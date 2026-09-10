Ηράκλειο: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Αυτοκίνητο ανετράπη στον Καρτερό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού, στο Ηράκλειο.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 άνδρες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επιχειρήσουν καθώς οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους από το όχημα.

Στο σημείο μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο όχημα επέβαινε ένα άτομο, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι σε καλή κατάσταση.