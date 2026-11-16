Μάιο και Ιούνιο οι κάλπες, το basketgate και τα κινητά που... σιωπούν, και η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ

Snapshot Οι εκλογές έχουν οριστεί για τις 16 Μαΐου 2027, με ενδεχόμενο επαναληπτικό γύρο στις 20 Ιουνίου.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πιο πιθανή συνεργασία με τον Βελόπουλο παρά με τον Ανδρουλάκη, παρά το άνοιγμα Μητσοτάκη προς το ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει διαρκείς κρίσεις μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, με αμφισβητήσεις για υφυπουργούς και ανοιχτά πολιτικά μέτωπα.

Η έρευνα για το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ δεν έχει ακόμα αποκαλύψει ευρήματα από την ψηφιακή ανάλυση των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκόμενων. Snapshot powered by AI

Μάιο και Ιούνιο οι κάλπες

Όσο κι αν κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους στο Μέγαρο Μαξίμου οι ημερομηνίες των εκλογών έχουν κλειδώσει. Η πρώτη Κυριακή έχει υπολογιστεί για 16 Μαϊου του 2027 ώστε αν χρειαστεί και επαναληπτικός γύρος να στηθούν οι δεύτερες κάλπες στις 20 Ιουνίου. Τα «μία Κυριακή και τελειώσαμε» που υποστηρίζουν αρκετά κυβερνητικά στελέχη εγώ τα ακούω βερεσέ. Δεν τα πιστεύουν ούτε οι ίδιοι...

Με τον Ανδρουλάκη ή με τον Βελόπουλο;

Στη ΝΔ ζουν με το όνειρο ότι το ΠΑΣΟΚ θα έρθει τρίτο και θα αναγκαστεί να συρθεί σε κυβέρνηση συνεργασίας για να διασωθεί πολιτικά. Θα μου πείτε δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι. Άλλωστε τζάμπα είναι. Το άνοιγμα Μητσοτάκη στη Χαριλάου Τρικούπη είναι αληθινό, το πιστεύει δηλαδή. Ο πρόεδρος της ΝΔ είναι αποφασισμένος να δώσει στο ΠΑΣΟΚ ότι θέλει... Μόνο που ο Ανδρουλάκης δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί ακόμα κι αν χρειαστεί να γίνουν άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να σας πω τι λένε στη γαλάζια παράταξη; Ότι είναι πιο εύκολο να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλοπαρά με τον Ανδρουλάκη.... Κρατήστε το αυτό θα μας χρειαστεί.

Το Μαξίμου σε διαρκή διαχείριση κρίσεων

Ούτε η παραίτηση Τσαβδαρίδη ούτε ο μίνι ανασχηματισμός φαίνεται να έβαλαν τέλος στους πονοκεφάλους του Μεγάρου Μαξίμου. Αντιθέτως, πριν καλά καλά ορκιστούν οι νέοι υφυπουργοί, άρχισαν να ανοίγουν νέα μέτωπα, με την κυβέρνηση να βρίσκεται ξανά σε θέση άμυνας. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών Ευάγγελος Λιάκος, με δημοσιεύματα να θέτουν ερωτήματα για τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τις δουλειές που φέρεται να έχει αναλάβει η αδελφή του από δήμους.

Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο δημοσιευμάτων μπήκε και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, με αφορμή την υπόθεση των ομολόγων της ExxonMobil. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν πριν ακόμη προλάβει η κυβέρνηση να αλλάξει σελίδα μετά τον ανασχηματισμό. Αντί για επανεκκίνηση, το Μαξίμου μοιάζει να βρίσκεται σε διαρκή διαχείριση κρίσεων. Και το ερώτημα είναι πλέον πόσα ακόμη μέτωπα μπορεί να αντέξει.

