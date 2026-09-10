Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση  

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Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ
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  • Η κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 μοίρασε τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι 4, 7, 9, 19, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 16.
  • Η αποψινή κλήρωση ανέδειξε τους νικητές που κερδίζουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο.
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 16, 11, 37, 34, 3 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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