Οι δίαυλοι με Καραμανλή, το βιβλίο της Ντόρας, ο Λιόλιος και ο καφές, πόσο κάνει η ACS

Snapshot Υπάρχει ενεργή επικοινωνία μεταξύ κυβερνητικών στελεχών της ΝΔ και του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, με στόχο πιθανή επαναπροσέγγιση στο εσωτερικό της παράταξης.

Η Ντόρα Μπακογιάννη επιχειρεί να γεφυρώσει τις σχέσεις μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή μέσω της παρουσίασης του βιβλίου της, που μετατίθεται για τον Δεκέμβριο.

Ο πρώην διπλωματικός σύμβουλος Σωτήρης Σέρμπος ασκεί έντονη κριτική στον Γιώργο Γεραπετρίτη και την κυβερνητική πολιτική, ενώ το Μαξίμου επιλέγει να μη σχολιάσει.

Η ΝΔ επανενεργοποιεί την Εκτελεστική Γραμματεία με στόχο την ενίσχυση της κομματικής πειθαρχίας και τη διαχείριση εσωκομματικών εντάσεων.

Η συμφωνία πώλησης της ACS από την Quest Συμμετοχών στη GLS κατέρρευσε και η Quest επαναγοράζει τις μετοχές με σημαντική έκπτωση, εγείροντας ερωτήματα για την πραγματική αξία της εταιρείας. Snapshot powered by AI

Οι γαλάζιοι δίαυλοι με τον Καραμανλή

Κάτι κινείται στο παρασκήνιο της ΝΔ γύρω από τον Κώστα Καραμανλή και, όπως φαίνεται, δεν είναι μόνο το Μαξίμου που ενδιαφέρεται να διατηρήσει ανοιχτή γραμμή με τον πρώην πρωθυπουργό. Στο κάδρο βρίσκονται τρία πρόσωπα με ξεχωριστή πολιτική βαρύτητα: ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης.

Οι πληροφορίες για επαφές και διαύλους επικοινωνίας με τον Καραμανλή έχουν τη δική τους σημασία, ειδικά σε μια περίοδο που η γαλάζια παράταξη αναζητά εσωτερικές ισορροπίες και η κριτική από τους πρώην πρωθυπουργούς δεν περνά απαρατήρητη. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κινητικότητα δεν περιορίζεται σε έναν ενδιάμεσο, αλλά αφορά διαφορετικά κέντρα επιρροής μέσα στην κυβέρνηση και την παράταξη. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται απλώς για πολιτικές επαφές ή για μια ευρύτερη προσπάθεια επαναπροσέγγισης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Καραμανλής παραμένει σημείο αναφοράς στο γαλάζιο παρασκήνιο. Η πρόσφατη επίσκεψη του Πιερρακάκη στις Σέρρες και το τετ α τετ με τον Καραμανλή δεν περνά απαρατήρητο. Άλλο βέβαια ο Πιερρ, άλλο ο Χατζηδάκης και άλλο ο Δένδιας...

Το βιβλίο της Ντόρας, ο Καραμανλής και το μυστήριο του Δεκεμβρίου

Μιας και έπιασα τον πρώην πρωθυπουργό δεν μπορώ να μην σταθώ στο γεγονός ότι εδώ και καιρό η Ντόρα Μπακογιάννη επιχειρεί ένα είδος “σασμού” μεταξύ Μητσοτάκη και Καραμανλή. Η πρώην υπουργός έχει επισκεφθεί και το γραφείο της Παναγή Κυριακού χωρίς βέβαια να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Τις τελευταίερς ημέρεςε έχει χυθεί πολλή μελάνη για το βιβλίο που πρόκειται να εκδώσει η Ντόρα και στην πρόθεσή της να καλέσει στην παρουσίαση τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Δεν το λες και εύκολο όλο αυτό το εγχείρημα. Το βιβλίο αρχικά αναμενόταν να βγει και να παρουσιαστεί στις αρχές Νοεμβρίου, μεταφέρεται για τον Δεκέμβριο. Στο παρασκήνιο συζητείται έντονα η προσπάθεια να υπάρξει μια γέφυρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή. Και κάπου εδώ η παρουσίαση του βιβλίου αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να βρεθούν στον ίδιο χώρο πρόσωπα που το τελευταίο διάστημα κρατούν αποστάσεις. Η Ντόρα φέρεται να επιθυμεί την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς όμως να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του σε μια κοινή παρουσίαση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τυχαία η μετάθεση ή μήπως το ημερολόγιο της πολιτικής συμφιλίωσης χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο; Στο γαλάζιο παρασκήνιο, πάντως, ο Δεκέμβριος έχει αρχίσει να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τα καρφιά του Σέρμπου στον Γεραπετρίτη

Εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά μας προέκυψε και άλλος πολέμιος του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ο Σωτήρης Σέρμπος, πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη επέλεξε να παραχωρήσει συνέντευξη σε μια εφημερίδα που κατακεραυνώνει την κυβέρνηση... Τυχαίο; Δεν νομίζω... Σε συνέντευξή του στην «Εστία της Κυριακής» υποστήριξε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης «αιφνιδιάζεται διαρκώς», αμφισβήτησε ευθέως την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών» και άσκησε κριτική για τους χειρισμούς στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Μάλιστα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ότι η Ελλάδα στη Λιβύη κυρίως… επισκεπτόταν, χωρίς να διαθέτει ουσιαστική επιρροή. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που μέχρι τον Αύγουστο βρισκόταν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Το Μαξίμου, πάντως, προς το παρόν επιλέγει τη σιωπή.

Ο Μητσοτάκης και η... Ένωση Κέντρου

Έφτασε στα αυτιά μου διάλογος “καραδεξιών” βουλευτών της ΝΔ οι οποίοι σχολίαζαν ειρωνικά την διεύρυνση Μητσοτάκη προς το Κέντρο. Ο ένας εκ των δύο μάλιστα γλίτωσε πρόσφατα τη διαγραφή από την Κ.Ο. λόγω κάποιων εμπρηστικών δηλώσεων που είχε κάνει για τα εθνικά θέματα. Ο δεξιός βουλευτής έλεγε λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να γίνει πρόεδρος της “Ένωσης Κέντρου” κάτι που ήταν απωθημένο του μακαρίτη του πατρός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη...

Ο ανασχηματισμός του Κυρανάκη

Μπορεί ο Μητσοτάκης να μην έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποιον ανασχηματισμό της κυβέρνησης όμως ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει βάλει μπροστά και υλοποιεί το φρεσκάρισμα του κόμματος με new entries. Ήδη έβαλε 4 νέα πρόσωπα ως αναπληρωτές εκπροσωπούν παράταξη γεγονός που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ορισμένα εκ των παλαιών στελεχών.

Η... ξεχασμένη Εκτελεστική Γραμματεία

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ενεργοποιήσει ξανά την Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει να συνεδριάσει από τη συγκρότησή της τον Ιούνιο, κρύβει έντονο πολιτικό παρασκήνιο. Σήμερα, μετά το υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός θα μιλήσει λέει στο καθοδηγητικό όργανο της παράταξης. Το συγκεκριμένο όργανο αποτελεί τον «σκληρό πυρήνα» της γαλάζιας παράταξης, έχοντας την καταστατική ευθύνη για την καθοδήγηση του κόμματος και τη λειτουργία των οργανώσεων. Στο τραπέζι κάθονται κορυφαία στελέχη, όπως ο νέος Γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και έμπειροι κοινοβουλευτικοί και εξωκοινοβουλευτικοί αιρετοί. . Ο Μητσοτάκης θέλει να σφίξει τα λουριά στον κομματικό μηχανισμό, να προλάβει εσωκομματικές γκρίνιες και να διασφαλίσει ότι η ΝΔ θα λειτουργεί ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή απέναντι στις νέες ανακατατάξεις της αντιπολίτευσης, θωρακίζοντας τα νώτα της κυβέρνησης.