Basketgate: Τα κινητά που… σιωπούν

Πέρασαν σχεδόν τρεις εβδομάδες από τις συλλήψεις για την υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ και το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Τελικά, άνοιξαν τα κινητά των εμπλεκομένων; Έγινε η ψηφιακή ανάλυση των συσκευών που κατασχέθηκαν από τον Βαγγέλη Λιόλιο και τους διαιτητές; Βρέθηκαν μηνύματα, συνομιλίες ή επικοινωνίες που φωτίζουν το παρασκήνιο των καταγγελιών; Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ούτε ένα συγκεκριμένο εύρημα. Κι όμως, όλοι περίμεναν ότι τα κινητά θα αποτελούσαν το μεγάλο κλειδί της έρευνας και ότι οι αρμόδιες αρχές θα έσπευδαν αμέσως να εξετάσουν τις κλήσεις και τα ηλεκτρονικά μηνύματα.

Ειδικά όταν έχουν προηγηθεί οι αποκαλύψεις για τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν σε σπίτια διαιτητών. Αν τα τηλέφωνα μίλησαν, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε τι είπαν. Αν πάλι δεν έχουν ανοίξει ακόμη, ας μας εξηγήσει κάποιος γιατί καθυστερεί τόσο η διαδικασία. Γιατί σε μια υπόθεση με τόσα ερωτήματα, η σιωπή των κινητών έχει αρχίσει να γίνεται είδηση από μόνη της; Περιεργα πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι απέγινε αυτό το «καμία ανοχή» που ευαγγελίζεται συνεχώς ο πρωθυπουργός;

Το επτασφράγιστο μυστικό της ρηματικής διακοίνωσης

Τελικά το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης δεν το είδαμε ποτέ. Ούτε και πρόκειται να το δούμε παρά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Αν το δώσει ο Γεραπετρίτης θα είναι σαν να παραδέχεται η κυβέρνηση ότι το έγραψε παρέα με τους Γάλλους. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε...

Ο Βενιζέλος δεν έφυγε ποτέ από το παιχνίδι

«Θέλω να συνομιλώ με τους πάντες», είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος εξακολουθεί να κινείται μεθοδικά στον χώρο της πολιτικής, χωρίς να χρειάζεται να ανακοινώσει κάποια επιστροφή. Η πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, είχε ασφαλώς θεσμικό περιεχόμενο, με τη συζήτηση να αγγίζει και κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Ωστόσο, δύσκολα περνά απαρατήρητη και η πολιτική της σημειολογία.

Γιατί ο Βενιζέλος δεν είναι ένας πρώην πολιτικός που απλώς σχολιάζει τις εξελίξεις από απόσταση. Διατηρεί δημόσιο λόγο, παρεμβαίνει στα μεγάλα ζητήματα και κυρίως φροντίζει να κρατά ανοιχτούς διαύλους με πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ετοιμάζει επιστροφή στην ενεργό πολιτική. Μήπως, όμως, δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από το παιχνίδι; Και το κυριότερο: Πού ακριβώς το πάει ο Ευάγγελος Βενιζέλος; Γιατί στην πολιτική, πολλές φορές, οι πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις είναι εκείνες που δεν συνοδεύονται από ανακοινώσεις.

Άνοιγμα Ανδρουλάκη στην Εκκλησία

Αν δεν το έχετε καταλάβει ο Ανδρουλάκης ψάχνει ψηφοφόρους και πέρα από την παραδοσιακή βάση του ΠΑΣΟΚ. Δίαυλο επικοινωνίας με ένα ακροατήριο που παραδοσιακά δεν αποτελεί τον ισχυρότερο εκλογικό πυρήνα του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ανοίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο δεν είχε μόνο θεσμικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται και σε μια ευρύτερη προσπάθεια διεύρυνσης της πολιτικής και κοινωνικής απεύθυνσης της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι, για να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση, χρειάζεται να απευθυνθεί και σε ψηφοφόρους που κινούνται σε πιο συντηρητικά κοινωνικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να επαναπαύεται στην παραδοσιακή κεντροαριστερή δεξαμενή. Χρειάζεται ανοίγματα προς την κοινωνία, την περιφέρεια και το εκκλησιαστικό ακροατήριο. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι κινήσεις μπορούν να μεταφραστούν σε εκλογικά κέρδη ή θα μείνουν στο επίπεδο των θεσμικών φωτογραφιών.

