βριλησσίων Αμαρουσίου Λυκόβρυσης - Πεύκης Φιλοθέης - Ψυχικού Κηφισιάς Μεταμόρφωσης Σπάτων - Αρτέμιδος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κρωπίας Λαυρεωτικής Παλλήνης Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Παιανίας Ραφήνας - Πικερμίου Αχαρνών Μαραθώνος Σαρωνικού Διονύσου Ωρωπού Γλυφάδας Αλίμου Ελληνικού - Αργυρούπολης Καλλιθέας Αγίου Δημητρίου Μοσχάτου - Ταύρου Αθηναίων Ηλιούπολης Ζωγράφου Γαλατσίου Φυλής Πειραιά Πετρούπολης Χαϊδαρίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού Λαρισαίων Τεμπών Κιλελέρ Τυρνάβου Φαρσάλων Καρδίτσας Παλαμά Σοφάδων Τρικκαίων Έδεσσας Πέλλας Σκύδρας Νέας Ζίχνης Βέροιας Αλεξάνδρειας Ηρωικής Πόλης Νάουσας Αμπελοκήπων - Μενεμένης Θεσσαλονίκης Χαλκηδόνος Δέλτα Κορδελιού - Ευόσμου Δίου - Ολύμπου Κατερίνης Ευρώτα Θηβαίων Χαλκιδέων Ρεθύμνης

Υψηλού Κινδύνου

Κιλκίς Πύδνας - Κολινδρού Νεάπολης - Συκεών Παύλου Μελά Αμφίπολης Φαρκαδόνας Ιλίου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Δάφνης - Υμηττού Νέας Σμύρνης Ηρακλείου

Ο Δήμος Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας χαρακτηρίσθηκε ως «υψηλού κινδύνου» λόγω περιστατικού με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων (με διαμονή και στον Δήμο Κορινθίων κατά την περίοδο επώασης). Η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του Υπουργείου Υγείας έκρινε σκόπιμο τον χαρακτηρισμό του Δήμου Κορινθίων ως «υψηλού κινδύνου», εκ του ασφαλούς.

Ο Δήμος Θάσου Π.Ε. Θάσου χαρακτηρίσθηκε ως «υψηλού κινδύνου» λόγω περιστατικού με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, υπό διερεύνηση (με διαμονή κυρίως στον Δήμο Θάσου κατά την περίοδο επώασης). Η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του Υπουργείου Υγείας έκρινε σκόπιμο τον χαρακτηρισμό του Δήμου ως «υψηλού κινδύνου» εκ του ασφαλούς, και εν αναμονή ολοκλήρωσης της διερεύνησης.

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