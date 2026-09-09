Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδελφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε ξαφνικά το απόγευμα της Τετάρτης.

Η αδελφή του, Μαρία, βρίσκεται στο νοσοκομείο και είναι συντετριμμένη από την απώλειά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.

Οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ήταν ανεπιτυχείς.

Η επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40. Snapshot powered by AI

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε σοκ στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του, αλλά και σε χιλιάδες θαυμαστές του που συνδέθηκαν με τη φωνή και τα τραγούδια του.

Η αδελφή του Μαρία, που βρίσκεται στο νοσοκομείο, καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης. Συντετριμμένη όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο δεν μπορεί να πιστέψει την τραγική είδηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς επιτυχή έκβαση. Η επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40.