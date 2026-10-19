Το θρίλερ με την Κίμπερλι, η μάζωξη Χατζηδάκη, το δείπνο Μηταράκη, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα και οι λοβιτούρες

Το θρίλερ με την Κίμπερλι

Δεν σας κρύβω ότι ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης που είχαν προνομιακές σχέσεις με την πρώην πρέσβη έχουν μια ανησυχία για το πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την αποπομπή της. Όπως μαθαίνω, ορισμένοι έχουν λουστεί από κρύο ιδρώτα μήπως η πρώην πρέσβης αρχίσει να λέει δημοσίως τι της ζητούσαν στις κατ' ιδίαν επαφές που είχαν μαζί της. Και φαντάσου να έχει κρατήσει και τίποτα μηνύματα στο κινητό της. Α πα πα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που ακούγονται στο παρασκήνιο.

Ποια παρουσιάστρια θέλει τη θέση της Κίμπερλι στην Ελλάδα;

Από την τηλεόραση στην πρεσβεία! Να καί μια είδηση που μας έκανε να ευθυμήσουμε. Η διπλωματία έχει και τις εκπλήξεις της! Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια Ντέμπι Ματενόπουλος αποφάσισε λέει να βάλει πλώρη για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, διεκδικώντας τη θέση που κατέχει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και δεν έμεινε στα υπονοούμενα: απευθύνθηκε δημόσια στον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να εξετάσει την περίπτωσή της. Η Ματενόπουλος (της οποίας την ύπαρξη ομολογώ ότι αγνοούσα) ποντάρει στην ελληνική καταγωγή της, στη γνώση της γλώσσας και στους δεσμούς της με την Ελλάδα, ενώ δηλώνει ότι βλέπει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναλάβει τον διπλωματικό ρόλο.

Με άλλα λόγια, αν η Ουάσιγκτον αποφασίσει να κάνει κάστινγκ για την επόμενη ένοικο της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, η λίστα των ενδιαφερομένων φαίνεται πως μεγαλώνει! Βέβαια, άλλο η αυτοπρόταση και άλλο ο διορισμός, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Προς το παρόν, η πρεσβεία δεν άλλαξε ένοικο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η κούρσα για τη διαδοχή της Κίμπερλι απέκτησε ακόμη μία ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα — και μάλιστα με άρωμα Ελλάδας!

Η μάζωξη Χατζηδάκη στο Γουδί

Στη ΝΔ άρχισαν τα πάρτι και τις μαζώξεις συσπείρωσης. Στην εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη στο Γουδί, στο Glasshouse, έγινε χαμός. Χιλιάδες ΟΝΝΕΔίτες έδωσαν το παρών. Στο πλευρό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης βρέθηκαν ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Μυλωνάκης, γεγονός που σηματοδοτεί τις καλές σχέσεις του Κωστή με το περιβάλλον Μητσοτάκη.

Εκτός από τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου, ήταν εκεί και ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης αλλά και πάρα πολλοί υφυπουργοί της κυβέρνησης. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Νίκος Παπουτσής. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. Από υπουργούς διέκρινα τον Γιάννη Βρούτση. Πήρε το μάτι μου τον Νίκο Χαρδαλιά και τον πρώην δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη. Έχει αρχίσει και μετράει ο καθένας τις δυνάμεις του στην γαλάζια παράταξη....

Το τραπέζι Μηταράκη στο Ψυχικό και οι γαλάζιες φιλοδοξίες

Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το δείπνο που παρέθεσε ο Νότης Μηταράκης στο εστιατόριο Nolita, στο Ψυχικό, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς εξελίχθηκε σε μία από τις συζητήσεις του γαλάζιου παρασκηνίου. Η συνάντηση συγκέντρωσε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η πολιτική ερμηνεία που δόθηκε ήταν ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διατηρεί φιλοδοξίες για την επόμενη ημέρα του κόμματος. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν οι Γιάννης Πλακιωτάκης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Στέλιος Πέτσας, Σοφία Βούλτεψη, Θεόδωρος Παππάς, Γιώργος Γεωργαντάς, Κατερίνα Μονογυιού, Χρήστος Μπαραλιάκος, Ασημίνα Σκόνδρα, Ζέττα Μακρή, Σπύρος Κελέτσης, Κώστας Τσιάρας, Χρήστος Χρυσομάλλης, Στράτος Σιμόπουλος, Σταύρος Σταυρόπουλος και Άννα Αντωνίου.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα ονόματα, αλλά και στο μήνυμα που εκπέμπει μια τέτοια συγκέντρωση σε μια περίοδο που ήδη συζητούνται οι μελλοντικές ισορροπίες στη ΝΔ. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νότης Μηταράκης καλεί σε γεύμα βουλευτές ούτε ότι πολλοί εξ αυτών είναι δυσαρεστημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου και το λεγόμενο επιτελικό κράτος.

