WSJ: Το Ιράν παράγει ξανά βαλλιστικούς πυραύλους σε υπόγειες εγκαταστάσεις

Snapshot Το Ιράν έχει επανεκκινήσει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων σε υπόγειες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας αποθηκευμένα εξαρτήματα.

Η παραγωγή γίνεται σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με πριν τον πόλεμο, αλλά ενισχύει την ικανότητα αντοχής της Τεχεράνης σε πόλεμο φθοράς.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στη βιομηχανική βάση του Ιράν, αλλά η χώρα ανασυγκροτεί τις υποδομές και κατασκευάζει νέα υπόγεια σημεία συναρμολόγησης.

Το Ιράν διαθέτει ακόμα χιλιάδες πυραύλους και συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας ποικιλία πυραυλικών συστημάτων.

Η αναγέννηση του πυραυλικού προγράμματος θεωρείται δύσκολο να εξαρθρωθεί πλήρως λόγω της διάσπαρτης και ανθεκτικής υποδομής του Ιράν. Snapshot powered by AI

Αμερικανοί αξιωματούχοι και αξιωματούχοι χωρών της Μέσης Ανατολής αναφέρουν ότι το Ιράν επανέλαβε την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων σε υπόγειες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που είχε αποθηκεύσει, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Το Ιράν έχει επανεκκινήσει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, αξιοποιώντας αποθηκευμένα εξαρτήματα και δραστηριοποιούμενο σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής που γνωρίζουν το θέμα, όπως αναφέρει η εφημερίδα στην ιστοσελίδα της.

Η εξέλιξη αυτή υπονομεύει εκείνο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν προβάλει ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του πολέμου.

Παρά τις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκαν οι πυραυλικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις του κατά την αρχική φάση του πολέμου, το Ιράν συναρμολογεί πυραύλους υγρών καυσίμων οι οποίοι πρέπει να ανεφοδιάζονται λίγο πριν από την εκτόξευση, αλλά και πυραύλους στερεών καυσίμων, οι οποίοι μπορούν να αποθηκεύονται έτοιμοι προς χρήση, ανέφεραν ορισμένοι από τους αξιωματούχους.

Πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών υποδεικνύουν δραστηριότητα σε αρκετές υπόγειες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και η πυραυλική βάση Χοτζίρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη επιχειρεί επίσης να κατασκευάσει νέα υπόγεια σημεία συναρμολόγησης, ώστε να προστατευθεί από μελλοντικές επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής, η κατασκευή των νέων πυραύλων βασίζεται κυρίως στη συναρμολόγηση ήδη διαθέσιμων εξαρτημάτων και πραγματοποιείται σε μικρότερη κλίμακα σε σύγκριση με την προπολεμική περίοδο, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για την παραγωγή τόσο των πυραυλικών εξαρτημάτων όσο και των ίδιων των πυραύλων. Παράλληλα, ο ναυτικός αποκλεισμός έχει δυσχεράνει την εισαγωγή εξαρτημάτων και πρώτων υλών για την παραγωγή στερεών καυσίμων.

Η επανέναρξη της παραγωγής καταδεικνύει πόσο δύσκολη είναι η πλήρης εξάρθρωση του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης, που αποτέλεσε έναν από τους στόχους του πολέμου τον οποίο άρχισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, ενισχύει την ικανότητα του Ιράν να αντέξει σε έναν πόλεμο φθοράς, στον οποίο τα αποθέματα πυραύλων της Τεχεράνης αντιπαρατίθενται με τα μειούμενα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου.

«Όταν δεν βομβαρδίζονται οι εγκαταστάσεις, μπορείς να αντικαταστήσεις τις κατεστραμμένες υποδομές, να αγοράσεις καινούργια εξαρτήματα από άλλες χώρες και να τα αποθηκεύσεις», δήλωσε ο Ταλ Ίνμπαρ, ανώτερος αναλυτής της αμερικανικής οργάνωσης Missile Defense Advocacy Alliance.

«Πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά αφελής για να πιστεύει ότι το Ιράν δεν ανασυγκροτεί τις δυνατότητες παραγωγής πυραύλων», πρόσθεσε.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα εάν η Τεχεράνη έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν καταστραφεί και οι στρατιωτικές του δυνάμεις έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά.

«Το Ιράν είναι σήμερα πιο αδύναμο από ποτέ και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν έως και το 90% της βιομηχανικής βάσης του Ιράν στους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των βαλλιστικών πυραύλων και των ναυτικών συστημάτων». Πρόσθεσε ότι υποβάθμισαν σημαντικά τη δυνατότητά του να εκτοξεύει πυραύλους και drones.

Η Τεχεράνη εκμεταλλεύθηκε τη θερινή ανάπαυλα

Κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποδυνάμωσαν σοβαρά το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν με χιλιάδες πλήγματα εναντίον μονάδων παραγωγής, αποθηκών, πυραύλων και εκτοξευτών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη αξιοποίησε την περίοδο σχετικής ηρεμίας του καλοκαιριού για να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, θεωρώντας ότι η εκεχειρία δεν πρόκειται να διαρκέσει.

Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι το Ιράν πιθανότατα επανέλαβε την παραγωγή σε χαμηλούς ρυθμούς μετά την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας με τον Τραμπ στα μέσα Ιουνίου. Η συμφωνία προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, η Τεχεράνη είχε τη δυνατότητα να συναρμολογήσει τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες πυραύλους από εξαρτήματα που ήδη διέθετε.