Χέρι - χέρι Τσίπρας και Καρτερός

Μετά τον χαρακτηρισμό βλαξ που απέδωσε στο Νίκο Ανδρουλάκη ο λογογράφος του Τσίπρα Θανάσης Καρτερός πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να πουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός πήρε αποστάσεις από τον δημοσιογράφο και ότι δεν συμμερίζεται αυτές τις επιθέσεις. Έλεγαν μάλιστα ότι ο Θανάσης είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος και δεν εκφράζει τον Τσίπρα. Εντελώς τυχαία βέβαια περασμένη εβδομάδα οι δύο άνδρες έκαναν κοινή εμφάνιση!

Η κοινή τους εμφάνιση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με διανομείς (ντελιβεράδες) της efood, η οποία πραγματοποιήθηκε στον μουσικό πολυχώρο «Αρχιτεκτονική» στο Ζωγράφου. Τη συζήτηση για τις Συλλογικές Συμβάσεις και την ασφάλεια στην εργασία είχε προετοιμάσει ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, Διονύσης Τεμπονέρας. Α λα μπρατσέτα Τσίπρας, Καρτερός και Μαραντζίδης... Κι αυτό τυχαίο;

Στα χωριά του Σαμαρά ο Τσίπρας

Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα κατέβει για περιοδεία στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα. Θα παίξει δηλαδή στο γήπεδο του Σαμαρά. Μεγάλη επιτυχία. Λες να τον υποδεχθούν και τίποτα φίλοι του Καλαματιανού;

Ο Ανδρουλάκης στη γαλάζια ΚΕΔΕ

Ο πρόεδρος Νίκος κατεβαίνει κι αυτός Πελοπόννησο και την Πέμπτη θα μιλήσει στο συνέδριο της γαλάζιας ΚΕΔΕ όπου όπως έμαθα ο Λάζαρος Κυρίζογλου θα βραβεύσει τον πρώην ΠΑΣΟΚΟ Σταύρο Μπένο ο οποίος προσφάτως τα έσπασε με το Μαξίμου αν και διατηρούσε αγαστές σχέσεις... Άλλο πάλι και τούτο. Αντί να βραβεύσουν για παράδειγμα τον Παναγιώτη Νίκα που είναι και δεξιός τιμούν τον Μπένο...

Η μεγάλη απόβαση στην Καλαμάτα...

Όπως μαθαίνω στο συνέδριο της ΚΕΔΕ σκέπτεται να πάει και ο Μητσοτάκης! Κόσμαι κοσμάκης δηλαδή... Ήδη έχουν προγραμματίσει να κατέβουν ο Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, η Νίκη Κεραμέως, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, η Σοφία Ζαχαράκη η Δόμνα Μιχαηλίδου κ.α. Μιλάμε δηλαδή για το μισό υπουργικό συμβούλιο.

Μπάμπουσκα

Πραγματικά αναρωτιέμαι πως γίνεται ο γίγαντας πρώην Πρόεδρος της ΕΟΚ να έχει ο ίδιος (γιατί υπάρχει και η οικογένεια) κάμποσες εταιρίες μηδενικού τζίρου και κάποιες να βγάζουν και μεγάλες ζημιές. Μέχρι και τα κατακάθια του καφέ είχε παρουσιάσει ως μεγάλη επένδυση χωρίς να λέει ότι ο ίδιος είναι μέσα. Μόνο που όταν βλέπεις εταιρίες να έχουν ζημιές μεγαλύτερες από τον τζίρο τους αρχίζεις να αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Γιατί δηλαδή εμφανίζεται ένα τέτοιο φαινόμενο. Υποθέτω ότι με αντιλαμβάνεστε και θέλω να πιστεύω ότι ο έλεγχος θα πάει μέχρι εκεί που πρέπει.

Ο Χαΐτογλου και η λογιστική του μπακάλη

Τελικά η λογιστική είναι ωραία επιστήμη. Γιατί μπορεί να λαμβάνεις υπό όψιν σου μεταγενέστερα γεγονόταόπως σου αρέσει. Όπως για παράδειγμα ο όμιλος Χαΐτογλου που δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2025 λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας μετά από την παράταση που έδωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Και έτσι λοιπόν αφού έκανε αναχρηματοδότηση δανείων στην οποία είχαμε αναφερθεί εγκαίρως μέσα στο 2026 ήλθε μετά να κάνει την παραδοχή ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη μελλοντική λειτουργία. Η διοίκηση της Χαΐτογλου λοιπόν έκρινε ότι με την παραδοχή ότι η εταιρεία θα έχει στη διάθεση της τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της.

