Χάμες Ροντρίγκες: Μία «ανάσα» μακριά από τη μεγάλη επιστροφή στην Κολομβία

Ύστερα από μία περιπλάνηση ετών στα γήπεδα της Ευρώπης και της Αμερικής, ο Χάμες Ροντρίγκες φαίνεται πως ετοιμάζεται να γυρίσει εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Ο Κολομβιανός «αστέρας» βρίσκεται μία «ανάσα» μακριά από την επιστροφή στην πατρίδα του, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο Νασιονάλ.

Ο 35άχρονος μεσοεπιθετικός παραμένει ελεύθερος μετά το σύντομο πέρασμα από το MLS και τη Μινεσότα, έχοντας πλέον στραμμένο το βλέμμα στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Παρά το γεγονός ότι δεν έλειψαν οι προτάσεις από ομάδες της Ευρώπης, φαίνεται πως προκρίνει την επιστροφή στα γνώριμα εδάφη.

Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού είχε δεχτεί προτάσεις από την Τσόρουμ του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, τη Λάτσιο και την Αβελίνο, όμως, η προοπτική της Ατλέτικο Νασιονάλ κέρδισε τελικά έδαφος. Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον σύλλογο, σύμφωνα με τον Κολομβιανό δημοσιογράφο, Πίπε Σιέρα.

Η συμφωνία βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ολοκλήρωσης κι εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η Ατλέτικο Νασιονάλ θα αποτελέσει την έκτη ομάδα που θα φορέσει ο Χάμες Ροντρίγκες μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών.