Φωτιά στο Κιλκίς - Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκίς το βράδυ της Πέμπτης (10/9).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ ο Δήμος Παιονίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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