Γιατί ; Διότι μετά την από 19/06/2026 συμφωνία αναχρηματοδότησης τουδανεισμού της εταιρείας οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνονται στο ποσό των 42.700 χιλ. € και το κυκλοφορούν ενεργητικό σε 45.447 χιλ. €., η καθαρή θέση της εταιρείας και του Ομίλου βελτιώθηκε κατά 14.988 χιλ. € και 6.804 χιλ. € αντίστοιχα (εδώ ξεχνά να πει πόσο είναι είναι). Μετά βάζει και κάποια οικονομικά στοιχεία του 2025 και ότι οι δανειακές υποχρεώσεις είναι ενήμερες. Βέβαια το γεγονός ότι οι λογαριασμοί θυμίζουν ολίγον τι μπακαλική όταν μπερδεύεται το 2025 με μεταγενέστερα στοιχεία μάλλον αποτελεί λεπτομέρεια όταν τα προϊόντα έχουν ένα παρελθόν πωλήσεων στα μπακάλικα. Διότι υπάρχει και το 2026 που έχει και 9,63 εκ ευρώ απομείωσης θυγατρικών που δεν έχει γίνει και ο λογαριασμός στα ίδια κεφάλαια πάλι δεν βγαίνει.

Τι σημασία όμως έχουν όλα αυτά όταν ο ορκωτός δεν βλέπει και δεν ακούει τα σημαντικά και η διοίκηση δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία που προβλέπεται για τα ίδια κεφάλαια. Επιχειρηματικότητα εν Ελλάδι το σωτήριο έτος 2026.

Η απόσυρση και το σκοτάδι των servicers

Εγώ πραγματικά έχω μπερδευτεί με το περίφημο άρθρο 23 που αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο για τους servicers. Ήταν καλό και αποσύρθηκε κακώς ή το αντίθετο. Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι πως αν έμενε το άρθρο, μια συμφωνία μεταξύ του servicer και του δανειολήπτη θα γινόταν εκτελεστός τίτλος και αν ο δανειολήπτης την αθετούσε θα χτυπούσε σφυρί χωρίς καμία άλλη δυνατότητα του δανειολήπτη. Οπότε καλώς είχαμε απόσυρση. Η κυβέρνηση βέβαια ισχυρίζεται ότι η διάταξη δεν έθιγε τα δικαιώματα των δανειοληπτών και η απόσυρση έγινε για να μην αποτελέσει εμπόδιο στις άλλες μεταρρυθμίσεις ( χάθηκε μήπως η δεδηλωμένη και δεν το ξέρουμε; ) αλλά άντε κάποιος να το πιστέψει.

Γιατί αν δεν το έλεγε το επόμενο ερώτημα είναι ποιος αποφάσισε να μπει το άρθρο 23. Όπως και ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι γατί οι servicers δεν πήγαν στη Βουλή. Φυσικά δεν πιστεύω κάτι δικαιολογίες του τύπου έλειπαν όλοι στο εξωτερικό, τους κάλεσαν αργά και δεν προλάβαιναν και άλλα τέτοια. Δεν πήγαν γιατί ήξεραν τι θα γίνει με την αντιπολίτευση. Έχοντας μάθει στα πούπουλα και στο παρασκήνιο βρήκαν δικαιολογίες για να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται. Στο σκοτάδι.

