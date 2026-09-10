Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1: Κορυφή με το απόλυτο νικών οι Πράσινοι (vids)

Οι «πράσινοι» έκαναν το 3/3 και ανέβηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

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Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1: Κορυφή με το απόλυτο νικών οι Πράσινοι (vids)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην Κηφισιά με 3-1 σε εξ αναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League, με τους «πράσινους» να βγάζουν ψυχή και να παραμένουν αήττητοι.

Το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ στο 53' με τον Κάνγκουα, ωστόσο η ομάδα των βορείων προαστίων παρά το γεγονός ότι έπαιζε με δέκα από το 63' ισοφάρισε με τον Θεοδωρίδη. Μετά την παρέμβαση του VAR και παρά το γεγονός ότι η φάση ήταν πεντακάθαρη υποδείχθηκε πέναλτι στο Αντονίσε με τον Ταμπόρδα στο 81' να ευστοχεί και να κάνει το 2-1. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Ραστόντερ.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Νίστρουπ ανέβηκε στην κορυφή με εννιά βαθμούς, ενώ εκείνη του Λέτο έμεινε στον έναν.

Η ροή του αγώνα

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ανήκε στην Κηφισιά, με τον Πένια να μπλοκάρει εύκολα το μακρινό σουτ του Ρουκουνάκη. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με διάθεση να πιέσουν ψηλά και δυσκόλεψαν αρκετά τον Παναθηναϊκό στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Οι «πράσινοι» απάντησαν στις μεγάλες ευκαιρίες στο 8’, όταν κι έχασαν τρεις τεράστιες φάσεις για να προηγηθούν στο σκορ. Αρχικά ο Ραμίρεζ απομάκρυνε το σουτ του Αντίνο, εν συνεχεία του Λιβάι Γκαρσία, ενώ ο πορτιέρε της Κηφισιά είπε νέο «όχι» στον Λατίνο εξτρέμ.

Η ομάδα των βορείων προαστίων προσπάθησε να απαντήσει στο 12’, αλλά η προσπάθεια του Αμπάντα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Πένια. Ένα λεπτό αργότερα ο Ισπανός πορτιέρε μάζεψε το σουτ του Αντόνισε.

Πριν τη φάση της Κηφισιάς ο Ταμπόρδα έκανε τρομερή μπαλιά στον Αντίνο, ο οποίος από πλάγια θέση πήγε να νικήσει τον Ραμίρεζ που είχε βγει από την εστία του, αλλά ο κίπερ των φιλοξενούμενων πρόλαβε κι έδιωξε σε πλάγιο.

Ο Κάνγκουα στο 15’ έκανε ωραία κούρσα και δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, με την μπάλα να περνά δίπλα από το δεξί δοκάρι της Κηφισιάς, με τον ρυθμό στο ματς να έχει ανέβει κατακόρυφα.

Έπειτα από αρκετή ώρα οι «πράσινοι» απείλησαν με μακρινό σουτ του Καλάμπρια στο 24’ που πέρασε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Λιβάι Γκαρσία έκανε κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, με τον Ραμίρεζ να μπλοκάρει.

Τα επόμενα λεπτά κύλησαν χωρίς τη μεγάλη φάση, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να… διασπάσουν η μία την άμυνα της άλλης.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους η Κηφισιά απείλησε με τον Πόμπο, όμως ο Πένια ήταν σε ετοιμότητα.

Το «τριφύλλι» επέμεινε και εν τέλει κατάφερε στο 53’ να πάρει προβάδισμα. Ο Αντίνο έκανε «μαγική» ντρίμπλα μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς στον Σόουζα, έδωσε στον Κάνγκουα, ο οποίος με ωραίο διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ κι άνοιξε το σκορ.

Τρία λεπτά αργότερα ο Αντίνο έπαιξε ωραίο 1-2 με τον Ταμπόρδα, έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων απέκρουσε εύκολα. Στο 63’ η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Ζολιμπουά, ο οποίος γκρέμισε τον Λιβάι Γκαρσία και δέχθηκε δεύτερη κίτρινη.

Ο Ταμπόρδα στο 69’ έκανε ωραία κίνηση παράλληλα με τη μεγάλη περιοχή, έκανε το διαγώνιο σουτ, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα το «τριφύλλι» έχασε τρομερή διπλή ευκαιρία με τον Ταμπόρδα, ο οποίος από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά που επιχείρησε στην εξέλιξη της φάσης!

Σαν να μην έφτανε αυτό στο 73' η Κηφισιά ισοφάρισε, όταν ο Φαν Ντρόνγκελεν έκανε κακό διώξιμο η μπάλα πήγε στον Θεοδωρίδης, ο οποίος έκανε σουτ, η μπάλα πέρασε κάτω από τα χέρια του Πένια και κατέληξε στην εστία για το 1-1!

Στο 76' ο Ταμπόρδα έκανε σουτ, ο Ραμίρεζ έδιωξε με τα ακροδάχτυλα και ο Αντόνισε πάνω στην γραμμή απομάκρυνε με το χέρι. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review, με τον Ματσούκα να δίνει το πέναλτι και να αποβάλλει τον παίκτη της Κηφισιάς να βλέπει την κίτρινη κάρτα!

Ο Αργεντινός ανέλαβε την εκτέλεση στο 80' και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της ομάδας των βορείων προαστίων, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στους «πράσινους».

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ήρθε το… κερασάκι στην τούρτα. Ο Αντίνο έδωσε στον Λούζα κι εκείνος στον Ουναΐ που άνοιξε στον Καλάμπρια, με τον δεξιό μπακ του «τριφυλλιού» να δίνει ασίστ στον Ραστόντερ, ο οποίος σκόραρε για το 3-1.

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

Κίτρινες: Καμαρά - Ζολιμπουά, Μάνσο.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος (90'+2' Κάτρης), Καμαρά (90'+2' Μπινιάρης, Κάνγκουα (60’ Λούζα), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι (60’ Ουναΐ), Λιβάι Γκαρσία (85’ Ραστόντερ).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μανσό, Ζολιμπουά, Σόουζα (58’ Μπένι), Αμπάντα, Κούσουλος (58’ Γιάγκνε), Ρουκουνάκης (85’ Χριστόπουλος), Ζερσον, Πόμπο (67’ Ντε Λούις), Αντόνισε, Σαγκάλ (67’ Θεοδωρίδης).

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