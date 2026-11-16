Τι συμβαίνει στη Βόρεια Κορεά; Αυξάνονται διαρκώς οι τοξικοεαρτημένοι στη χώρα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή επιδημία κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, παρά την ύπαρξη αυστηρών νόμων που απαγορεύουν τη χρήση ναρκωτικών

Δημήτρης Δρίζος

Τι συμβαίνει στη Βόρεια Κορεά; Αυξάνονται διαρκώς οι τοξικοεαρτημένοι στη χώρα του Κιμ Γιονγκ Ουν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Βόρεια Κορέα αυξάνονται τα περιστατικά χρήσης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, με πρόσφατο επεισόδιο βίας στη Χαμχούνγκ μεταξύ ζευγαριού υπό την επήρεια της ουσίας.
  • Το ζευγάρι συνελήφθη μετά από συμπλοκή με μαχαίρια που προκλήθηκε από οικονομικά προβλήματα και χρήση ναρκωτικών.
  • Τα επεισόδια υπό την επήρεια μεθαμφεταμίνης έχουν γίνει συχνά και συνήθως δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά από τις αρχές.
  • Παρά τους αυστηρούς νόμους, η χρήση και διακίνηση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης έχει εξαπλωθεί σε διάφορα κοινωνικά στρώματα της χώρας.
  • Η Βόρεια Κορέα συνδέεται με διεθνές λαθρεμπόριο ναρκωτικών, με εμπλοκή κρατικών αξιωματούχων από τη δεκαετία του 1970.
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Πληθαίνουν οι αναφορές ότι η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει κρίση μεθαμφεταμίνης, καθώς ένα ακόμη περιστατικό υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών προκαλεί αίσθηση.

Σύμφωνα με το Daily NK, το οποίο καλύπτει ζητήματα που αφορούν τη Βόρεια Κορέα από τη γειτονική Νότια Κορέα, ένα ανδρόγυνο συνελήφθη να επιτίθεται ο ένας στον άλλον με μαχαίρια σε πολυσύχναστο δρόμο. Η επικίνδυνη συμπλοκή σταμάτησε μόνο όταν παρενέβη ένας αστυνομικός που περνούσε από το σημείο, στην πόλη Χαμχούνγκ.

Το ζευγάρι, που εκτιμάται ότι είχε κάνει χρήση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, γνωστής και ως «πάγος» (ice), αποτελείται από έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 40 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καβγάς ξεκίνησε εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, όμως γρήγορα η λογομαχία εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση, με τους δύο να βγάζουν μαχαίρια.

Ανώνυμη πηγή ανέφερε στο μέσο ότι ένας τρομοκρατημένος γείτονας έσπευσε στο διαμέρισμά τους για να τους χωρίσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ηρεμήσει το ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Τελικά, χρειάστηκε η παρέμβαση ενός αστυνομικού που περνούσε από το σημείο. Ο αστυνομικός φώναξε στους δύο συζύγους μέχρι εκείνοι να σταματήσουν να τσακώνονται.

Η πηγή δήλωσε στο Daily NK: «Αν επρόκειτο για έναν συνηθισμένο συζυγικό καβγά, θα αρκούσε να τους χωρίσει κάποιος και να φύγει. Όμως υπήρχαν παντού ίχνη από πάγο (ice) και το μόνο που έκανε ο αστυνομικός ήταν να φωνάζει μέχρι να σταματήσουν να τσακώνονται».

Το περιστατικό φέρεται να έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους της περιοχής, ωστόσο η ίδια πηγή υποστήριξε ότι τέτοιου είδους επεισόδια υπό την επήρεια ναρκωτικών έχουν γίνει ανησυχητικά συνηθισμένα.

«Τα ζευγάρια που κάνουν μαζί πάγο (ice) και στη συνέχεια προκαλούν τέτοιους καβγάδες είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στη Χαμχούνγκ. Αν δεν καταλήξει κάποιος νεκρός, κανείς δεν ασχολείται καν με το θέμα. Ένας συνηθισμένος καβγάς μεταξύ ενός ζευγαριού αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας ακόμη συνηθισμένος θόρυβος στο περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Βόρεια Κορέα φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή επιδημία κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, παρά την ύπαρξη αυστηρών νόμων που απαγορεύουν τη χρήση ναρκωτικών.

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Έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε το 2016, κατέγραφε ότι η χρήση μεθαμφεταμίνης είχε εξαπλωθεί σε διάφορα κοινωνικά στρώματα, μεταξύ των οποίων φοιτητές, εργάτες εργοστασίων και εύποροι πολίτες.

Η Χαμχούνγκ, όπου σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή με τα μαχαίρια, έχει επίσης χαρακτηριστεί ως περιοχή με ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα διακίνησης και χρήσης της επικίνδυνης ουσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ορισμένοι Βορειοκορεάτες έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη και την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη ως φάρμακο, ενώ άλλοι φέρονται να την προσφέρουν ως δώρο σε κρατικούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, η χώρα έχει συνδεθεί με τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, με Βορειοκορεάτες αξιωματούχους να έχουν εμπλακεί σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970.

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