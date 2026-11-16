Μποφόρ στου Μαξίμου από τους δημάρχους για τους όρους δόμησης, η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, το καρφί του Μπένι

Οριζόντια γκρίνια δημάρχων για την κυβέρνηση και τους πόρους

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Μποφόρ στου Μαξίμου από τους δημάρχους για τους όρους δόμησης, η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, το καρφί του Μπένι
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Επέτειος του Πολυτεχνείου αύριο με τον απλό κόσμο να έχει ήδη ξεκινήσει το προσκύνημα από χθες. Σήμερα έχει την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία, ενώ από πολιτικούς αρχηγούς δεν αναμένονται πολλά νέα σε ότι αφορά τόσο την πορεία, όσο και την απότιση τιμής. Αντιθέτως σχεδόν όλοι, πλην Νατσιού που θα πάει άλλη μέρα και Βελο που γύρισε επιδεικτικά την πλάτη, πήγαν κανονικά στου Γεραπετρίτη προχθές, για να μάθουν για την ρηματική της Γαλλίας στην Τουρκία. Δεν τους έδωσε, ούτε έδειξε την ρηματική, αλλά έφυγαν όλοι κάπως ήρεμοι ότι η πατρίδα είναι σε καλά χέρια και δεν ξεπουλήσαμε την Κάσο.

Τζιζ

Κι ενώ το γαλλικό πλοίο απρόσμενα ξαναέδεσε στην Κρήτη, το τζιζ θέμα για την κυβέρνηση είναι η συνεχόμενη προσπάθεια να φορτωθούν με περισσότερα τετραγωνικά τα βόρεια προάστια. Η εμμονή της κυβέρνησης στο θέμα αυτό είναι εντυπωσιακή. Πριν λίγους μήνες οι δήμαρχοι στα βόρεια, αλλά και ορισμένοι των νοτίων προεξάρχοντας του Κωσταντέλου της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έδωσαν μάχη που έφτασε μέχρι το ΣτΕ για να σταματήσουν το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ). Τον περασμένο παραιτήθηκε -αναγκαστικά-, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Θύμιος Μπακογιάννης

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μετά το ξέσπασμα σκανδάλου σε πολεοδομίες με συγγενικά του πρόσωπα. Ο πρώην ΓΓ ήταν πρόσωπο κλειδί στο ΝΟΚ, τον οποίο ήθελε διακαώς και το ΤΕΕ και γενικά ο άνθρωπος που χειρίστηκε όλα τα της οικοδομής κλπ από το 2019 μέχρι που παραιτήθηκε. Κι όμως, για την υπόθεση αυτή, υπήρξε αξιοσημείωτη σιωπή από την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ που έχει και μηχανικό Πρόεδρο, και την Αντιπροεδρία στο ΤΕΕ, και γενικώς δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του σε ότι αφορά την διαφθορά και την διαπλοκή. Μόνο ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου τοποθετήθηκε ανοιχτά για το ΝΟΚ.

Τους ενώνει

Η απόφαση να μεταφερθούν σε δήμους βορείων προαστείων περίπου επιπλέον 584.400 τμ από μεταφορά συντελεστή δόμησης έχει δημιουργήσει νέα ένταση στις τοπικές κοινωνίες μετά την μάχη για το ΝΟΚ που κληροδότησε ήδη κάτι μεγαθήρια που πρόλαβαν να ρίξουν μπετά. Φυσικά εδώ δεν μιλάμε για λαϊκή κατοικία, αλλά για πολυτελείς κατασκευές με 3000 και 4000 και 5000 ευρώ το τμ και μεγάλες υπεραξίες και εργολαβικά κέρδη.

Στο Μαξίμου σήμερα το μεσημέρι θα βρεθούν οι δήμαρχοι Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλανδρίου, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκαν οι προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Η μεταφορά του συντελεστή φέρνει κοντά τον γαλάζιο Βασίλη Ξυπολυτά

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με τον Ανταρσία Σίμο Ρούσσο,

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ενώ αναμένεται κυβερνητική όπισθεν ολοταχώς, αφού η προεκλογική περίοδος δεν ενδείκνυται γενικότερα για μέτωπα.

Γκρίνια

Το μέτωπο για τους όρους δόμησης αφορά λίγους δήμους, και ίσως η κοινή γνώμη να μην βάλει την γάτα της να κλάψει για τα επιπλέον τετραγωνικά στο Ψυχικό, όμως α) στις εκλογές όλες οι περιφέρειες μετράνε και β) υπάρχει αναβρασμός στην αυτοδιοίκηση γιατί το κράτος τους παίρνει όλα τα κονδύλια από το Τέλος Ανθεκτικότητας (που πληρώνουν οι τουρίστες) συνεχίζει να το παίρνει όλο το κράτος (μνημονιακός νόμος), ενώ η αύξηση του άλλου τέλους από 0,75 σε 1% θεωρείται ψίχουλα. Όμως οι εκλογές για δημάρχους είναι μετά τις βουλευτικές, το ’28 οπότε καταλαβαίνετε. Η γκρίνια που είναι οριζόντια, δηλαδή αφορά και τους γαλάζιους, εκδηλώθηκε πρόσφατα στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, και την βρίσκουν μπροστά τους οι βουλευτές-υποψήφιοι που καίγονται για τον σταυρό.