Ο Παπανδρέου ξαναβρήκε το «λεφτά υπάρχουν»

Εκείνο το περίφημο «λεφτά υπάρχουν» εξακολουθεί να κυνηγά τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος φαίνεται πως δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την προσπάθεια να εξηγήσει τι ακριβώς ήθελε να πει τότε. Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στο επίμαχο σύνθημα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν και ότι το πραγματικό νόημα της τοποθέτησής του ήταν διαφορετικό από αυτό που τελικά έμεινε στη συλλογική πολιτική μνήμη. Μόνο που, όσο περισσότερο προσπαθεί να εξηγήσει τι εννοούσε, τόσο περισσότερο επαναφέρει στη συζήτηση μια από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φράσεις της Μεταπολίτευσης.

Και εδώ προκύπτει το εύλογο ερώτημα: Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου αισθάνεται ακόμη την ανάγκη να δικαιολογήσει εκείνη τη δήλωση; Μήπως το παρελθόν εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο πολιτικό του αντίπαλο; Γιατί κάποια συνθήματα, τελικά, δεν ξεχνιούνται εύκολα.

Κούρασε το σίριαλ με το κόμμα Σαμαρά

Έχει αρχίσει να κουράζει ακόμη και τους πιο υπομονετικούς το παρατεταμένο σίριαλ με το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εδώ και μήνες ακούμε ότι το ανακοινώνει, μετά ότι είναι θέμα ημερών, στη συνέχεια ότι αναζητούνται πρόσωπα και τελικά η ημερομηνία μετατίθεται διαρκώς. Τελευταία πληροφορία ήθελε τον πρώην πρωθυπουργό να ετοιμάζει τις ανακοινώσεις για τις 29 Νοεμβρίου, ακριβώς 17 χρόνια μετά την εκλογή του στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να χαμηλώσει ξανά τις προσδοκίες, δηλώνοντας ότι δεν είναι η ώρα να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενδεχομένως η καθυστέρηση να αποτελεί μέρος της στρατηγικής του, ώστε να συντηρεί την αγωνία και να μετρά αντιδράσεις. Μόνο που αυτή η διαρκής εκκρεμότητα έχει αρχίσει να κουράζει. Και τη Νέα Δημοκρατία και τους δεξιούς ψηφοφόρους. Κάποια στιγμή το μετέωρο βήμα πρέπει να γίνει απόφαση. Ή κόμμα ή τέλος στο σίριαλ.

Το παράδοξο στη ΝΔ: Πρώην υπουργοί έγιναν influencers για όσους έφυγαν από το Μαξίμου!

Ένα πραγματικά ενδιαφέρον παράδοξο παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα στη Νέα Δημοκρατία. Βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί, αντί να αξιοποιούν τα social media για να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο ή να αποθεώνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιλέγουν να γίνονται influencers για πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Μάλιστα, τα σχετικά βιντεάκια γνωρίζουν ιδιαίτερη κινητικότητα στο γαλάζιο διαδίκτυο, με τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Στέλιο Πέτσα να συμμετέχουν σε αυτή την ιδιότυπη ψηφιακή φιλολογία.

Το ερώτημα είναι εύλογο: Πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται ορισμένοι τη συλλογική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας; Γιατί έχει ενδιαφέρον να βλέπεις κυβερνητικά στελέχη να επενδύουν επικοινωνιακά σε πρόσωπα εκτός κυβέρνησης, αντί να στηρίζουν εκείνους που βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή. Μήπως στο γαλάζιο οικοσύστημα υπάρχουν πλέον και διαφορετικά κέντρα επιρροής; Κάτι τέτοια βιντεάκια λένε μερικές φορές περισσότερα από τις επίσημες δηλώσεις Αλήθεια όλοι αυτοί νομίζουν ότι κάνουν καλό στον Μητσοτάκη;

Ο Πιερρακάκης ανέλαβε την αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ

Ενεργό ρόλο στην πολιτική αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως έχει αναλάβει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας βγήκε τις τελευταίες ημέρες στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τα μέτρα της ΔΕΘ και τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις κυβερνητικές οικονομικές πρωτοβουλίες. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή του.

