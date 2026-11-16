Πόνος στο στήθος που επιδεινώνεται όταν το πιέζετε: Αιτίες και πότε είναι σοβαρό

Αν πιέσετε ένα επώδυνο σημείο στο στήθος σας και νιώσετε ξανά τον ίδιο πόνο, αυτό μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα στους μύες, τα πλευρά ή τον χόνδρο του θωρακικού τοιχώματος.

Ωστόσο, αυτό και μόνο το εύρημα δεν αρκεί, για να επιβεβαιώσει ότι ο πόνος είναι αθώος, ούτε για να αποκλείσει ένα καρδιακό πρόβλημα.

Γιατί ο πόνος στο στήθος επιδεινώνεται όταν το πιέζετε;

Το θωρακικό τοίχωμα αποτελείται από μύες και χόνδρους που συνδέουν τα πλευρά με το στέρνο. Όταν αυτοί οι ιστοί παρουσιάζουν φλεγμονή, καταπόνηση ή τραυματισμό, η άσκηση πίεσης στην πληγείσα περιοχή μπορεί να αναπαράγει τον πόνο.

Μια συχνή αιτία είναι η χονδροχονδρίτιδα (ή κοστοχονδρίτιδα): μια φλεγμονή στο σημείο όπου τα πλευρά ενώνονται με το στέρνο. Μπορεί να προκαλέσει οξύ ή διαρκή πόνο στο μπροστινό μέρος του θώρακα, ο οποίος ενδέχεται να επιδεινώνεται με την πίεση στην περιοχή, την περιστροφή του κορμού, τον βήχα ή τη βαθιά εισπνοή.

Μια άλλη πιθανότητα είναι η μυϊκή καταπόνηση, η οποία μπορεί να προκληθεί από άρση βάρους, σωματική άσκηση ή παρατεταμένο βήχα. Επίσης, ένα χτύπημα στο στήθος ή ένας τραυματισμός σε κάποια πλευρά μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία στην περιοχή.

Αν και αυτές οι ενδείξεις παραπέμπουν σε πρόβλημα του θωρακικού τοιχώματος, καμία από αυτές δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση.

Σημαίνει η ευαισθησία στην πίεση ότι ο πόνος δεν οφείλεται στην καρδιά;

Όχι απαραίτητα. Ο πόνος που αναπαράγεται με την πίεση σε ένα συγκεκριμένο σημείο καθιστά, γενικά, λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο καρδιακής αιτιολογίας. Ωστόσο, οι γιατροί αξιολογούν τη συνολική εικόνα:

πότε ξεκίνησε ο πόνος

αν εμφανίζεται κατά τη σωματική προσπάθεια

πόσο διαρκεί

ποια άλλα συμπτώματα τον συνοδεύουν

παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου του ατόμου

Ένα έμφραγμα μπορεί να εκδηλωθεί ως αίσθημα πίεσης, σύσφιξης ή δυσφορίας, και όχι απαραίτητα ως οξύς, εντοπισμένος πόνος. Τα συμπτώματα ενδέχεται να είναι ήπια ή άτυπα, ιδιαίτερα σε ορισμένους ηλικιωμένους, γυναίκες και άτομα με διαβήτη. Επιπλέον, είναι πιθανό κάποιος να παρουσιάζει ευαισθησία στο θωρακικό τοίχωμα και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίζει κάποιο ξεχωριστό καρδιακό πρόβλημα.

Μη χρησιμοποιείτε την πίεση στο στήθος ως κάποιου τύπου σπιτικό «τεστ», για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο εμφράγματος.

Πότε ο πόνος στο στήθος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επείγον περιστατικό;

Καλέστε αμέσως το 166 εάν εμφανίσετε ξαφνικό ή επίμονο πόνο στο στήθος, ο οποίος είναι έντονος, προκαλεί αίσθημα σύσφιξης ή βάρους, ή επεκτείνεται στο χέρι, την πλάτη, τον αυχένα ή τη γνάθο και ειδικά εάν συνοδεύεται από:

Δυσκολία στην αναπνοή.

