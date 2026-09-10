Ο Χιούγκο είναι το ψηλότερο άλογο στον κόσμο - Και συνεχίζει να μεγαλώνει

Το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες έχει πλέον νέα καταχώριση για το ψηλότερο εν ζωή άλογο. Ωστόσο, ο Χιούγκο δεν έχει φτάσει ακόμη το ύψος του θρυλικού Μάμοθ

Newsroom

Ο Χιούγκο είναι το ψηλότερο άλογο στον κόσμο - Και συνεχίζει να μεγαλώνει
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Χιούγκο, ένα τετράχρονο άλογο της φυλής Σάιρ, είναι το ψηλότερο εν ζωή άλογο στον κόσμο με ύψος 1,99 μέτρα στο ακρώμιο.
  • Το άλογο συνεχίζει να μεγαλώνει και μπορεί να αυξηθεί έως την ηλικία των οκτώ ή εννέα ετών.
  • Ο Χιούγκο λαμβάνει ειδική φροντίδα, περιλαμβάνοντας τακτικούς ελέγχους από κτηνίατρο, χειροπράκτη και φυσικοθεραπευτή, καθώς και ειδική διατροφή.
  • Το ιστορικό ρεκόρ για το ψηλότερο άλογο κατέχει ο Σάμσον (Μάμοθ) με 2,19 μέτρα, και ο Χιούγκο απέχει 20 εκατοστά από αυτό.
  • Παρά το μέγεθός του, ο Χιούγκο έχει ήρεμο και φιλικό χαρακτήρα.
Snapshot powered by AI

Ο Χιούγκο έχει ύψος 1,99 μέτρα, μετρημένο στο ακρώμιο, δηλαδή στο ψηλότερο σημείο της πλάτης, ακριβώς επάνω από τους ώμους. Έτσι, το τετράχρονο άλογο της φυλής Σάιρ από την αγγλική κομητεία του Νορθάμπτονσαϊρ αναγνωρίστηκε από το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως το ψηλότερο εν ζωή άλογο στον κόσμο.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το βρετανικό BBC. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ύψος του Χιούγκο επιβεβαιώθηκε επισήμως από κτηνίατρο. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς πέταλα.

Όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες του, το άλογο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την ανάπτυξή του. Τα άλογα της φυλής Σάιρ μπορούν να συνεχίσουν να μεγαλώνουν έως την ηλικία των οκτώ ή εννέα ετών, γεγονός που σημαίνει ότι ο Χιούγκο έχει μπροστά του περίπου τρία ακόμη χρόνια ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη ράτσα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και ισχυρότερες του κόσμου. Στο παρελθόν, τα άλογα Σάιρ χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη μεταφορά βαριών φορτίων στις αγροτικές εργασίες. Και ο Χιούγκο σέρνει γεωργικά μηχανήματα και άμαξες κατά τη διάρκεια επιδείξεων.

Εξαιτίας των εντυπωσιακών διαστάσεών του, ο Χιούγκο δέχεται ιδιαίτερα προσεγμένη φροντίδα. Όπως ανέφερε στο BBC ο ιδιοκτήτης του, Μπρετ Μάστερς, το άλογο παρακολουθείται τακτικά από χειροπράκτη, φυσικοθεραπεύτρια–μασέρ, οδοντίατρο και κτηνίατρο.

Τα δόντια του ελέγχονται δύο φορές τον χρόνο, ενώ λαμβάνει συμπληρώματα διατροφής και ακολουθεί ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σίτισης.

Όταν ο Μάστερς απέκτησε τον Χιούγκο σε ηλικία 18 μηνών, δεν είχε αντιληφθεί ότι θα αποκτούσε τόσο ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθος.

Σήμερα, το τεράστιο άλογο συγκεντρώνει συχνά τα βλέμματα. Περαστικοί σταματούν για να τον κινηματογραφήσουν και αναφωνούν:

«Είναι τεράστιος!».

Παρά τον επιβλητικό όγκο του, ο Χιούγκο έχει εξαιρετικά ήρεμο και φιλικό χαρακτήρα. Η ιδιοκτήτριά του, Λίζα Μάστερς, τον περιέγραψε στο BBC ως «έναν πραγματικά γλυκό τύπο, σαν έναν υπερμεγέθη σκύλο».