Πήγε Art

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟκ δεν τοποθετήθηκε ακόμα για την μεταφορά συντελεστή, ίσως το κάνει με κάποια αφορμή, πάντως συνεχίζει την προσπάθεια αναδόμησης του προσωπικού του προφίλ που γενικά υπολείπεται του κόμματος. Χθες πήγε στην Art Athina

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και ξεναγήθηκε από την Γιάννα Γραμματοπούλου, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης και τον Βαγγέλη Χαραλάμπους. Φέτος φιλοξενούνται 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό στον εντυπωσιακό χώρο του Onassis Ready στου Ρέντη.

Την Art Athina επισκέφτηκε, με άλλο αέρα είναι αλήθεια, και ο Παύλος Γερουλάνος

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ο οποίος σημείωσε πως κάθε επίσκεψη στην Art Athina «μου θυμίζει πόσα μπορεί να κάνει η ελληνική δημιουργία. Πιστεύω πολύ στους σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς. Και στις γκαλερί που τους στηρίζουν, δίνοντάς τους χώρο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε δίπλα τους».

Ένας απ' αυτούς τους καινούργιους είναι και ο Alex Chien

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για να πάρουμε και μια φρέσκια ανάσα που όλοι την χρειαζόμαστε.

Τι είν’ οι εκλογές;

Οι πολιτικοί γενικώς έχουν ακόμα λίγο χρόνο να βελτιώσουν τις προσωπικές τους επιδόσεις όποιος κι αν είν’ ο στόχος καθώς μετά το Γενάρη θα ξεκινήσει η hard core προεκλογική εκστρατεία όπως την ξέρουμε και αγαπάμε χρόνια τώρα.

Στο ρητορικό ερώτημα τι ειν’ οι εκλογές κλήθηκε πρόσφατα ν ’απαντήσει ο πολύς Βαγγέλης Βενιζέλος (Ert News) που βρέθηκε στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα για πολλά και διάφορα.

«Οι εκλογές σε τελευταία ανάλυση δεν είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών προσώπων, είναι και ένα ιστορικό ερώτημα για τον πολίτη. Τι θέλει; Λοιπόν, ο πολίτης εφόσον θέλει αυτό... κανείς δεν άσκησε την εξουσία μόνος του» απάντησε.

Ήταν υπουργός του!

Στην ίδια συνέντευξη θύμισε ότι την περίοδο της κρίσης είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας οι οποίες «ανταπεξήλθαν. Και η κυβέρνηση Παπαδήμου, «και κυρίως η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου». Κι ακόμα ότι «σε όλες τις κυβερνήσεις της πρώτης πενταετίας ήμουνα αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών ή Υπουργός Εξωτερικών, άρα έχω τη συνέχεια και την ενότητα της περιόδου». Επίσης υπενθύμισε κομψά και καθόλου περιφρονητικά, ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός «ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου». Και ότι θέλει να διατηρεί την ικανότητα να συνομιλεί με τους πάντες.

Συνομίλησε

«Και βεβαίως με τον Πρωθυπουργό της χώρας όταν τα θέματα είναι θέματα του τύπου ελληνοτουρκικές σχέσεις, Κυπριακό, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Μονή του Σινά, προφανώς θα συνομιλήσω με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Εξωτερικών της δημοκρατικά νομιμοποιημένης κυβέρνησης» συνέχισε ο Μπένι επιβεβαιώνοντας εμμέσως (big mouth) τις αποκαλύψεις για συνάντηση με Μητσοτάκη, και Γεραπετρίτη το καλοκαίρι. «Και φυσικά θα μιλήσω με το κόμμα στο οποίο ανήκω και το οποίο στηρίζω, που είναι το ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του, και με οποιονδήποτε άλλον θέλει να με έχει συνομιλητή».

Ξεχνάει

Ο Μπένι συνομιλεί με τους πάντες, αλλά μια πικρία γιατί το κόμμα του το ΠΑΣΟΚ ξεχνάει, την έχει. «Είναι ένα κόμμα που έχει βιώσει το μεγάλο σχολείο της οικονομικής κρίσης όσο δεν το βίωσε κανείς. Όλοι έχουν ξεχάσει τι έγινε. Σε κάποιο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ ξεχνάει. Δεν ασχολείται με το τι έγινε και ποιος το έκανε, γιατί θα έπρεπε να διεκδικήσει την πρώτη θέση σε αυτό που πέτυχε η χώρα, να μείνει όρθια οικονομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά. Και εθνικά αλώβητη στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Αυτό το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να το διεκδικεί και να το λέει με πολύ μεγαλύτερη ένταση και σθένος» κατέληξε.

Το επισημαίνω κι εγώ μήπως το διαβάσει η Χαριλάου Τρικούπη που είναι ιδιαίτερα αγχωμένη γιατί εξακολουθεί να βλέπει την πλάτη του Αλέξη στις δημοσκοπήσεις.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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