Κρύο ιδρώτα, ναυτία ή έμετο.

Λιποθυμία, έντονο ίλιγγο ή ξαφνική αδυναμία.

Ο ξαφνικός πόνος στο στήθος, όταν συνοδεύεται από δυσκολία στην αναπνοή ή βήχα με αίμα, απαιτεί επίσης επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, καθώς κάποιες σοβαρές παθήσεις των πνευμόνων μπορούν να προκαλέσουν πόνο στο στήθος.

Αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν σημασία, ακόμη και αν ένα μέρος του θώρακα είναι ευαίσθητο στην αφή. Εάν υπάρχει υποψία καρδιακής προσβολής, μην οδηγήσετε οι ίδιοι μέχρι το νοσοκομείο.

Πώς μπορεί ένας γιατρός να διαπιστώσει αν πρόκειται για κοστοχονδρίτιδα;

Ο γιατρός μπορεί να εξετάσει το σημείο όπου εντοπίζεται ο πόνος και να ελέγξει αν η ήπια πίεση ή συγκεκριμένες κινήσεις τον αναπαράγουν. Θα λάβει επίσης υπόψη τυχόν πρόσφατους τραυματισμούς, βήχα, σωματική άσκηση, καθώς και συμπτώματα που ενδέχεται να υποδηλώνουν κάποια καρδιακή ή πνευμονική πάθηση.

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση που να επιβεβαιώνει 100% την κοστοχονδρίτιδα. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρειαστούν ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), εξετάσεις αίματος ή απεικονιστικός έλεγχος του θώρακα, προκειμένου να διερευνηθούν πιο σοβαρές αιτίες.

Οποιοσδήποτε νέος ή ανεξήγητος πόνος στο στήθος πρέπει να αξιολογείται άμεσα και όχι να θεωρείται εξ ορισμού μυϊκός, ακόμη και αν δεν είναι έντονος.

Τι βοηθά αν ο πόνος προέρχεται πράγματι από το θωρακικό τοίχωμα;

Αφού αποκλειστεί κάποια σοβαρή αιτία, η κοστοχονδρίτιδα συχνά υποχωρεί από μόνη της, αν και τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή, ενίοτε, μήνες!

Μπορεί να βοηθήσει η προσωρινή μείωση των δραστηριοτήτων που προκαλούν πόνο, η εφαρμογή ήπιας θερμότητας ή μιας κρύας κομπρέσας (τυλιγμένης σε πετσέτα), καθώς και η χρήση αναλγητικών (πάντα με τη συμβουλή γιατρού). Αποφύγετε να πιέζετε επανειλημμένα το ευαίσθητο σημείο για να «ελέγξετε αν πονάει ακόμα».

Ζητήστε επανεξέταση εάν ο πόνος επιμένει, επιδεινώνεται ή αλλάζει χαρακτήρα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η κοστοχονδρίτιδα να προκαλέσει πόνο στην αριστερή πλευρά του θώρακα;

Ναι. Μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε πλευρά, ακόμα και την περιοχή κοντά στην καρδιά. Το σημείο του πόνου από μόνο του δεν αρκεί για να διακρίνει την κοστοχονδρίτιδα από κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Μπορεί ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) να επιβεβαιώσει την κοστοχονδρίτιδα;

Όχι. Το ΗΚΓ αξιολογεί την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση μιας καρδιακής αιτίας του πόνου, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τη φλεγμονή στους χόνδρους των πλευρών.

Συμπέρασμα

Ένας πόνος που επιδεινώνεται όταν πιέζετε το στέρνο συνήθως προέρχεται από το θωρακικό τοίχωμα, αλλά η ευαισθησία προσφέρει μόνο μια ένδειξη και δεν συνιστά απόδειξη ασφάλειας από καρδιακό πρόβλημα. Ζητήστε την κατάλληλη αξιολόγηση για ανεξήγητο πόνο και αντιμετωπίστε πιθανά προειδοποιητικά σημάδια καρδιάς ή πνευμόνων ως επείγον περιστατικό.

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