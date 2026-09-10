Ο Χιούγκο είναι το ψηλότερο άλογο στον κόσμο - Και συνεχίζει να μεγαλώνει

Snapshot Ο Χιούγκο, ένα τετράχρονο άλογο της φυλής Σάιρ, είναι το ψηλότερο εν ζωή άλογο στον κόσμο με ύψος 1,99 μέτρα στο ακρώμιο.

Το άλογο συνεχίζει να μεγαλώνει και μπορεί να αυξηθεί έως την ηλικία των οκτώ ή εννέα ετών.

Ο Χιούγκο λαμβάνει ειδική φροντίδα, περιλαμβάνοντας τακτικούς ελέγχους από κτηνίατρο, χειροπράκτη και φυσικοθεραπευτή, καθώς και ειδική διατροφή.

Το ιστορικό ρεκόρ για το ψηλότερο άλογο κατέχει ο Σάμσον (Μάμοθ) με 2,19 μέτρα, και ο Χιούγκο απέχει 20 εκατοστά από αυτό.

Παρά το μέγεθός του, ο Χιούγκο έχει ήρεμο και φιλικό χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Ο Χιούγκο έχει ύψος 1,99 μέτρα, μετρημένο στο ακρώμιο, δηλαδή στο ψηλότερο σημείο της πλάτης, ακριβώς επάνω από τους ώμους. Έτσι, το τετράχρονο άλογο της φυλής Σάιρ από την αγγλική κομητεία του Νορθάμπτονσαϊρ αναγνωρίστηκε από το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως το ψηλότερο εν ζωή άλογο στον κόσμο.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το βρετανικό BBC. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ύψος του Χιούγκο επιβεβαιώθηκε επισήμως από κτηνίατρο. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς πέταλα.

Όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες του, το άλογο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την ανάπτυξή του. Τα άλογα της φυλής Σάιρ μπορούν να συνεχίσουν να μεγαλώνουν έως την ηλικία των οκτώ ή εννέα ετών, γεγονός που σημαίνει ότι ο Χιούγκο έχει μπροστά του περίπου τρία ακόμη χρόνια ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη ράτσα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και ισχυρότερες του κόσμου. Στο παρελθόν, τα άλογα Σάιρ χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη μεταφορά βαριών φορτίων στις αγροτικές εργασίες. Και ο Χιούγκο σέρνει γεωργικά μηχανήματα και άμαξες κατά τη διάρκεια επιδείξεων.

Εξαιτίας των εντυπωσιακών διαστάσεών του, ο Χιούγκο δέχεται ιδιαίτερα προσεγμένη φροντίδα. Όπως ανέφερε στο BBC ο ιδιοκτήτης του, Μπρετ Μάστερς, το άλογο παρακολουθείται τακτικά από χειροπράκτη, φυσικοθεραπεύτρια–μασέρ, οδοντίατρο και κτηνίατρο.

Τα δόντια του ελέγχονται δύο φορές τον χρόνο, ενώ λαμβάνει συμπληρώματα διατροφής και ακολουθεί ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σίτισης.

Όταν ο Μάστερς απέκτησε τον Χιούγκο σε ηλικία 18 μηνών, δεν είχε αντιληφθεί ότι θα αποκτούσε τόσο ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθος.

Σήμερα, το τεράστιο άλογο συγκεντρώνει συχνά τα βλέμματα. Περαστικοί σταματούν για να τον κινηματογραφήσουν και αναφωνούν:

«Είναι τεράστιος!».

Παρά τον επιβλητικό όγκο του, ο Χιούγκο έχει εξαιρετικά ήρεμο και φιλικό χαρακτήρα. Η ιδιοκτήτριά του, Λίζα Μάστερς, τον περιέγραψε στο BBC ως «έναν πραγματικά γλυκό τύπο, σαν έναν υπερμεγέθη σκύλο».

Το ιστορικό ρεκόρ των 2,19 μέτρων

Το ρεκόρ για το ψηλότερο και βαρύτερο άλογο που έχει καταγραφεί ποτέ εξακολουθεί να κατέχει ο ευνουχισμένος επιβήτορας Σάμσον, ο οποίος αργότερα ονομάστηκε Μάμοθ.

Προερχόταν από την κομητεία Μπέντφορντσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας και φέρεται να είχε φτάσει το 1850 σε ύψος 2,19 μέτρων.

Ο Χιούγκο απέχει ακόμη 20 εκατοστά από αυτό το ιστορικό ρεκόρ. Καθώς, όμως, εξακολουθεί να αναπτύσσεται, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια να το πλησιάσει.

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