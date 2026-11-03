Γιατί πονάει η φτέρνα σας στα πρώτα βήματα όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι

Ένας οξύς πόνος κάτω από τη φτέρνα, τη στιγμή που σηκώνεστε από το κρεβάτι, αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι της πελματιαίας απονευρωσίτιδας, μιας συχνής αιτίας πόνου στη φτέρνα.

Ωστόσο, το ίδιο σύμπτωμα μπορεί να έχει και άλλες εξηγήσεις, ειδικά εάν ο πόνος εμφανίζεται μετά από κάποιον τραυματισμό ή συνοδεύεται από ασυνήθιστες αισθήσεις.

Γιατί ο πόνος στη φτέρνα είναι εντονότερος στα πρώτα βήματα;

Στο κάτω μέρος του πέλματος υπάρχει μια ισχυρή δέσμη ιστού, που εκτείνεται από τη φτέρνα προς τα δάχτυλα των ποδιών, συμβάλλοντας στη στήριξη της καμάρας του ποδιού. Η επαναλαμβανόμενη καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει πόνο, κυρίως στο σημείο όπου ο ιστός προσφύεται κοντά στη φτέρνα.

Μετά από μια νύχτα ύπνου ή παρατεταμένη καθιστική στάση, τα πρώτα βήματα επιβαρύνουν ξαφνικά αυτόν τον ευαίσθητο ιστό. Ο πόνος συχνά υποχωρεί έπειτα από μερικά λεπτά βάδισης, αλλά επανέρχεται μετά από νέα περίοδο ανάπαυσης ή ύστερα από παρατεταμένη ορθοστασία, περπάτημα ή τρέξιμο.

Η κατάσταση αυτή αποκαλείται συχνά «πελματιαία απονευρωσίτιδα», αν και ο όρος «πελματιαία απονευρωσοπάθεια» είναι επίσης δόκιμος, καθώς το πρόβλημα δεν συνίσταται πάντα απλώς σε φλεγμονή.

Ποια συμπτώματα υποδεικνύουν πελματιαία απονευρωσίτιδα και όχι κάποια άλλη αιτία;

Η τυπική κλινική εικόνα περιλαμβάνει ευαισθησία κάτω από τη φτέρνα, προς την εσωτερική πλευρά, σε συνδυασμό με έντονο πόνο κατά την πρώτη στιγμή που το άτομο σηκώνεται όρθιο. Η έλξη των δαχτύλων προς τα πάνω μπορεί επίσης να προκαλέσει διάταση στην επώδυνη περιοχή.

Ο πόνος είναι πιθανότερος μετά από αύξηση της έντασης στο τρέξιμο ή το περπάτημα, μετά από πολλές ώρες ορθοστασίας σε σκληρές επιφάνειες ή λόγω αλλαγής υποδημάτων. Επίσης, ένας τυχόν σφιχτός μυς της γάμπας μπορεί να συμβάλει στο πρόβλημα.

Ωστόσο, ο πόνος στη φτέρνα δεν οφείλεται πάντα σε πελματιαία απονευρωσίτιδα. Ο πόνος πίσω από τη φτέρνα μπορεί να προέρχεται από τον αχίλλειο τένοντα, ενώ αισθήματα καύσου, μυρμηγκιάσματος ή μουδιάσματος ενδέχεται να υποδηλώνουν (και) εμπλοκή νεύρων. Πόνος που εμφανίζεται μετά από πτώση, απότομη πρόσκρουση ή αύξηση της έντονης σωματικής άσκησης εγείρει επίσης υποψίες για τραυματισμό, όπως κάποιο κάταγμα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από τον πρωινό πόνο στη φτέρνα;

Εάν ο πόνος είναι ήπιος και δεν έχει προηγηθεί τραυματισμός, ορισμένα απλά μέτρα μπορούν να βοηθήσουν:

Μειώστε τις επιβαρυντικές δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο και την παρατεταμένη ορθοστασία, αντί να πιέζετε τον εαυτό σας να υπομένει τον οξύ πόνο. Η κολύμβηση και η ποδηλασία μπορεί να είναι ευκολότερες εναλλακτικές λύσεις.

