Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (13/9)

Mega τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3117) το βράδυ της Πέμπτης (10/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (6/9): 3, 11, 16, 34, 37και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Στην κλήρωση της Κυριακής (13/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ.