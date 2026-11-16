Πληρώνω θέρμανση αν έχω κλείσει τα καλοριφέρ του διαμερίσματός μου;

Snapshot Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε για αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης 2026-2027 με αύξηση 30% στο ποσό.

Σε πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση, πληρώνετε το πάγιο για συντήρηση και απώλειες, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιήσετε τη θέρμανση.

Σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία, πληρώνετε βάση των χιλιοστών του διαμερίσματός σας ανεξάρτητα από τη χρήση.

Πλήρης απαλλαγή από τα έξοδα κεντρικής θέρμανσης υπάρχει μόνο με νόμιμη αποσύνδεση από το δίκτυο και σύνταξη νέου πίνακα κατανομής.

Το απλό κλείσιμο των καλοριφέρ ή βανών δεν απαλλάσσει νομικά από την πληρωμή της θέρμανσης. Snapshot powered by AI

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου, για αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027.

Το επίδομα αυξήθηκε κατά 30% και αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με ποσά από 130 έως 1.560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τις ανάγκες θέρμανσης.

Σε πολλές πολυκατοικίες όμως οι ένοικοι δεν συμφωνούν για το αν θα λειτουργήσουν τον καυστήρα και φέτος το χειμώνα.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι: Πληρώνει κάποιος θέρμανση αν έχει κλείσει ή απομονώσει τα καλοριφέρ του διαμερίσματος του;

Η απάντηση είναι: Ναι, πληρώνει κανονικά μέρος της θέρμανσης ακόμα και αν κρατήσει κλειστά τα καλοριφέρ, ανάλογα με το σύστημα που διαθέτει η πολυκατοικία:

• Αυτόνομη θέρμανση (με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές):

• Δεν χρεώνεστε κατανάλωση για το καύσιμο (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) που δεν κάψατε.

• Υποχρεούστε όμως να πληρώσετε το πάγιο (το ποσοστό συμμετοχής που προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας για τα πάγια έξοδα της θέρμανσης, όπως συντήρηση λέβητα και απώλειες σωληνώσεων).

• Κεντρική θέρμανση (χωρίς αυτονομία):

• Πληρώνετε κανονικά με βάση τα χιλιοστά του διαμερίσματός σας, ανεξάρτητα από το αν ανοίξατε τα σώματα ή αν κατοικείτε στο σπίτι.

• Η μόνη εξαίρεση για πλήρη απαλλαγή από τις δαπάνες λειτουργίας είναι η νόμιμη αποσύνδεση από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης (βάσει Π.Δ. 420/1987 και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες/πλειοψηφίες της γενικής συνέλευσης), η οποία απαιτεί και σύνταξη νέου πίνακα κατανομής. Η αυθαίρετη αποκοπή ή το απλό κλείσιμο των βανών δεν σας απαλλάσσει νομικά.

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