Ο Πιερρακάκης γνωρίζει πολύ καλά τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, έχει γνώση των εσωτερικών ισορροπιών και μπορεί να αντιληφθεί πού ακριβώς βρίσκονται οι αδυναμίες της Χαριλάου Τρικούπη. Στο Μαξίμου φαίνεται πως εκτιμούν ότι είναι από τα πρόσωπα που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον Ανδρουλάκη στο πολιτικό πεδίο που εκείνος θεωρεί προνομιακό. Και μάλλον τώρα αρχίζει η πραγματική κόντρα.

Γεννούσαν και οι … ελαιώνες

Τελικά δεν θα μας αφήσουν να αγιάσουμε με τα όσα ακούμε να συμβαίνουν γύρω από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ που δικαστικά τώρα ουσιαστικά θα αρχίσει να ξετυλίγεται. Ακούμε λοιπόν ότι τρέχει ένας έλεγχος για γνωστό κρητικό εδώ και αρκετό καιρό κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την Οικονομική Αστυνομία. Ο έλεγχος τρέχει τρέχει αλλά δεν λέει να τελειώσει λες και είναι της Άρτας το γεφύρι. Εγώ δεν πιστεύω τις κακές γλώσσες που λένε ότι το παιδί από την Κρήτη εδώ και κάμποσες εβδομάδες ήταν βέβαιος ότι είναι όλα κανονισμένα από προηγούμενο έλεγχο.

Όμως ο προηγούμενος έρχεται σε αντίθεση με τον επόμενο γιατί κάποιοι δεν τα είχαν υπολογίσει όταν έκαναν τον πρώτο έλεγχο για βαθύ καθαρισμό. Έτσι τώρα βρίσκονται σε αδιέξοδο και καθυστερούν γεγονός που αν μη τι άλλο δεν περνά απαρατήρητο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατά τα λοιπά αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα πως γίνεται ένας άνθρωπος να λαμβάνει για τις ίδιες καλλιέργειες τόσο για συμβατική όσο και βιολογική γεωργία. Τελικά με τους περίφημους ΟΠΕΚΕΠέδες δεν γεννούσαν μόνο τα πρόβατα σαν τις κότες τα αβγά αλλά και οι … ελαιώνες.

Η απιστία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αν δεν κάνουμε λάθος εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουν το προνόμιο να έχουν δύο υπαλλήλους τουλάχιστον που προέρχονται από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν θα αποτελούσε ζήτημα αν ο ένας τουλάχιστον (για τον άλλο δεν ξέρουμε) δεν ήταν κατηγορούμενος τουλάχιστον σε μια υπόθεση που δικάζεται αυτή την περίοδο. Για την ακρίβεια είναι συγκατηγορούμενος με βουλευτή και πρώην Υπουργό.

Το αδίκημα που διώκεται είναι αυτό της απιστίας. Και το ερώτημα είναι τι έχει κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην οποία επικεφαλής είναι μια πρώην δικαστής καθώς η νομοθεσία προβλέπει δυνητική αργία σε τέτοιες περιπτώσεις τουλάχιστον και αργία αν υπάρχει υπόνοια για άτακτη διαχείριση. Ρωτάμε γιατί συνεχίζουμε να βλέπουμε στο οργανόγραμμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο υπάλληλος αυτός να κατέχει συγκεκριμένη θέση Προϊστάμενου. Κανένα πρόβλημα δηλαδή με τη δίωξή του;

Μια όχι τόσο αθώα παρέμβαση

Στη δίκη Σκρέκα η είδηση ήταν η παρέμβαση του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) με το δημόσιο για πρώτη φορά να υποβάλει αίτημα για να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και εκ πρώτης όψεως αυτό δείχνει θετικό γιατί το δημόσιο (μπορεί να ξύπνησαν πολύ αργά μετά από τόσες δίκες εκεί στο ΝΣΚ) δείχνει να ενδιαφέρεται για τη συμφέροντά του. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται. Γιατί αν γίνει δεκτή η παράσταση τότε η δίκη θα αναβληθεί μέχρι να λάβει γνώση της δικογραφίας το δημόσιο.

Άρα το πράγμα δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εισηγείται την απόρριψη καθώς είναι έμπειρη εισαγγελέας η Πόπη Παπανδρέου για να τσιμπήσει. Κατά τα λοιπά οι τρεις προηγούμενες δίκες βουλευτών είχαν αναβληθεί παρά την ψήφιση νομοθεσίας επιτάχυνσης.

