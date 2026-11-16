Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1258Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: Φ.ΝΕΓΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Φ.ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: Φ.ΝΕΓΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1295Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 123 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1307Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 12:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ.5645Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΛΑΥΡΑΓΚΑ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ 18 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Β.ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΛΚΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ έως κάθετο: ΚΟΔΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως1224Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΚΟΔΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1224Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 12:00:00 μμΠΕΥΚΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.764Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ 32, 34 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΙΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1572Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 12:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ.5645Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΚΟΔΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1224Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 126 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1257Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 2:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ SHELL ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ5623Συντήρηση
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΛΑΡΑΚΗ, ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.763Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 2:00:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΡΙΕΖΗ - ΚΟΡΑΚΑ Μ. - Λ.ΦΥΛΗΣ - ΤΣΑΜΑΔΟΥ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤ. - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ. - ΑΠΟΠΣΤΟΛΗ Ν. - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ - ΣΙΣΙΝΗ ΓΕΩΡ. - ΒΩΚΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ν.514Συντήρηση
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 3:00:00 μμΠΑΙΑΝΙΑΣΗΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 5ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΣΥΡΟΥ, ΥΜΗΤΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΚΑΛΙΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ, ΡΟΔΩΝ.1795Λειτουργία
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 3:00:00 μμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - Π.ΜΕΛΑ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΣΟΥΛΙΟΥ515Κατασκευές
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 4:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΜΟΡΙΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΔΑΦΝΗΣ - ΔΙΑΦΩΝΤΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΖΑΙΜΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.559Λειτουργία
16/11/2026 8:00:00 πμ16/11/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
16/11/2026 8:30:00 πμ16/11/2026 10:30:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΕΝΟΠΗΣ 8 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΝΙΚΑΙΑΣ 62 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΑΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ1581Κατασκευές
16/11/2026 8:30:00 πμ16/11/2026 11:30:00 πμΜΑΡΑΘΩΝΑΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΠΥΘΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΧΕΛΩΟΥ - ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΘ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.20Λειτουργία
16/11/2026 8:30:00 πμ16/11/2026 12:30:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 2, 3, 4 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1578Κατασκευές
16/11/2026 8:30:00 πμ16/11/2026 2:30:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Λ.Β.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. Β. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΦΜΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: Β ΠΑΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Β. ΠΑΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ242Λειτουργία
16/11/2026 8:30:00 πμ16/11/2026 2:30:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 55, 57 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: Λ.Β. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ242Λειτουργία
16/11/2026 9:00:00 πμ16/11/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 41 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1579Κατασκευές
16/11/2026 9:00:00 πμ16/11/2026 2:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 34 από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ1576Κατασκευές
16/11/2026 9:30:00 πμ16/11/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ 3, 4, 7 από: 09:30 πμ έως: 11:00 πμ1581Κατασκευές
16/11/2026 10:00:00 πμ16/11/2026 2:00:00 μμΑΝΟΙΞΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΛΑΔΩΝΟΣ, ΑΛΚΜΗΝΗΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΝΙΚΗΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΧΕΛΜΟΥ, ΟΡΦΕΩΣ, ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.762Κατασκευές
16/11/2026 10:30:00 πμ16/11/2026 1:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 5 από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ1582Κατασκευές
16/11/2026 11:30:00 πμ16/11/2026 2:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ1471Κατασκευές
16/11/2026 12:00:00 μμ16/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: Θ.ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΕΞΗΚΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: Ν.ΜΕΤΑΞΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ έως κάθετο: Ν.ΜΕΤΑΞΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΜΟΥΡΗ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΥΜΗΣ απο κάθετο: ΜΑΜΟΥΡΗ έως κάθετο: ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΜΟΚΟΥ απο κάθετο: ΕΞΗΚΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ1225Κατασκευές
16/11/2026 12:00:00 μμ16/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΔΑΝΙΑ έως κάθετο: ΜΙΝΙΑΚ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΡΑΦΩΝ απο κάθετο: ΜΙΡΤΣΙΕΦΣΚΙ έως κάθετο: ΜΙΝΙΑΚ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΝΙΑΚ απο κάθετο: ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΓΕΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΕΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 40, 42 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΡΑΦΩΝ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ1573Κατασκευές
16/11/2026 1:00:00 μμ16/11/2026 3:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ1583Κατασκευές
16/11/2026 2:00:00 μμ16/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ έως κάθετο: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1306Κατασκευές
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