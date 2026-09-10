Φον Ντερ Λάιεν για social media: «Tα παιδιά ωθούνται σε ολοένα και πιο ακραία περιεχόμενα»

Δεν οφείλουμε να αποδεχτούμε τις εθιστικές δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Φον Ντερ Λάιεν για social media: «Tα παιδιά ωθούνται σε ολοένα και πιο ακραία περιεχόμενα»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχεδιάζει να προτείνει μέτρα για την προστασία των νέων στα κοινωνικά δίκτυα, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά και εφήβους.
  • Η πρόταση μπορεί να προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με δυνατότητα άρσης για παιδιά άνω των 13 ετών με τη συγκατάθεση των γονέων.
  • Η φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι δεν πρέπει να αποδεχτούμε τις εθιστικές δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων και την έκθεση των παιδιών σε ακραίο περιεχόμενο.
  • Το θέμα θα ανακοινωθεί επίσημα στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου.
  • Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας απέρριψε πρόσφατα παρόμοιο εθνικό σχέδιο απαγόρευσης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνεται και η απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών ή και των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν οφείλουμε να αποδεχτούμε τις εθιστικές δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων» και «τα παιδιά να ωθούνται σε ολοένα και πιο ακραία περιεχόμενα» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

«Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να δράσει. Επαφίεται σε εμάς να καθορίσουμε σαφείς κανόνες για να καθυστερήσουμε την πρόσβαση (των ανηλίκων) στα κοινωνικά δίκτυα στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος εξετάζει εδώ και μήνες την πιθανότητα απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να προστατευθούν από τους πολλαπλούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται στο διαδίκτυο. Θα ανακοινώσει τις προτάσεις της για το θέμα στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 16 Σεπτεμβρίου.

Μια ευρωπαϊκή πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η φον ντερ Λάιεν σκέφτεται να προτείνει να ισχύει η απαγόρευση πρόσβασης για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η απαγόρευση θα μπορούσε να αίρεται για τα παιδιά άνω των 13 ετών, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.

Πρόσφατα, το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας έκρινε μη σύννομο το σχέδιο απαγόρευσης πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, που είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, ένα γεγονός που εγείρει ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστεί το μέτρο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Πάντως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε την Κομισιόν να προχωρήσει στην απαγόρευση «για να προστατευθούν όλα τα παιδιά της Ένωσης».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Αυτοκίνητο ανετράπη στον Καρτερό

23:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάμες Ροντρίγκες: Μία «ανάσα» μακριά από τη μεγάλη επιστροφή στην Κολομβία

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το Ιράν παράγει ξανά βαλλιστικούς πυραύλους σε υπόγειες εγκαταστάσεις

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν ο «Μαζώ» ήταν μόλις 17 – Τα πρώτα του μεροκάματα στο «Ορόσημο» της Καβάλας

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κιλκίς - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χιούγκο είναι το ψηλότερο άλογο στον κόσμο - Και συνεχίζει να μεγαλώνει

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Λένε ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ  

23:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1: Κορυφή με το απόλυτο νικών οι Πράσινοι (vids)

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για social media: «Tα παιδιά ωθούνται σε ολοένα και πιο ακραία περιεχόμενα»

23:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (13/9)

23:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος Παυλίδης: Φιγουράρει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν ωχρός» - Τι λέει ο διασώστης που τον μετέφερε στο «Ελπίς»

22:50LIFESTYLE

Όταν ο Βασίλης Καρράς γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Βλέπω έναν νεαρό αδυνατούλη να τραγουδά Στράτο»

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισα Νταϊάνα: Σε δημοπρασία το «revenge dress» που φόρεσε αφού ο βασιλιάς Κάρολος παραδέχθηκε την απιστία του 

22:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου – Ελπιδοφόρος από το Σημείο Μηδέν: «Ο Άγιος Νικόλαος, σύμβολο ελπίδας»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πλασμαφαίρεση: Η νέα εμμονή των σταρ για αιώνια νεότητα – Πόσο κοστίζει η «θεραπεία»

22:34ΕΥ ΖΗΝ

Το υπερβολικό φως τη νύχτα αλλάζει το σχήμα και την λειτουργία της καρδιάς - Τι έδειξε έρευνα

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πήγε να μάθει στο γατάκι του να μην φοβάται το νερό κι εκείνο άρχισε να… κολυμπάει – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη των γιατρών της κλινικής Stem Cell - Τον έβγαλαν έξω... με καρέκλα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία του τραγουδιστή

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα έρευνα της Αστυνομίας με την παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

21:15LIFESTYLE

Κρίνο και αγκάθι: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1;

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή - Ανατροπή για τον θάνατό του

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πλασμαφαίρεση: Η νέα εμμονή των σταρ για αιώνια νεότητα – Πόσο κοστίζει η «θεραπεία»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πολύνεκρο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο από την Ολλανδία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί – Από τις 13:00 στο ιατρείο Stem Cell ο τραγουδιστής και όχι από τις 16:30 που είπε η Ιωάννα Γάκα

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τέλος το καλοκαίρι από το Σάββατο – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν ωχρός» - Τι λέει ο διασώστης που τον μετέφερε στο «Ελπίς»

20:28LIFESTYLE

«Είχε νοσηλευτεί τον Φεβρουάριο, ελέγξαμε τα πάντα, ήταν πάρα πολύ καλά»: Όσα αποκάλυψε ο παθολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη

18:42LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κέρκυρα: Για βιασμό της 8χρονης εγγονής του κατηγορείται 51χρονος

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες της κλινικής Stem Cell - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