Παλιές αμαρτίες και μόνιμοι καταγγέλοντες

Την Παρασκευή το απόγευμα η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας της Επιτροπής σχετικά με το κατά πόσον η ΔΕΗ παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ πωλώντας ηλεκτρική ενέργεια κάτω του κόστους στην ελληνική χονδρική αγορά μεταξύ του 2013 και του 2019, αποκλείοντας έτσι τους κύριους ανταγωνιστές της εκείνη την περίοδο.

Η προκαταρκτική άποψη της Κομισιόν, μεταξύ 2013 και 2019, η ΔΕΗ καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθεύοντας την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι θερμικές μονάδες της (λιγνίτη και φυσικό αέριο) σε τιμές χαμηλότερες από το μεταβλητό κόστος του.

Βέβαια η διαδικασία μπορεί να μην καταλήξει και πουθενά αλλά όπως φαίνεται η σημερινή διοίκηση πληρώνει τους λογαριασμούς των προηγούμενων οι οποίες είχαν οδηγήσει την εταιρία ένα βήμα πριν την κατάρρευση πριν την αναλάβει ο Γιώργος Στάσσης ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει ακόμα και σήμερα τον λαϊκισμό με τον λιγνίτη. Πληρώνει βέβαια και κάποιος καταγγέλοντες οι οποίοι έχουν όνομα και επώνυμο.

Είναι οι ίδιοι που θέλουν να κερδοσκοπούν στην εγχώρια αγορά και ζορίζονται ακόμα και σήμερα με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ η οποία δείχνει ότι χωρίς να πουλά κάτω του κόστους (άλλωστε είναι στο μάτι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) μπορεί να κινείται φιλικά προς τον καταναλωτή εκθέτοντας άλλους που πουλούν συμβόλαια προμήθειας ενέργειας με παγίδες και καπέλα.

Κληρώνει την Τρίτη για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ

Την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα αναμένεται να συζητηθεί για τη λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της ΜΕΤΚΑ θυγατρικής της Metlen για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Η έγκριση του ενημερωτικού αναμένεται να τρέξει άμεσα τις διαδικασίες της δημόσιας εγγραφής της εταιρίας μέσα στην εβδομάδα.

Η εταιρία αναμένεται να εισαχθεί με αποτίμηση της τάξεως του 1 δις ευρώ και να αντλήσει κεφάλαια από 300 έως 350 εκ ευρώ. σημειώνεται ότι λίγο πριν την εισαγωγή έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (€11.464.492,00) με εισφορά σε είδος (ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών) από τη Metlen Energy & MetalsΜονοπρόσωπη Α.Ε.. του συνόλου των μετοχών που κατέχει στηνεταιρεία Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η ΜΕΤΚΑ στο ενιάμηνο είχε αύξηση τζίρου 50% στα 534 εκατ. ευρώ και ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων περί τα 2 δις ευρώ.

Τα τρελά κέρδη και ο … μέτοχος

Μέσα σε διάστημα τριών μηνών δηλαδή στο τρίτο τρίμηνο του 2026 η HelleniQ Energy παρουσίασε προσαρμοσμένα EBITDA 1,16 δισ. ευρώ, 24% υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, με τη διύλιση να αποφέρει λόγω απίστευτων margins 1,05 δισ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν 808 εκατ. ευρώ και υψηλότερα κατά 28% από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι η εταιρία παρήγαγε τρελά μετρητά και οι οι δύο βασικοί μέτοχοι του ελληνικό δημόσιο και ο όμιλος Λάτση πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Βέβαια τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι υπήρχαν μεγαλύτερα περιθώρια να βοηθήσει η εταιρία την αγορά παρέχοντας μεγαλύτερη έκπτωση στους καταναλωτές. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα με τον μέτοχο που λέγεται ελληνικό δημόσιο που προφανώς εδώ λειτούργησε αμιγώς ως επενδυτής. Κατά τα λοιπά η εταιρία αξιοποιεί το ζεστό χρήμα με επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση στη Ρουμανία βάζοντας υποθήκηκερδών για το μέλλον όταν θα έλθουν δύσκολες στιγμές στην αγορά πετρελαίου οι οποίες ήδη διαφαίνονται με την κατακόρυφη πτώση των περιθωρίων διύλισης. Ήδη τον Οκτώβριο υποχώρησαν κατά 50% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο ενώ η υποχώρηση συνεχίζεται και τον Νοέμβριο.

