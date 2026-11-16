Mercedes-Benz: Τέλος εποχής για τρία ηλεκτρικά μοντέλα

Η γερμανική εταιρία αποσύρει σταδιακά τις EQE, EQE SUV και EQS SUV από την ευρωπαϊκή αγορά, προχωρώντας σε μια σημαντική αλλαγή της στρατηγικής της για τα μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

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Mercedes-Benz: Τέλος εποχής για τρία ηλεκτρικά μοντέλα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Η Mercedes-Benz αποσύρει σταδιακά τα ηλεκτρικά μοντέλα EQE, EQE SUV και EQS SUV από την ευρωπαϊκή αγορά, σταματώντας τις νέες εξατομικευμένες παραγγελίες σε πολλές χώρες.
  • Η παραγωγή της EQS SUV θα συνεχιστεί έως τον Ιούνιο του 2027, παρά τη διακοπή νέων παραγγελιών σε συγκεκριμένες αγορές.
  • Η εταιρεία εγκαταλείπει την πλατφόρμα EVA II και στρέφεται σε νέες αρχιτεκτονικές με τεχνολογία 800 Volt, όπως αυτή που θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη ηλεκτρική E-Class το 2027.
  • Η EQS Limousine παραμένει διαθέσιμη και ανανεώθηκε το 2026 με αναβαθμισμένη τεχνολογία, αυτονομία έως 925 χλμ. και βελτιωμένα συστήματα κίνησης και φόρτισης.
  • Η Mercedes-Benz ενσωματώνει πλέον την ηλεκτροκίνηση πιο στενά στη συμβατική γκάμα της, μειώνοντας τη διαφοροποίηση της σχεδίασης των ηλεκτρικών μοντέλων EQ.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Mercedes-Benz αναδιαμορφώνει την γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων, βάζοντας τέλος στην παρουσία τριών αυτοκινήτων που αποτέλεσαν βασικό κομμάτι της πρώτης γενιάς EQ.

Συγκεκριμένα, οι EQE, EQE SUV και EQS SUV δεν είναι πλέον διαθέσιμες για εξατομικευμένες παραγγελίες σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, με τους ενδιαφερόμενους να περιορίζονται στα υπάρχοντα αποθέματα.

Η απόφαση έχει ήδη επιβεβαιωθεί από εκπρόσωπο της Mercedes-Benz στη Νορβηγία, στο πλαίσιο της ανανέωσης της γκάμας. Μάλιστα, η παραγωγή της EQS SUV αναμένεται να συνεχιστεί έως τον Ιούνιο του 2027, παρότι δεν γίνονται πλέον νέες εξατομικευμένες παραγγελίες στις συγκεκριμένες αγορές.

Τα τρία μοντέλα βασίζονται στην πλατφόρμα EVA II, που είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, η Mercedes-Benz στρέφεται πλέον σε νεότερες αρχιτεκτονικές, με τεχνολογία 800 Volt και σχεδίαση περισσότερο εναρμονισμένη με τις συμβατικές σειρές της.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επόμενη ηλεκτρική E-Class, που προγραμματίζεται να παρουσιαστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα αντικαταστήσει ουσιαστικά την EQE, χρησιμοποιώντας τη νέα πλατφόρμα MB.EA-M, με αναβαθμισμένα συστήματα κίνησης και φόρτισης.

Από την αρχική τετράδα της πλατφόρμας EVA II, η EQS Limousine διατηρεί τη θέση της. Η μεγάλη ηλεκτρική Mercedes ανανεώθηκε εκτενώς το 2026, αποκτώντας αρχιτεκτονική 800 Volt, νέους ηλεκτροκινητήρες, κιβώτιο δύο σχέσεων στον πίσω άξονα και αυτονομία έως περίπου 925 χλμ. κατά WLTP.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την υποχώρηση της αρχικής φιλοσοφίας EQ, που βασιζόταν σε ηλεκτρικά μοντέλα με ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα. Στη νέα εποχή της Mercedes-Benz, η ηλεκτροκίνηση ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στη γνώριμη γκάμα της εταιρείας.

Η απόσυρση έχει επιβεβαιωθεί για τη νορβηγική αγορά, ενώ η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά χώρα. Για παράδειγμα, η Mercedes-Benz στις ΗΠΑ εξακολουθεί να αναφέρει την EQE SUV στην γκάμα του 2027. Τουλάχιστον, για την ώρα…

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