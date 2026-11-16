Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1258 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: Φ.ΝΕΓΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Φ.ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: Φ.ΝΕΓΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1295 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 123 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1307 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 12:00:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ. 5645 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΛΑΥΡΑΓΚΑ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ 18 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Β.ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΛΚΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ έως κάθετο: ΚΟΔΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως 1224 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΟΔΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1224 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 12:00:00 μμ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 764 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ 32, 34 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΙΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1572 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 12:00:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ. 5645 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΟΔΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1224 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 126 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1257 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 2:00:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ SHELL ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ 5623 Συντήρηση

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΛΑΡΑΚΗ, ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 763 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 2:00:00 μμ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΡΙΕΖΗ - ΚΟΡΑΚΑ Μ. - Λ.ΦΥΛΗΣ - ΤΣΑΜΑΔΟΥ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤ. - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ. - ΑΠΟΠΣΤΟΛΗ Ν. - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ - ΣΙΣΙΝΗ ΓΕΩΡ. - ΒΩΚΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ν. 514 Συντήρηση

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 3:00:00 μμ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΗΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 5ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΣΥΡΟΥ, ΥΜΗΤΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΚΑΛΙΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ, ΡΟΔΩΝ. 1795 Λειτουργία

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - Π.ΜΕΛΑ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΣΟΥΛΙΟΥ 515 Κατασκευές

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΜΟΡΙΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΔΑΦΝΗΣ - ΔΙΑΦΩΝΤΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΖΑΙΜΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 559 Λειτουργία

16/11/2026 8:00:00 πμ 16/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

16/11/2026 8:30:00 πμ 16/11/2026 10:30:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΕΝΟΠΗΣ 8 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΝΙΚΑΙΑΣ 62 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΑΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 1581 Κατασκευές

16/11/2026 8:30:00 πμ 16/11/2026 11:30:00 πμ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΠΥΘΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΧΕΛΩΟΥ - ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΘ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 20 Λειτουργία

16/11/2026 8:30:00 πμ 16/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 2, 3, 4 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1578 Κατασκευές

16/11/2026 8:30:00 πμ 16/11/2026 2:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Λ.Β.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. Β. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΦΜΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: Β ΠΑΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Β. ΠΑΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 242 Λειτουργία

16/11/2026 8:30:00 πμ 16/11/2026 2:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 55, 57 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: Λ.Β. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ 242 Λειτουργία

16/11/2026 9:00:00 πμ 16/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 41 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1579 Κατασκευές

16/11/2026 9:00:00 πμ 16/11/2026 2:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 34 από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ 1576 Κατασκευές

16/11/2026 9:30:00 πμ 16/11/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ 3, 4, 7 από: 09:30 πμ έως: 11:00 πμ 1581 Κατασκευές

16/11/2026 10:00:00 πμ 16/11/2026 2:00:00 μμ ΑΝΟΙΞΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΛΑΔΩΝΟΣ, ΑΛΚΜΗΝΗΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΝΙΚΗΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΧΕΛΜΟΥ, ΟΡΦΕΩΣ, ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 762 Κατασκευές

16/11/2026 10:30:00 πμ 16/11/2026 1:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 5 από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ 1582 Κατασκευές

16/11/2026 11:30:00 πμ 16/11/2026 2:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ 1471 Κατασκευές

16/11/2026 12:00:00 μμ 16/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: Θ.ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΕΞΗΚΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: Ν.ΜΕΤΑΞΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ έως κάθετο: Ν.ΜΕΤΑΞΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΜΟΥΡΗ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΥΜΗΣ απο κάθετο: ΜΑΜΟΥΡΗ έως κάθετο: ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΜΟΚΟΥ απο κάθετο: ΕΞΗΚΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 1225 Κατασκευές

16/11/2026 12:00:00 μμ 16/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΔΑΝΙΑ έως κάθετο: ΜΙΝΙΑΚ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΡΑΦΩΝ απο κάθετο: ΜΙΡΤΣΙΕΦΣΚΙ έως κάθετο: ΜΙΝΙΑΚ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΝΙΑΚ απο κάθετο: ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΓΕΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΕΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 40, 42 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΡΑΦΩΝ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 1573 Κατασκευές

16/11/2026 1:00:00 μμ 16/11/2026 3:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ 1583 Κατασκευές