Χατζηδάκης: «Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν»

«Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, κινούμαστε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας. Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα για όλες τις κοινωνικές ομάδες, αλλά υπάρχουν οι αντοχές της οικονομίας, του προϋπολογισμού και τα όρια που θέτουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία, αν τα ξεπεράσουμε, θα μπούμε σε περιπέτειες.

Σε αντίθεση με εκείνους που τάζουν λαγούς με πετραχήλια, εμείς κάνουμε καλούς λογαριασμούς και σταθερά βήματα μπροστά. Εξαντλούμε τα περιθώρια και προχωρούμε με ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό είναι κάτι που εκτιμήθηκε στις εκλογές του 2023, οπότε ο κόσμος επέλεξε το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα (06/09) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Απαντώντας στις ερωτήσεις για τις επιμέρους παρεμβάσεις, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε αρχικά στον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», τονίζοντας τον κοινωνικό και δημογραφικό χαρακτήρα του μέτρου. «Είναι ένα κοινωνικό μέτρο που αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών και συνδέεται προφανώς με το δημογραφικό. Ο λογαριασμός θα είναι κλειστός και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το παιδί γίνεται 18 χρονών, γίνεται φοιτητής, σπουδαστής, κάνει ένα ξεκίνημα στη ζωή του», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά και στον στόχο για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών τα επόμενα χρόνια.

«Η ΔΕΗ ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία την προηγούμενη εβδομάδα, κατεβάζοντας τη χρέωση για το μπλε τιμολόγιο σε προ κρίσης επίπεδα. Όσοι θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να το επιλέξουν κι αυτό αποτελεί μήνυμα στις υπόλοιπες εταιρείες, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον τον Ιανουάριο θα μειωθούν στο μισό οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Και στόχος είναι τα επόμενα τρία χρόνια να μειωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%. Αυτό θα γίνει επειδή εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη πολιτική: διεύρυνση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μείγμα παραγωγής και διεύρυνση της αποθήκευσης», είπε.

Για τις τιμές των υγρών καυσίμων και τις επιπτώσεις από την κρίση στον Κόλπο, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασής τους ανάλογα με τις εξελίξεις.

«Η κυβέρνηση δεν έμεινε απαθής από τότε που ξεκίνησε η κρίση στον Κόλπο. Δόθηκαν επιδοτήσεις τόσο στην αρχή όσο και στη συνέχεια που συνδυάσαμε τις προσφορές των διυλιστηρίων με νέα κυβερνητική στήριξη. Προχωρούμε έτσι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βλέπουμε μήνα – μήνα πώς εξελίσσεται η κατάσταση και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη στήριξη, στο πλαίσιο πάντοτε των δυνατοτήτων», σχολίασε.

Αναφερόμενος στο ηλικιακό όριο για το επίδομα των συνταξιούχων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους, ενώ υπεραμύνθηκε της διεύρυνσης του επιδόματος.

«Πρώτον, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν από την αρχή της χρονιάς μία καινούργια αύξηση με το γνωστό μαθηματικό τύπο. Ανεξαρτήτως ύψους συντάξεων και χωρίς προσωπική διαφορά η οποία καταργείται από το 2027. Το επίδομα που θεσπίσαμε, 250 ευρώ που ήταν περιορισμένο σε στενή περίμετρο, το διευρύναμε, το πήγαμε στα 300 ευρώ και τώρα γίνεται 400 ευρώ. Δηλαδή στο ύψος ουσιαστικά μίας εθνικής σύνταξηςκαι μάλιστα αφορολόγητο. Αφορά τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών που είναι και η συντριπτική πλειονότητα. Θα θέλαμε να περιλαμβάνει και τους υπόλοιπους. Αλλά προσπαθούμε να δούμε με βάση τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, όλες τις κοινωνικές ομάδες», είπε.

Για το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι το μέτρο αφορά ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων στο Δημόσιο, ενώ, αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να προχωρήσει σε μεγαλύτερες παροχές. «Αφορά και τους υπαλλήλους υπουργείων και τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς και τους εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά είναι μισό δώρο Χριστουγέννων. Θα θέλαμε να δώσουμε 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Αυτή την ώρα δεν μπορούμε», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνδέοντάς το με την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο χαρακτήρισε ως «το σημαντικότερο ζήτημα». «Αυτήν την ώρα, περίπου 25.000 ωφελούμενοι έχουν κερδίσει από τα δύο προηγούμενα προγράμματα “Σπίτι μου 1” και “Σπίτι μου 2”, με φθηνά δάνεια. Δεν είναι κάτι θεωρητικό αυτό που λέμε, είναι μία μεσαία πόλη. Δεν πανηγυρίζω για αυτό. Το στεγαστικό είναι για εμένα το σημαντικότερο πρόβλημα. Και στο επίπεδο της προσφοράς ακινήτων έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, είναι αφορολόγητοι όταν ανοίξουν το σπίτι τους και το νοικιάσουν. Όπως επίσης είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επιστρέφει ένα ενοίκιο από πέρυσι στους ενοικιαστές. Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση», εκτίμησε.

Σε σχέση με τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η εφαρμογή τους συνδέθηκε εξαρχής με την προώθηση μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν τη διαφάνεια: «Όταν είχε εισαχθεί το μέτρο, είχα πει προσωπικά, ότι δεν ήρθε για πάντα. Και ότι η εφαρμογή του συνδέεται ευθέως με την εφαρμογή εντωμεταξύ μιας σειράς άλλων μέτρων τεχνολογικής υφής τα οποία κάνουν το σύστημα πιο διαφανές.

Έκτοτε λοιπόν εκτάθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, συνδέθηκαν τα POS με τις ταμειακές μηχανές, εισήχθη το ψηφιακό δελτίο αποστολής, εφαρμόζεται καθολικά το MyData. Ακριβώς επειδή υπάρχουν παραπάνω εργαλεία, για όλους όσοι τα χρησιμοποιούν και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, αποσύρονται δύο τεκμήρια. Αυτά που σχετίζονται με τη μισθοδοσία των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών. Είναι μία ελάφρυνση που για τον προϋπολογισμό σημαίνει 170 εκατ. ευρώ ετησίως».

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα για πολιτική που παραπέμπει, όπως είπε, στη δεκαετία του 1980.

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προσανατολισμένα στη δεκαετία του 1980, έχουν μία ρετρό αντίληψη, να γυρίσει η Ελλάδα εκεί 30 – 40 χρόνια πίσω. Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη ίδιος και απαράλλαχτος. Με το ίδιο ύφος, τις ίδιες υποσχέσεις και τα ίδια δισεκατομμύρια.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι τον αντέγραψε. Άρα τώρα που θα εμφανιστεί, νομίζω η φιλοδοξία του θα είναι να εμφανιστεί “ως Τσίπρας νούμερο δύο”. Η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά με ευρωπαϊκό πνεύμα με σοβαρή διακυβέρνηση. Αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία και μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το εξασφαλίσει και μόνο στη Νέα Δημοκρατία μπορεί η Ελλάδα να ακουμπήσει τις ελπίδες της».

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