Πρέπει να στρώνετε το κρεβάτι σας το πρωί; Επιστήμονες δίνουν την απάντηση

Το κύριο αποτέλεσμα σχετίζεται με τους μηχανισμούς των συνηθειών

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Πρέπει να στρώνετε το κρεβάτι σας το πρωί; Επιστήμονες δίνουν την απάντηση
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  • Το στρώσιμο του κρεβατιού το πρωί ενεργοποιεί μηχανισμούς συνηθειών και μπορεί να αυτοματοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου.
  • Η ιδέα ότι το στρώσιμο του κρεβατιού οδηγεί γενικά σε επιτυχημένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν υποστηρίζεται από επιστημονικά δεδομένα.
  • Η αίσθηση τοπικής επιτυχίας από το στρώσιμο του κρεβατιού δεν συνδέεται με μετρήσιμη πρόοδο σε άλλες προσπάθειες.
  • Η σχέση μεταξύ της τάξης στο δωμάτιο και της προσοχής ή του στρες είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από την αυτοπειθαρχία του ατόμου.
  • Τα πειράματα δείχνουν ότι η αταξία μπορεί να αποσπά την προσοχή, αλλά επηρεάζει διαφορετικά τις επιδόσεις ανάλογα με το επίπεδο αυτοπειθαρχίας.
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Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τα πραγματικά οφέλη του να στρώνετε το κρεβάτι σας το πρωί.

Ο Hugo Francisco de Souza, αρθρογράφος του News-Medical και διδακτορικός φοιτητής στο Ινδικό Ινστιτούτο Επιστημών στην Μπανγκαλόρ, συνέκρινε δεδομένα από την ψυχολογία και τη νευροεπιστήμη.

Το κύριο αποτέλεσμα σχετίζεται με τους μηχανισμούς των συνηθειών. Μια μαθημένη ενέργεια ενεργοποιείται σχεδόν αυτόματα από ένα οικείο σήμα. Αν τακτοποιείτε αμέσως την κουβέρτα και τα μαξιλάρια σας κάθε πρωί, το σταδιακό ξύπνημα γίνεται η αφορμή για δράση. Αυτή η αυτοματοποίηση διαρκεί εβδομάδες ή μήνες και το χρονικό πλαίσιο ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν αυτές τις μεγαλεπήβολες υποσχέσεις. Οι ειδικοί λένε ότι η ιδέα ότι το στρώσιμο του κρεβατιού χρησιμεύει ως ένας παγκόσμιος μοχλός που οδηγεί σε επιτυχημένες αποφάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι υπερβολική. Η αίσθηση τοπικής επιτυχίας δεν ισοδυναμεί με μετρήσιμη πρόοδο σε άλλες προσπάθειες. Η ντοπαμίνη στις οδούς εθισμού εξηγεί τη μάθηση, αλλά δεν αποδεικνύει την απελευθέρωση ορμονών από το στρώσιμο του κρεβατιού. Η εξοικονόμηση προσπάθειας σε μια οικεία εργασία επίσης δεν υποδηλώνει αύξηση της μνήμης εργασίας ή της δύναμης της θέλησης.

Η σχέση μεταξύ της τάξης στο δωμάτιο και της προσοχής και του στρες είναι πιο περίπλοκη. Εργαστηριακά πειράματα δείχνουν ότι πολλά αντικείμενα ανταγωνίζονται για την προσοχή του οπτικού φλοιού, επομένως ένα δωμάτιο με αταξία πράγματι αποσπά την προσοχή. Σε ένα πείραμα, οι συμμετέχοντες με χαμηλή αυτοπειθαρχία επέμειναν για περισσότερο χρόνο σε μια μονότονη εργασία σε ένα τακτοποιημένο δωμάτιο. Εν τω μεταξύ, όσοι είχαν ισχυρή αυτοπειθαρχία είχαν καλύτερες επιδόσεις σε δημιουργικές εργασίες αφού τους έδειξαν εικόνες αταξίας.

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