Πολάκης αμφισβητεί τη Δούρου

Ο σπαραγμός στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Όχι μόνο το κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή αλλά η Δούρου έχει και τον πονοκέφαλο του αψύ Κρητικού. Ο Παύλος Πολάκης επιχείρησε να ανοίξει ξανά το ζήτημα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας συνέδριο και εκλογή προέδρου από τη βάση τον Ιανουάριο. Η πρότασή του, όμως, δεν έγινε δεκτή από την Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια απορρίφθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή. Σε σύνολο 170 μελών η πρόταση συγκέντρωσε μόλις 30 ψήφους. Σε λάθος κόμμα βρίσκεται ο Παυλής. Δεν τον βλέπω να μένει για πολύ....

Η δήλωση του Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές

Μια φράση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη του είπε ότι πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Είναι βέβαια πρώτη φορά που λεει κάτι τέτοιο. Τι ήταν να το πει; Άρχισαν πυρετωδώς να γράφουν ότι υπάρχει στα σκαριά deal ΝΔ–ΠΑΣΟK για συγκυβέρνηση. Κατηγορηματικά σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία ούτε φανερή, ούτε παρασκηνιακά.

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη - Μεϊμαράκη

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα συνάντηση στο γαλάζιο οικοσύστημα να είναι αυτή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες. Το τετ α τετ δεν ήταν προγραμματισμένο. Ο πρωθυπουργός ζήτηση να δει τον πρώην πρόεδρο της νέας δημοκρατίας όχι βεβαίως μόνο για τα θέματα της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά κυρίως που για τα θέματα συσπείρωσης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήθελε πιο ενεργό ρόλο από τον Μεϊμαράκη ενόψει των εκλογών. Το πρόβλημα είναι ότι ο Βαγγέλης έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια από τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και μάλλον δεν επιθυμεί να μπει ενδιάμεσος ή να κάνει τον πυροσβέστη απέναντι στον Σαμαρά και στον Καραμανλή.

Ο Καραμανλής και οι απόστρατοι

Ο πρώην πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ θα μιλήσει σε εκδήλωση των αποστράτων αξιωματικών στο Πολεμικό Μουσείο στις 25 Οκτωβρίου. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι έχουν αρχίσει πάλι τα σενάρια για το τι ακριβώς θα πει και τι μηνύματα θα στείλει στην κυβέρνηση. Στο τέλος με αυτά τα σενάρια που διακινούνται θα γράψω βιβλίο.... Την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει», σε συνδυασμό με την εκτίμησή του ότι η πολιτική συμβίωση του Κώστα Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά έχει ουσιαστικά τελειώσει, έδωσαν νέα τροφή στη συζήτηση για τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Τα μυστήρια της Αθηναϊκής Λέσχης

Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι σκόνη σήκωσε η παρουσία πολιτικών προσώπων τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στην Αθηναϊκή Λέσχη. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν στον ίδιο χώρο ο Αντώνης Σαμαράς, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης σε εκδήλωση της ισραηλινής οργάνωσης Israel Allies Foundation. Το τι έχω ακούσει για αυτή την εκδήλωση δεν περιγράφεται. Το καλύτερο που άκουσα είναι ότι ο Άδωνις και ο Πλεύρης πήγαν εκεί για να κάνουν μασάζ στον Αντώνη Σαμαρά και για να τον μεταπείσουν να κάνει πίσω με την ίδρυση κόμματος.

