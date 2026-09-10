Φωτιά στο Κιλκίς - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκίς το βράδυ της Πέμπτης (10/9).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ ο Δήμος Παιονίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.