Να φοράτε υποστηρικτικά, μαλακά παπούτσια, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους, εάν τα σκληρά δάπεδα προκαλούν πόνο. Αποφύγετε να περπατάτε ξυπόλητοι σε αυτές τις επιφάνειες.

Τεντώστε απαλά τη γάμπα και το πέλμα. Πριν σηκωθείτε όρθιοι, καθίστε και τραβήξτε αργά τα δάχτυλα των ποδιών σας προς την κνήμη, μέχρι να νιώσετε ένα ήπιο τέντωμα στο πέλμα. Σταματήστε εάν ο πόνος ενταθεί.

Εάν η περιοχή είναι επώδυνη, εφαρμόστε μια κρύα κομπρέσα (τυλιγμένη σε πετσέτα) για έως και 20 λεπτά.

Τα ειδικά επιθέματα φτέρνας ή οι πάτοι υποδημάτων μπορεί να βελτιώσουν την άνεση, αλλά λειτουργούν καλύτερα ως μέρος μιας ευρύτερης φροντίδας και όχι ως εγγυημένη θεραπεία. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να προσαρμόσει ασκήσεις διάτασης και ενδυνάμωσης, εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Πότε πρέπει να εξεταστεί ο πόνος στη φτέρνα;

Προγραμματίστε ιατρική εξέταση εάν ο πόνος εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητες, επανέρχεται συχνά, επιδεινώνεται ή δεν παρουσιάζει βελτίωση μετά από περίπου 2 εβδομάδες αυτοφροντίδας. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή νωρίτερα εάν πάσχετε από διαβήτη ή εάν αισθάνεστε μούδιασμα ή απώλεια αισθητικότητας.

Αναζητήστε άμεση ιατρική εκτίμηση μετά από τραυματισμό, εάν δεν μπορείτε να στηριχθείτε στο πόδι σας, εάν ακούσατε κάποιον ήχο «κρακ» ή εάν παρατηρήσετε έντονο πρήξιμο και παραμόρφωση. Επίσης, ένα πέλμα που είναι ζεστό, κόκκινο και πρησμένο, συνοδευόμενο από πυρετό, απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως η ύπαρξη άκανθας πτέρνας σημαίνει ότι έχω και πελματιαία απονευρωσίτιδα;

Όχι. Η άκανθα πτέρνας μπορεί να εμφανιστεί σε ακτινογραφίες και ατόμων που δεν πονούν, επομένως δεν ευθύνεται απαραίτητα για τα συμπτώματα. Η διάγνωση βασίζεται συνήθως στην κλινική εξέταση. Ο απεικονιστικός έλεγχος εξετάζεται κυρίως όταν υπάρχει υποψία για άλλη αιτία.

Μπορεί η χρήση νάρθηκα κατά τη διάρκεια της νύχτας να βοηθήσει στα πρώτα επώδυνα βήματα;

Μερικές φορές. Ο θεράπων ιατρός μπορεί να συστήσει έναν νάρθηκα νύχτας, ο οποίος διατηρεί το πόδι σε θέση ήπιας διάτασης, ειδικά όταν ο πόνος κατά τα πρώτα βήματα επιμένει. Πρόκειται για μια συμπληρωματική θεραπεία και όχι για υποκατάστατο της διαχείρισης των δραστηριοτήτων και της αποκατάστασης.

Συμπέρασμα

Ο πόνος στη φτέρνα που εμφανίζεται στα πρώτα βήματα μετά από ανάπαυση υποδηλώνει συχνά πελματιαία απονευρωσίτιδα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοτίβο αποτελεί ένδειξη και όχι διάγνωση.

Οι ήπιες διατάσεις, τα υποστηρικτικά υποδήματα και ο περιορισμός των δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν τον πόνο μπορεί να βοηθήσουν. Εάν ο πόνος επιμένει ή εμφανιστούν προειδοποιητικά σημάδια, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση.

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