Πρόκειται βεβαίως για ρεπορτάζ του... στομαχιού. Ποια είναι η αλήθεια; Ότι οι τρεις πολιτικοί άνδρες δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία. Βρέθηκαν εκεί προσκεκλημένοι της πρεσβείας του Ισραήλ. Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκαν επίσης η Νίκη Κεραμέως, ο Κώστας Καραγκούνης, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Διαμαντής Γκολιδάκης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. Τα υπόλοιπα είναι προϊόν μυθιστορήματος...

Ο Τσίπρας στη γραμμή Καρτερού

Αν και από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού απέφυγαν επισήμως να υιοθετήσουν τη σκληρή γραμμή του Θανάση Καρτερού, ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποτίναξε τον πρώην λογογράφο του. Αντίθετα φαίνεται αποφασισμένος να κινηθεί σε ρυθμούς σκληρού ροκ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη καθώς η ψαλίδα μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δείχνει να μαζεύεται...

Ο μπάρμπας από την Κορώνη

Υποθέτω ότι έχετε πληροφορηθεί ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς ζήτησε και έλαβε εν μια νυκτί τις παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του Οργανισμού που μας έκανε κανονικά ρεζίλι στην FG Agri με τους μη ελέγχους στα Βιολογικά προϊόντα και τις εταιρίες πιστοποίησης και θα φορτωθούμε καμία οκτακοσαριά εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα.

Παραδόξως όμως μέχρι σήμερα ο πρόεδρος Σπυρίδων Μάμαλης παραμένει στην θέση λες και αυτός δεν είχε καμία ευθύνη για το μπάχαλο και όχι μόνο γι’ αυτό καθώς ελέγχεται ο ίδιος προσωπικά για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πέραν της αποτυχίας του φορέα στα Βιολογικά και όχι μόνο. Κάποιοι λένε ότι έχει μπάρμπα στην Κορώνη ή για την ακρίβεια στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και αυτό προς το παρόν λειτουργεί. Έχουμε όμως την αίσθηση ότι αυτό δεν θα συμβαίνει για πολύ καθώς έχει γίνει προετοιμασία… αντιμέτρων.

Οι λοβιτούρες της παρέας των ΚΥΔ

Κατά τα λοιπά ως αναμενόταν η ΑΑΔΕ έδωσε παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για να υποβάλλουν αιτήσεις οι αγρότες προκειμένου να πάρουν επιδοτήσεις και χαλάρωσε μερικές διαδικασίες. Με τη χαλάρωση άρχισαν να πέφτουν βροχή αιτήσεις από αμαρτωλά ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων) τα οποία έχουν φτάσει να βάζουν τους αγρότες να υπογράφουν συμβάσεις που αναφέρουν ότι αν τιμωρηθούν θα είναι υποχρεωμένοι οι αγρότες να πληρώνουν τα δικά τους πρόστιμα. Σε απλά ελληνικά βάζουν τους αγρότες να υπογράφουν καταχρηστικές συμβάσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό αλλά με τη χαλάρωση των μέτρων ρίχνουν όπως είπαμε αιτήσεις στο σύστημα χωρίς να τους νοιάζει αν οι αγρότες θα πληρωθούν. Μάλιστα ζητούν και προκαταβολικά τις αμοιβές για τα οικολογικά σχήματα που δηλώνουν. Έχω την αίσθηση ότι η γνωστή παρέα των ΚΥΔ έχει επιδοθεί πάλι σε βρώμικες δουλειές για να επιστρέψει το αναντικατάστατο διαχρονικό αφεντικό τους.

