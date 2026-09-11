Μεσσηνία: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Snapshot Ένας 60χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης για το περιστατικό.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων.

Ο 60χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ μετά τον απεγκλωβισμό του.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε από τρακτέρ (γεωργικό ελκυστήρα) στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (10/9), με την Πυροσβεστική να ενημερώνεται περίπου στις 22:30 για άνδρα που είχε εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων και ακολούθησε επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο 60χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.