Το ιστορικό ρεκόρ των 2,19 μέτρων

Το ρεκόρ για το ψηλότερο και βαρύτερο άλογο που έχει καταγραφεί ποτέ εξακολουθεί να κατέχει ο ευνουχισμένος επιβήτορας Σάμσον, ο οποίος αργότερα ονομάστηκε Μάμοθ.

Προερχόταν από την κομητεία Μπέντφορντσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας και φέρεται να είχε φτάσει το 1850 σε ύψος 2,19 μέτρων.

Ο Χιούγκο απέχει ακόμη 20 εκατοστά από αυτό το ιστορικό ρεκόρ. Καθώς, όμως, εξακολουθεί να αναπτύσσεται, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια να το πλησιάσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Αυτοκίνητο ανετράπη στον Καρτερό

23:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάμες Ροντρίγκες: Μία «ανάσα» μακριά από τη μεγάλη επιστροφή στην Κολομβία

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το Ιράν παράγει ξανά βαλλιστικούς πυραύλους σε υπόγειες εγκαταστάσεις

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν ο «Μαζώ» ήταν μόλις 17 – Τα πρώτα του μεροκάματα στο «Ορόσημο» της Καβάλας

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κιλκίς - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χιούγκο είναι το ψηλότερο άλογο στον κόσμο - Και συνεχίζει να μεγαλώνει

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Λένε ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ  

23:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1: Κορυφή με το απόλυτο νικών οι Πράσινοι (vids)

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για social media: «Tα παιδιά ωθούνται σε ολοένα και πιο ακραία περιεχόμενα»

23:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (13/9)

23:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος Παυλίδης: Φιγουράρει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν ωχρός» - Τι λέει ο διασώστης που τον μετέφερε στο «Ελπίς»

22:50LIFESTYLE

Όταν ο Βασίλης Καρράς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη να τραγουδά Στράτο»

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισα Νταϊάνα: Σε δημοπρασία το «revenge dress» που φόρεσε αφού ο βασιλιάς Κάρολος παραδέχθηκε την απιστία του 

22:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου – Ελπιδοφόρος από το Σημείο Μηδέν: «Ο Άγιος Νικόλαος, σύμβολο ελπίδας»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πλασμαφαίρεση: Η νέα εμμονή των σταρ για αιώνια νεότητα – Πόσο κοστίζει η «θεραπεία»

22:34ΕΥ ΖΗΝ

Το υπερβολικό φως τη νύχτα αλλάζει το σχήμα και την λειτουργία της καρδιάς - Τι έδειξε έρευνα

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πήγε να μάθει στο γατάκι του να μην φοβάται το νερό κι εκείνο άρχισε να… κολυμπάει – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη των γιατρών της κλινικής Stem Cell - Τον έβγαλαν έξω... με καρέκλα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία του τραγουδιστή

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα έρευνα της Αστυνομίας με την παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

21:15LIFESTYLE

Κρίνο και αγκάθι: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1;

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή - Ανατροπή για τον θάνατό του

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πλασμαφαίρεση: Η νέα εμμονή των σταρ για αιώνια νεότητα – Πόσο κοστίζει η «θεραπεία»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πολύνεκρο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο από την Ολλανδία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί – Από τις 13:00 στο ιατρείο Stem Cell ο τραγουδιστής και όχι από τις 16:30 που είπε η Ιωάννα Γάκα

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τέλος το καλοκαίρι από το Σάββατο – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν ωχρός» - Τι λέει ο διασώστης που τον μετέφερε στο «Ελπίς»

20:28LIFESTYLE

«Είχε νοσηλευτεί τον Φεβρουάριο, ελέγξαμε τα πάντα, ήταν πάρα πολύ καλά»: Όσα αποκάλυψε ο παθολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη

18:42LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κέρκυρα: Για βιασμό της 8χρονης εγγονής του κατηγορείται 51χρονος

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες της κλινικής Stem Cell - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