Τελικά πόσο κάνει η ACS;

Όνειρο ήταν και πάει. Όπως το είχαμε αντιληφθεί εγκαίρως το ναυάγιο της συμφωνίας της Quest Συμμετοχών με την GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. («GLS») για την αγορά του 80% των μετοχών της ACS επισημοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή με την εκπνοή της προθεσμίας. Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Quest επαναγοράζει έναντι τιμήματος ύψους €37 εκατ. πλέον των προσαρμογών που προβλέπονται στην συμφωνία το ποσοστό που είχε πουλήσει έναντι 74 εκ ευρώ και η εταιρία ισχυρίζεται ότι έχει χρηματοοικονομικό όφελος 37 εκ ευρώ περίπου. Επειδή όμως εμείς έχουμε καλή μνήμη αναρωτιόμαστε πότε η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι μπορούσε να αγοράσει στη μισή τιμή και ποιος χωρίς μυαλό έκανε μια συμφωνία για να χάσει 37 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ. Ανατρέχοντας στην αρχική συμφωνία διαπιστώνουμε ότι η Quest είχε ανακοινώσει ότι έχει το δικαίωμα επαναγοράς μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού. Ποιος ήταν άραγε ο προσυμφωνημένος αυτός μηχανισμός και για ποιο λόγο δεν ήταν γνωστός στην αγορά;

Πέραν όμως αυτού το επόμενου ερώτημα είναι τελικά πόσο αξίζει η ACS. Γιατί με τα 37 εκατομμύρια που πλήρωσε η QUEST αποτιμάται 185 εκ ευρώ και με τα 74 εκ ευρώ που είχε πληρώσει και μάλιστα πριν από δύο χρόνια η GLS αποτιμήθηκε 370 εκ ευρώ. Κατά τα λοιπά όλα είναι υπέροχα καθώς υπάρχουν και κάτι μερίσματα που έχουν διανεμηθεί αλλά και ο χειρισμός στις οικονομικές καταστάσεις. Εκεί διαπιστώνουμε κάτι περίεργες κινήσεις κατά το παρελθόν τις οποίες μελετούμε και επανερχόμαστε με τις πρακτικές της αντιστροφής.

Η καθυστέρηση και τα κέρδη της SKY Express που …έπεσαν

Κι όμως η περίφημη SKY EXPRESS δουλεύει εντατικά και τα Σάββατα. Έτσι φρόντισε προχθές Σάββατο τελευταία ημέρα της προθεσμίας μετά την παράταση να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2025. Εκεί λοιπόν βλέπουμε αύξηση του τζίρου στα 513 εκ ευρώ από 440 εκ ευρώ αλλά τα κέρδη προ φόρων ακολουθούν αντίστροφη πορεία στα 21,3 εκ ευρώ από 27 εκ ευρώ. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε αύξηση των εσόδων από συμμετοχές και επενδύσεις στα 15,2 εκ ευρώ από 3,6 εκ ευρώ. Δηλαδή χωρίς τα κέρδη από συμμετοχές θα είχαμε βουτιά κερδών ή για την ακρίβεια λιγότερα κέρδη περίπου 12 εκ ευρώ από αυτά που παρουσίασε η εταιρία. Κατά τα λοιπά η SKAI που έχει και ενδιαφέρουσες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ανακοινώνει κατά το δοκούν επιδόσεις για το 2026.

Φορολογικές περιπέτειες

Μετά την SKY Express συγχαρητήρια δικαιούται και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία γιατί και αυτή δημοσίευσε οικονομικά στοιχεία του 2025 την τελευταία ημέρα της προθεσμίας δηλαδή το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Εκεί βλέπουμε πολύ καλή κερδοφορία αλλά βλέπουμε όμως και υποθέσεις που εκκρεμούν από φορολογικούς ελέγχους του παρελθόντος. Για το 2015-2016 συνεχίζονται οι προσφυγές στα δικαστήρια και για ποσό 7,6 εκ ευρώ η εταιρία δικαιώθηκε για 2,8 εκ ευρώ και για το 2019 έως το 2023 από τα 4 εκ πρόστιμα φτάσαμε να μειωθούν στα 1,2 εκ ευρώ. Πάντως εδώ που τα λέμε βλέπουμε τακτικές επισκέψεις της εφορίας στην εταιρία πράγμα που δεν γίνεται σε άλλες αλλά και μια κατάσταση που τελικά δείχνει ότι με τα φορολογικά ζητήματα δεν τα έχουν και τόσο καλά στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία.