Οι φήμες και η καθυστέρηση

Μπορεί η Optima να ανέφερε στην τελευταία ενημέρωση των αναλυτών ότι η διαδικασία εξαγοράς της Euroxx προχωρά κανονικά και ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2027 θα ενοποιηθεί η εταιρία αλλά στην αγορά κυκλοφορούν φήμες ότι η υπόθεση έχει κολλήσει. Και τις φήμες ενισχύουν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο έλεγχος από πλευράς Optima ολοκληρώθηκε και ουσιαστικά το μόνο που μένει είναι να κλείσει το τίμημα. Εκτός και αν η καθυστέρηση έχει ως στόχο να ενταχθεί η εταιρία την επόμενη χρονιά καθώς οι φετινές επιδόσεις της Optima είναι εντυπωσιακές. Μένει να φανεί όπως επίσης και να διαπιστωθεί αν ισχύουν οι φήμες ότι εμφανίστηκε και άλλος ενδιαφερόμενος που μπορεί να μπει σφήνα καθώς η πρόταση της Optima είναι μη δεσμευτική και αφορά τουλάχιστον την αγορά του 67%

Η «ευαισθησία» της KPMG

Στα αυτιά μας φτάνουν κάτι φήμες για την KPMG και τον τακτικό έλεγχο που κάνει σε πολύ μεγάλη εταιρία δημοσίου ενδιαφέροντος. Λένε λοιπόν ότι δείχνει πολύ μεγάλη ευαισθησία και δημιουργεί τριβές συνεχώς και μάλιστα χωρίς λόγο προβάλλοντας απαιτήσεις. Και αυτό κάποιοι κακεντρεχείς στην αγορά το συνδέουν με το γεγονός ότι η νυν ηγεσία της ελεγκτικής εταιρίας δεν ήθελε και τόσο πολύ αυτή τη δουλειά που την είχε πάρει πρόσωπο με τον οποίο ήλθαν σε προστριβή και αποχώρησε από την εταιρία.

Και δεν την ήθελαν γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πίττα με τα συμβουλευτικά έργα που την ήθελαν και τώρα δεν μπορούν να την γευτούν γιατί υπάρχει περιορισμός λόγω του τακτικού ελέγχου. Φαίνεται ότι θα ποντάρουν ότι θα τους αλλάξουν αλλά αυτό δεν το βλέπουμε στον ορίζοντα. Παρακολουθούμε την υπόθεση και επανερχόμαστε.

Η σφαγή στην Grant Thornton και το παρασκήνιο

Μένουμε στον ευαίσθητο χώρο των ελεγκτικών εταιριών όπου μαθαίνω ότι τα πράγματα έχουν οξυνθεί στην GrantThornton καθώς παλαιοί εταίροι βλέπουν την πόρτα της εξόδου και μάλιστα όχι με ιδιαίτερα κομψό τρόπο. Ήδη υπάρχουν πρόσωπα που έχουν ακόμα μετοχές καθώς δεν τις πουλούν με τα χρήματα που τους προσφέρονται, και σπεύδουν να ανοίξουν νέες ελεγκτικές εταιρίες ενώ προβλέπονται και εντάσεις για αμοιβές που αφορούν σε έργα του παρελθόντος.

Στην αγορά των ορκωτών αναρωτιούνται για ποιο λόγο ξαφνικά υπάρχει μια προσπάθεια μαζέματος των ποσοστών από την πλευρά Καζά αλλά δεν αποκλείεται να έχει σχέση με τις κινήσεις που γίνονται παγκοσμίως καθως τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Μεγάλη Βρετανία πουλήθηκαν πλειοψηφία πακέτα των εκεί Grant Thornton σε μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Και αυτό φτάνει μέχρι την GrantThornton International με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία γύρω από την οποία λειτουργεί το παγκόσμιο δίκτυο Grant Thornton.

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