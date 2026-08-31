Ιός του Δυτικού Νείλου: «Δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβριος» - Αναμένεται κορύφωση των κρουσμάτων

Snapshot Οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου αναμένεται να κορυφωθούν τον Σεπτέμβριο με αύξηση των κρουσμάτων, ενώ έχουν καταγραφεί ήδη 232 περιστατικά και 19 θάνατοι.

Η διάγνωση βασίζεται σε κλινική εικόνα, επιδημιολογικό ιστορικό και εργαστηριακές εξετάσεις όπως η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων και μοριακές τεχνικές PCR.

Συνιστώνται μέτρα ατομικής προστασίας όπως χρήση εντομοαπωθητικών, κατάλληλη ενδυμασία, τοποθέτηση σιτών, χρήση κλιματισμού και απομάκρυνση στάσιμων νερών. Snapshot powered by AI

Περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου αναμένεται το επόμενο διάστημα. Ήδη τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΥ έχουν φτάσει τα 232 και οι θάνατοι τους 19.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προειδοποίησε ότι «θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ιός του Δυτικού Νείλου θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας δημιουργεί πανικό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση», ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, τη Δευτέρα (31/08/2026). Παρά τα αυξημένα κρούσματα, πάντως, «δεν είμαστε στο χειρότερο σημείο» υποστήριξε ο Υπουργός, καθώς το 2018 είχαμε 50 νεκρούς, ενώ σήμερα 19, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. «Άρα, ψυχραιμία και να ακολουθείτε τις συμβουλές των ειδικών» συνέστησε ο κ. Γεωργιάδης.

Στο επίκεντρο η Αττική

Περίπου 6 στα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσανάλογη επιβάρυνση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη μεγάλη διασπορά του ιού.

Η προειδοποίηση του ΙΣΑ έρχεται σε συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, η οποία από τα μέσα Αυγούστου είχε επισημάνει ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ενεργού μετάδοσης και ότι η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Επιπλέον, η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων αναγνωρίζει τις πολύπλευρες και αποτελεσματικές δράσεις που ήδη ανέλαβαν το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΥ, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι και τους καλεί να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα για άμεση κλιμάκωση των παρεμβάσεων στις περιοχές ενεργού μετάδοσης.

«Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου απασχολεί τη Δημόσια Υγεία γιατί παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, λόγω της μεγαλύτερης κυκλοφορίας του ιού άρα και της εμφάνισης κρουσμάτων από το καλοκαίρι έως τις αρχές του φθινοπώρου, ενώ ο έλεγχός της χρειάζεται σημαντικά μέτρα επιτήρησης και πρόληψης από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η αύξηση της θερμοκρασίας, η παρουσία υδάτινων επιφανειών και ευνοϊκών οικοσυστημάτων για τα κουνούπια, καθώς και οι μετακινήσεις των πτηνών, ευνοούν την εξάπλωσή του. Η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία, Ρουμανία, Γαλλία, Ισπανία κ.λπ., είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου ο ιός έχει εγκατασταθεί και προκαλεί ανθρώπινα κρούσματα, όπως συμβαίνει αυτή τη περίοδο τα τελευταία χρόνια», αναφέρει ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος.

Συμπτώματα και τρόποι διάγνωσης

Σύμφωνα με τον καθηγητή, «η περίοδος επώασης είναι συνήθως 2–7 ημέρες, ενώ σε ανοσοκατεσταλμένους μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Η ήπια μορφή, γνωστή ως πυρετός του Δυτικού Νείλου, μπορεί να προκαλέσει πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες, κακουχία, κόπωση, γαστρεντερικά συμπτώματα, εξάνθημα και οφθαλμικό πόνο, που διαρκούν 3-10 ημέρες. Τα συμπτώματα είναι μη ειδικά και επομένως μπορεί να μοιάζουν με πολλές άλλες ιογενείς λοιμώξεις, ενώ στην περίπτωση της επινέμησης του κεντρικού νευρικού συστήματος, με παρουσία μηνιγγίτιδος, εγκεφαλίτιδας και παράλυσης, η διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνει άλλες ιογενείς εγκεφαλίτιδες και μηνιγγίτιδες, όπως η ερπητική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, καθώς και η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα από άλλους αρμποϊούς, κλπ.

»Η διάγνωση είναι εύκολη και βασίζεται στην υποψία λόγω συμπτωμάτων και τον συνδυασμό της κλινικής εικόνας, του επιδημιολογικού ιστορικού (τόπος κατοικίας) και εργαστηριακών εξετάσεων, όπως η ανίχνευση ειδικών IgM αντισωμάτων στον ορό και, όταν υπάρχει νευρολογική προσβολή, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η ανίχνευση του RNA του ιού με μοριακές τεχνικές, όπως η PCR, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τόσο στο αίμα, όσο και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, με χαμηλότερη όμως ευαισθησία», εξηγεί ο ειδικός.

Μέτρα πρόληψης

Ο κ. Γώγος επισημαίνει ότι, αφού δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο για τον άνθρωπο ούτε ειδική αντιική θεραπεία, η πρόληψη, κυρίως σε επίπεδο δημόσιας υγείας αλλά και σε ατομικό επίπεδο επί αυξημένου αριθμού κρουσμάτων, είναι το σημαντικότερο μέτρο καταπολέμησης της νόσου και κυρίως η πρόληψη μέσω αποφυγής των τσιμπημάτων από κουνούπια.

Σε ατομικό επίπεδο πρόληψης συνιστώνται:

Ορθή χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών χώρου και σώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος

Κατάλληλη ενδυμασία με χρήση ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος

Τοποθέτηση σίτας σε παράθυρα και πόρτες και χρήση κουνουπιέρας, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και όταν ο χώρος δεν προστατεύεται επαρκώς

Χρήση κλιματισμού στους εσωτερικούς χώρους

Απομάκρυνση στάσιμων νερών γύρω από κατοικίες, κήπους και αυλές, όπου μπορούν να αναπαραχθούν κουνούπια

Αποφυγή έκθεσης (π.χ. πότισμα γκαζόν) όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι αυξημένη.

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