Όποιος γυρεύει τα πολλά

Τελικά η ζωή πολλές φορές τα πηγαίνει εκεί που πρέπει. Αλλιώς πως να εξηγήσει κανένας ότι τα σχέδια για πώληση της Attica Συμμετοχών από την περίφημη Strixόνειρο ήταν και πάει για μια ακόμα φορά. Και πως να μην είναι όταν αποφασίζεις να πουλήσεις με τις τιμές των καυσίμων να βρίσκονται στα ύψη και να επιβαρύνουν όλες τις εταιρίες επιβατηγού ναυτιλίας. Με αυτά και με αυτά βέβαια χάθηκε και το τραίνο του placement που κάποιοι προωθούσαν και θα μπορούσε να είχε γίνει και να υπήρχε μεγαλύτερη άνεση. Ειδικά τώρα που ο SSM πιέζει να ξεκαθαριστούν συνεργασίες σαν αυτή της Strix.

Δεν … πηγαίνει

Σας έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό ότι αυτή η ιστορία με την θυγατρική της Τιτάν στις ΗΠΑ δεν πηγαίνει και τόσο καλά ή μάλλον δεν πηγαίνει γενικώς. Η μετοχή δεν λέει να σηκώσει κεφάλι και βρίσκεται κάτω από την τιμή εισαγωγής της ενώ η εταιρία δεν πιάνει τους στόχους με αποτέλεσμα οι αναλυτές να είναι επιφυλακτικοί. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα η διοίκηση της Τιτάν που κάθε ημέρα σχεδόν πριν να μπει στο Χρηματιστήριο έκανε marketingμε την TITAN America τώρα δείχνει σαν να την έχει ξεχάσει και δεν αναφέρεται ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν είναι σοφή η τακτική αλλά η αγορά το έχει εντοπίσει. Και όταν το εντοπίζει η αγορά και δημιουργείται νέφος συνήθως το αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο ευχάριστο.

Δεν θα τους φταίει κανένας

Πραγματικά δεν ξέρω που ποντάρουν όσοι αγοράζουν σαν να μην υπάρχει αύριο μετοχές εταιριών διύλισης. Και δεν ξέρω αν ποντάρουν ότι θα πάει το πετρέλαιο 150 και 200 δολάρια το βαρέλι. Γιατί αν του βγει σίγουρα θα κερδίσουν αλλά είναι βέβαιο ότι θα χάσουν αν δεν τους βγει. Βέβαια οι insiders πουλάνε και αυτό κάτι δείχνει. Και επειδή όλα είναι πάνω στο τραπέζι με τις πωλήσεις των μετόχων και διοικούντων και τις τιμές που το πράττουν μετά δεν θα έχει καμία δικαιολογία κανένας να πει δεν ήξερα. Ούτε ότι τους φταίνε οι βασικοί μέτοχοι που σίγουρα έχουν και μυαλό και ξέρουν να μετρούν και μηνύματα να στέλνουν.

Απλά μαθηματικά

Η σύσταση πώλησης από την UBS είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ισχυρές πιέσεις στη μετοχή του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος την περασμένη Παρασκευή. Όμως για όσους ξέρουν να διαβάζουν δεν αποτελεί έκπληξη η στάση του διεθνούς οίκου καθώς τα αποτελέσματα του ενιαμήνου δείχνουν ότι μόνο με ένα θαύμα θα πιαστούν οι στόχοι κερδοφορίας του 2026 παρά το ότι η εταιρία είπε ότι το ενιάμηνο ήταν εντός στόχων.

Και όταν αναφερόμαστε σε θαύμα εννοούμε ότι πρέπει να επιτύχει περισσότερα κέρδη στο τέταρτο τρίμηνο από ότι στο περυσινό τέταρτο τρίμηνο πράγμα που τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό.Ταυτόχρονα η UBS βλέπει στάσιμη κίνηση το 2027 και πιέσεις στην κερδοφορία για τα οποία νομίζουμε ότι είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις. Κατά τα λοιπά οι ελληνικές χρηματιστηριακές δεν βλέπουν τίποτα καθώς δεν εκδίδουν αναλύσεις με συστάσεις πώλησης για να μην χαλάσουν οι … «δουλίτσες».

Διαβάστε επίσης