Πριν από τον πόλεμο, το Ιράν είχε αποθηκεύσει ολοκληρωμένες πολεμικές κεφαλές, ατράκτους πυραύλων και συστήματα καθοδήγησης και ελέγχου, ανέφερε ο Τζιμ Λάμσον, επισκέπτης ερευνητής στο King’s College του Λονδίνου και πρώην αναλυτής της CIA με ειδίκευση στις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο ίδιος παρέπεμψε σε παλαιότερες φωτογραφίες και βίντεο που είχε δημοσιοποιήσει το Ιράν και στα οποία εμφανίζονταν πολλά τέτοια εξαρτήματα τοποθετημένα κατά μήκος των τοίχων υπόγειων εγκαταστάσεων.

Ο αριθμός των νέων πυραύλων που μπορεί να κατασκευάσει η Τεχεράνη εξαρτάται από το μέγεθος αυτών των αποθεμάτων και τον αριθμό των υπόγειων εγκαταστάσεων που παραμένουν λειτουργικές.

«Μπορεί να μιλάμε για εκατοντάδες ή ακόμη και για χιλιάδες πυραύλους», δήλωσε ο Λάμσον.

Χιλιάδες πύραυλοι στο ιρανικό οπλοστάσιο

Το Ιράν περιόρισε σημαντικά τα αποθέματα των έτοιμων πυραύλων του κατά τη διάρκεια του πολέμου, με αποτέλεσμα να μειώσει την ένταση των επιθέσεών του. Εξακολουθεί, ωστόσο, να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ίνμπαρ, στο ιρανικό οπλοστάσιο παραμένουν χιλιάδες βαλλιστικοί πύραυλοι.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επιδεικνύοντας την ποικιλία του πυραυλικού της οπλοστασίου. Ορισμένοι από τους πυραύλους που χρησιμοποιούνται, όπως ο Kheibar Shekan, θεωρούνται ευκίνητοι, ακριβείς και σχετικά φθηνοί στην παραγωγή.

Την Τετάρτη, το Ιράν εξαπέλυσε σφοδρή πυραυλική επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Βίντεο έδειξαν ότι οι πύραυλοι έφεραν κεφαλές διασποράς, έναν τύπο πυρομαχικού που είχε χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα εναντίον του Ισραήλ στην αρχή του πολέμου, με στόχο τη δοκιμασία και τον κορεσμό των συστημάτων αεράμυνας.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα είχε «καταστραφεί λειτουργικά» και ότι η Τεχεράνη δεν διέθετε πλέον τα μέσα για την κατασκευή νέων πυραύλων.

«Ξεθάβετε τους τελευταίους εκτοξευτές και πυραύλους σας, χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσετε», είχε δηλώσει. «Δεν διαθέτετε αμυντική βιομηχανία ούτε τη δυνατότητα να αναπληρώσετε τις επιθετικές ή αμυντικές ικανότητές σας».

Φόβοι για νέα κλιμάκωση

Άραβες και Ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για συνέχιση των συγκρούσεων και για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης από το Ιράν, καθώς εντείνεται η οικονομική πίεση των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες, η Τεχεράνη εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, οι οποίες έφτασαν κοντά στο να πλήξουν τους στόχους τους, χωρίς όμως να σημειωθεί κάποιο χτύπημα.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν ανακατασκευάζει με ταχείς ρυθμούς γέφυρες, δρόμους και εγκαταστάσεις παραγωγής, προκαλώντας ανησυχία σε Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Έχει επίσης αποκαταστήσει την πρόσβαση σε εισόδους σηράγγων πυραυλικών βάσεων, οι οποίες είχαν καταρρεύσει έπειτα από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, τα οπλικά συστήματα που φυλάσσονταν στο εσωτερικό αυτών των υπόγειων εγκαταστάσεων πιθανότατα έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.

Στα σημαντικότερα εμπόδια για την επιστροφή της Τεχεράνης σε παραγωγή πλήρους κλίμακας συγκαταλέγονται οι ζημιές σε χημικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για την παρασκευή υγρών προωθητικών καυσίμων, καθώς και σε βιομηχανικούς αναμικτήρες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή στερεών καυσίμων, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους.

Η στρατηγική σημασία των πυραύλων για το Ιράν

Καθώς δεν διαθέτει σύγχρονη Πολεμική Αεροπορία, το Ιράν άρχισε να αναπτύσσει το πυραυλικό του πρόγραμμα τη δεκαετία του 1980, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ. Έκτοτε, στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στους πυραύλους για την αποτροπή των αντιπάλων του.

Η Τεχεράνη είχε αποδείξει ότι μπορεί να ανασυγκροτήσει το πρόγραμμά της μετά τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, τον Ιούνιο του 2025. Παρότι το Ισραήλ έπληξε το πυραυλικό πρόγραμμα, το Ιράν αναπλήρωσε τα αποθέματά του ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Πριν από το τέλος του ίδιου έτους, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι ίσως απαιτούνταν νέα πλήγματα.

«Μπορείς να επιχειρήσεις να καταστρέψεις τις εγκαταστάσεις ή τους ίδιους τους πυραύλους. Ωστόσο, το πυραυλικό πρόγραμμα διαθέτει ταχύτερη ικανότητα αναγέννησης από το πυρηνικό και είναι αρκετά διασκορπισμένο», δήλωσε η Νικόλ Γκραγιέφσκι, ειδικός στην ιρανική στρατηγική στο Sciences Po του Παρισιού.

«Ο λόγος για τον οποίο το Ιράν δημιούργησε μια τόσο περίπλοκη πυραυλική υποδομή ήταν ακριβώς επειδή ανησυχούσε για αυτό το ενδεχόμενο», κατέληξε.

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