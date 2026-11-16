Λάρισα: «Βάλε τα χρυσαφικά κάτω από τον κάδο» – Μπαράζ τηλεφωνικών απατών σε μια ημέρα

Συνολικά τρεις γυναίκες βρέθηκαν στο στόχαστρο επιτήδειων

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Λάρισα: «Βάλε τα χρυσαφικά κάτω από τον κάδο» – Μπαράζ τηλεφωνικών απατών σε μια ημέρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις ηλικιωμένες στη Λάρισα έπεσαν θύματα τηλεφωνικών απατών σε μία ημέρα, με τους δράστες να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.
  • Σε δύο περιπτώσεις, οι γυναίκες άφησαν συνολικά 5.500 ευρώ και χρυσά κοσμήματα έξω από τις κατοικίες τους, ενώ στη μία περίπτωση οι απατεώνες προσποιήθηκαν αστυνομικούς μετά από απειλές.
  • Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν προσχήματα όπως καταγραφή χρημάτων από «υδραυλικό», απειλές και δήθεν έρευνα ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και διαρροή ρεύματος για να πείσουν τα θύματα.
  • Οι γυναίκες ακολούθησαν τις οδηγίες να αφήσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα σε σακούλες ή φακέλους σε εξωτερικά σημεία προσβάσιμα από τρίτους.
  • Τα περιστατικά σημειώθηκαν παρά τις πολλές ενημερωτικές καμπάνιες της Αστυνομίας και των μέσων ενημέρωσης για την πρόληψη τέτοιων απατών.
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Τρεις ηλικιωμένες γυναίκες στη Λάρισα βρέθηκαν στο στόχαστρο επιτήδειων μέσα στην ίδια ημέρα, με τους δράστες να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα για να τις πείσουν να βγάλουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τις κατοικίες τους.

Το μπαράζ των τηλεφωνικών απατών καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με τις αστυνομικές αρχές να ενημερώνονται για τρία περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το onlarissa.gr, στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις οι γυναίκες τοποθέτησαν σε σακούλες και φακέλους συνολικά 5.500 ευρώ σε μετρητά, μαζί με χρυσά κοσμήματα, ενώ στην τρίτη περίπτωση οι δράστες επιστράτευσαν ακόμη και την ιδιότητα αστυνομικού, αφού προηγουμένως είχαν απειλήσει το θύμα τους.

Το ένα περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, με θύμα μία γυναίκα γεννημένη το 1938! Οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει σε μία σακούλα το ποσό των 5.000 ευρώ, σε χαρτονομίσματα των 50 και 20 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα τοποθέτησε τη σακούλα έξω από την πόρτα της κατοικίας της, ακολουθώντας τις οδηγίες που της είχαν δοθεί. Το πρόσχημα ήταν ότι ένας υδραυλικός έπρεπε να καταγράψει τα χρήματα και τα αντικείμενα!

Την απείλησαν και μετά της τηλεφώνησε δήθεν αστυνομικός

Ακόμη πιο ανησυχητικός ήταν ο τρόπος δράσης σε άλλη περίπτωση, στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, με θύμα γυναίκα ηλικίας 72 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 12 το μεσημέρι η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος την απείλησε ότι θα πάει στο σπίτι της και θα της κάνει κακό. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα από διαφορετικό άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, επικαλούμενος το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Ο δήθεν αστυνομικός έδωσε στην ηλικιωμένη μία εξαιρετικά συγκεκριμένη οδηγία. Να βάλει τα κοσμήματά της σε χάρτινη σακούλα και να την αφήσει κάτω από έναν πράσινο κάδο απορριμμάτων, απέναντι από την κατοικία της. Η γυναίκα ακολούθησε την υπόδειξη και τοποθέτησε τα κοσμήματα στο σημείο που της υπέδειξαν. Τα οποία φυσικά έγιναν… καπνός!

Το τηλεφώνημα για τη «διαρροή ρεύματος» στο κέντρο της Λάρισας

Το τρίτο περιστατικό αφορά άλλη μία ηλικιωμένη γυναίκα 88 ετών, η οποία κατοικεί στο κέντρο της Λάρισας. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, την έπεισε να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε έναν φάκελο.

Η γυναίκα έβαλε μέσα δύο χρυσές βέρες, ένα χρυσό δαχτυλίδι, ένα χρυσό βραχιόλι και 500 ευρώ σε μετρητά. Στη συνέχεια κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας της και άφησε εκεί τον φάκελο, όπως ακριβώς της είχαν υποδείξει οι άγνωστοι.

Τρεις περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες

Τα τρία περιστατικά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη μεθοδολογία των απατεώνων. Στη μία περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων από υδραυλικό, στη δεύτερη προηγήθηκαν απειλές και ακολούθησε η προσποίηση αστυνομικής ιδιότητας, ενώ στην τρίτη επιστρατεύτηκε ο φόβος μιας υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος.

Κοινό χαρακτηριστικό των καταγγελιών είναι ότι οι γυναίκες πείστηκαν να μεταφέρουν οι ίδιες τα χρήματα και τα κοσμήματά τους έξω από τις κατοικίες τους, αφήνοντάς τα σε σημεία στα οποία μπορούσαν να έχουν πρόσβαση τρίτα πρόσωπα. Κι όλα αυτά ενώ χρόνια τώρα, έχουν γίνει άπειρες ενημερωτικές καμπάνιες από την Αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης…

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