Οι διπλοπληρωμές, οι φραπέδες και οι ανήσυχοι βουλευτές

Κλείνω για σήμερα τα περί του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ με τους ανήσυχους βουλευτές που προσπαθούν να μάθουν αν θα είναι μέσα στην επόμενη δικογραφία που θα φτάσει στη Βουλή. Το θέμα όμως είναι πως η δικογραφία δεν είναι μια αλλά πολύ περισσότερες και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα φτάσει πρώτο στη Βουλή. Προς το παρόν και εκτός απροόπτου προβλέπεται ότι προτεραιότητα έχει ο έλεγχος του 2022 λόγω παραγραφών όπου εκεί με σιγουριά έχει τελειώσει η δουλειά της οικονομικής αστυνομίας και το έχει γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα έχει τον τελικό λόγο. Αυτό δεν αποκλείει να σκάσει και άλλη παράπλευρη δικογραφία που δεν έχει βουλευτές ή δεν έχει πολλούς βουλευτές αλλά περισσότερους μακρυχέρηδες ειδικά από την Κρήτη. Γιατί για παράδειγμα στην Κρήτη μου λένε ότι για να πιούν κάποιοι Φραπέ πληρώνονταν όχι μια φορά για την ίδια έκταση αλλά δύο. Την πρώτη για συμβατικές καλλιέργειες και τη δεύτερη για Βιολογικές. Και βέβαια εδώ χρειαζόταν να είναι στο παιγνίδι και κάποια μεγάλα κεφάλια του ΟΠΕΚΕΠΕ που άφηναν να περνούν οι διπλοπληρωμές και όχι μόνο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ιστορία όπου έπεφταν και τηλέφωνα διευκολύνσεων.

Η ιστορία της Fidelity που επαναλαμβάνεται

Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε αλλά ζήσαμε ένα έργο που επαναλαμβάνεται χρόνια τώρα. Την περασμένη Παρασκευή η Fidelity ανακοίνωσε ότι υπερέβη εκ νέου το ποσοστό του 5% του οποίου είχε κατέλθει πριν από κάμποσους μήνες όταν η μετοχή είχε αρχίσει να κατρακυλά. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι η ανακοινώσεις γίνονται όταν η συμμετοχή πέσει κάτω από 5% και μπορεί στη συνέχεια να μηδενιστεί χωρίς να γίνει ανακοίνωση. Όπως μπορεί και να ξαναπάει πάνω από 5% για να υπάρχει υποχρέωση ανακοίνωσης. Κοινώς μπορεί να μηδενίσεις και να αγοράσεις πάλι το 5% χωρίς να φανεί σε επίπεδο ανακοινώσεων τίποτα. Είναι όμως διαβολική σύμπτωση ότι η συγκεκριμένη θέση της Fidelity που υπάρχει χρόνια κάνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα τις κινήσεις του λίγο κάτω του 5% και λίγο πάνω από 5%. Μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι σχετίζεται και με μεγάλες κινήσεις που γίνονται στη μετοχή. Όπως επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον πως η συγκεκριμένη θέση στη μετοχή πλέον έχει συμπληρώσει παρά πολλά χρόνια παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ η αγορά υποβαθμίζεται και αναβαθμίζεται. Και το ερώτημα που μας έρχεται στο νου είναι ποιοι τελικοί επενδυτές κρατούν μια τέτοια θέση χρόνια και είδους χαρτοφυλάκιο είναι αυτό που ανεβοκατεβάζει συμμετοχή στην Jumbo. Υποθέτω ότι δεν έχει ελεγχθεί ποτέ από την Κεφαλαιαγορά όπως και άλλα πολλά.

Πώληση τζακ ποτ

Ούτε τζάκ ποτ να είχε πιάσει η Orilina Properties που ανακοίνωσε την Παρασκευή ένα ενδιαφέρον προσύμφωνο για την πώληση οικοπέδου συνολικής έκτασης 13.516,03 τ.μ. μαζί με συγκρότημα γραφείων, που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 25 στον Δήμο Κηφισιάς, έναντισυνολικού τιμήματος €44.540.000. Και αναφερόμαστε σε τζακ ποτ γιατί μόλις πρόσφατα το συγκεκριμένο ακίνητο εμφανιζόταν στα βιβλία της εταιρίας με αξία αποτίμησης 32,6 εκ ευρώ και με βάση το προσύμφωνα πωλείται περί τα 12 εκ ευρώ ακριβότερα με τον αγοραστή βεβαίως να μην έχει ανακοινωθεί. Η Orilina επίσης δεν ανακοίνωσε αν έλαβε καπάρο για το προσύμφωνο ούτε άλλες λεπτομέρειες αλλά απλά ενημέρωσε ότι το οριστικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί μέχρι τα τέλη του 2026 και πως έχει υλοποιήσει έως σήμερα σημαντικές επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω κτίριο είχε αγοραστεί το Φεβρουάριο του 2019 έναντι του ποσού των 25,5 εκ ευρώ και σε αυτά πρέπει να προστεθούν και οι επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης που αναφέρει ότι έκανε.

