«Καμπανάκι» του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Snapshot Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου αποδίδεται στον ήπιο χειμώνα, τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που ευνόησαν τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών.

Στην Αττική και τη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί 290 επίσημα κρούσματα, με πιθανώς μεγαλύτερο πραγματικό αριθμό λόγω ασυμπτωματικών φορέων.

199 περιστατικά παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές όπως μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα, ενώ καταγράφηκαν πέντε θάνατοι ατόμων ηλικίας 65 έως 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

Η κατάσταση στα παιδιά παραμένει ήπια, με μόνο ένα κρούσμα σε 13χρονο που έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Συνιστάται η χρήση αντικουνουπικών και κουνουπιέρας για βρέφη, ενώ άτομα υψηλού κινδύνου με επίμονο πυρετό και άλλα συμπτώματα πρέπει να ζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια. Snapshot powered by AI

Η Αττική και η Θεσσαλία βρίσκονται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τα επίσημα κρούσματα να έχουν φτάσει τα 290, αν και ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος λόγω των ασυμπτωματικών φορέων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 199 περιστατικά παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές, όπως μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα, ενώ καταγράφηκαν πέντε επιπλέον θάνατοι ατόμων ηλικίας 65 έως 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

Αντίθετα, η κατάσταση στα παιδιά παραμένει καθησυχαστική, με μοναδικό κρούσμα έναν 13χρονο που έχει ήδη πάρει εξιτήριο.

Η έξαρση του ιού αποδίδεται στον ήπιο χειμώνα, τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, συνθήκες που ευνόησαν τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών τα οποία μολύνονται από άγρια πτηνά.

Όπως ανέφερε στο MEGA η Ματίνα Παγώνη «πιστεύουμε την πρώτη βδομάδα του Οκτώβρη τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα», ενώ πρότεινε τη χρήση αντικουνουπικών σπρέι και κουνουπιέρας για τα βρέφη και υπογράμμισε ότι άτομα υψηλού κινδύνου με επίμονο πυρετό, ζάλη και μυαλγίες πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια.