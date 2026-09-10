Έθαψαν 300 τόνους γυαλί κάτω από έναν δρόμο: 24 χρόνια αργότερα, το πείραμα συνεχίζει να εκπλήσσει

Το 2002, σχεδόν 300 τόνοι παλιών μπουκαλιών και γυάλινων συσκευασιών, πήραν μια εντελώς διαφορετική χρήση. Αντί να καταλήξουν σε χωματερή ή να μεταφερθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα για επεξεργασία, θρυμματίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κάτω από έναν δρόμο στις ΗΠΑ.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Αϊντάχο, σε τμήμα της Highway 75 κοντά στην πόλη Ketchum. Περίπου 300 τόνοι γυαλιού από το Ohio Gulch Recycling Center, στην κοιλάδα Wood River, χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό επίχωσης σε ένα τμήμα περίπου 60 μέτρων του δρόμου. Το γυαλί τοποθετήθηκε σε στρώση πάχους περίπου 20 έως 30 εκατοστών, κάτω από τα υπόλοιπα υλικά του οδοστρώματος.

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