Ανοίγει δρόμο η Ιταλία;

Χέρι στις ιταλικές τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες ετοιμάζεται να βάλει η ιταλική κυβέρνηση το 2027 ποντάροντας σε πρόσθετα έσοδα 5 δις ευρώ που θα προοριστούν για τη δημοσιονομική ανάταξη της χώρας. Προς το παρόν η μέθοδος που θα γίνει αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί αλλά δίνει ένα στίγμα και δημιουργεί ένα προηγούμενο που μπορεί να μην μείνει στην Ιταλία μας και πανευρωπαϊκά υπάρχει μουρμούρα για τα τραπεζικά κέρδη. Και το αναφέρουμε γιατί η αντιπολίτευση εδώ στην Ελλάδα συχνά πυκνά μιλά για φορολόγηση των τραπεζών και έχουμε μπροστά μας και εκλογές.

Τα δάνεια που πηγαίνουν πέρα δώθε

Τελικά ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο καλός άνθρωπος ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος για να δίνει παρατάσεις στις δημοσιεύσεις ισολογισμών μπας και προλάβει και είναι στην ώρα του ο όμιλος Χαϊτογλου ο οποίος ακόμα να δημοσιεύσει για το 2025. Εκεί βέβαια μπορεί να προκύψουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα δεδομένου ότι οι καλές τράπεζες πηγαίνουν τα δάνεια η μια στην άλλη και τα αναδιαρθρώνουν συνεχώς έστω και αν έχουν φτάσει ύψη για τα δεδομένα του ομίλου. Γιατί όταν έχεις τζίρο λίγο πάνω από 100 εκ ευρώ και τα δάνειά σου είναι σε τέτοια επίπεδα ένα ζήτημα υπάρχει. Κατά τα λοιπά η εταιρία έχει ανακοινώσει στο προφορικό το τζίρο του 2025 και τα EBITDA στο περίπου των 10 εκ ευρώ. Όμως μετά τα EBITDA φτάνουμε στα κέρδη όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν γιατί στο δρόμο τα τρώνε οι τόκοι και η ζωή συνεχίζεται με την κατά τα άλλα ιστορική εταιρία.

Η δύσκολη συγκυρία για Φέσσα

Τελικά φαίνεται ότι το κοκαλάκι της νυχτερίδας μπορεί να μην φτάνει για τον όμιλο Quest του Θ Φέσσα. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι οι μεγάλες κινήσεις που είχαν σχεδιαστεί αντιμετωπίζουν ζητήματα. Η πρώτη ήταν η πώληση της Unisystems που δεν βρήκε ενδιαφέρον και τώρα σκέφτονται να τη βάλουν στο Χρηματιστήριο αλλά είναι ένα ερώτημα τι προθυμία θα υπάρξει με μια κίνηση που στοχεύει σε υπεραξίες. Όμως το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η περίφημη πώληση της ACS. Γιατί έχουμε φτάσει αισίως στις 19 Οκτωβρίου και απομένουν καμία δεκαριά ημέρες για την άσκηση ή μη από τη γερμανική GLS του δικαιώματος αγοράς του 80% της ACS από την Quest και δεν κουνιέται φύλλο. Καμία ενημέρωση. Θυμίζουμε δε ότι πέρυσι την ίδια ημέρα οι Γερμανοί δεν άσκησαν το δικαίωμά τους και τώρα είναι η τελευταία «ευκαιρία» με βάση τη συμφωνία των δύο πλευρών. Αν δεν το ασκήσουν πράγμα πολύ πιθανό η η Quest, βάσει της συμφωνίας, θα επαναγοράσει το 20% της ACS. Πόσο όμως θα το αγοράσει είναι ένα ερώτημα γιατί οι Γερμανοί πλήρωσαν για να πάρουν το 20% το ποσό των 74 εκ ευρώ και δεν έχει διευκρινιστεί η διαδικασία επαναγοράς ενώ οι προβλέψεις που έχουν γίνει στον ισολογισμό της Quest δεν καλύπτουν το συγκεκριμένο ποσό.