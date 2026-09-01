Χατζηδάκης: Οι τρεις άξονες των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Η καταπολέμηση της ακρίβειας, η ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και η στήριξη των συνταξιούχων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι οι τρεις άξονες στις οποίες θα κινηθούν τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα (01/09) στην ΕΡΤ.

«Στόχος μας είναι μία Ελλάδα πραγματικά ισχυρή στην ευρύτερη περιοχή μας, με έμφαση στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη», επεσήμανε σε ερώτηση γιατί πρέπει οι πολίτες πρέπει να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία στη διακυβέρνηση.

«Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχει ακρίβεια, απλώς θέλω να σημειώσω με την ίδια ειλικρίνεια ότι το 2019, το 2020 και το 2021 εμείς ήμασταν πάλι κυβέρνηση και δεν ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Αν κάποιος από την αντιπολίτευση γνωρίζει μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση που εφάρμοσε μία πολιτική κι εξαφάνισε τον πληθωρισμό, να μας υποδείξει πού συνέβη αυτό ώστε να το εφαρμόσουμε αμέσως.

Γίνεται μία συζήτηση υποκριτική, ότι το ζήτημα είναι ελληνικό κι εμείς τα κάνουμε όλα λάθος εδώ. Να κάνουμε καθαρές εξηγήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υποτιμώ το μέγεθος του προβλήματος. Όταν η Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τον μέσο όρο, γίνεται χαμός. Όταν είναι λίγο κάτω, δεν το συζητά κανείς», τόνισε για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Για την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν διακρίνεται για τις φωνές και την αντάρα που προκαλεί στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Κάνει εξωτερική πολιτική υπεύθυνη και σοβαρή, αλλά με αποτύπωμα. Αυτό φαίνεται σε πολλές και διαφορετικές πρωτοβουλίες. Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, έχουμε κάνει σταθερά και σοβαρά βήματα στις σχέσεις μας με γειτονικές χώρες, είναι πολύ άδικο για την κυβέρνηση να αδικείται το αποτύπωμα στην αμυντική και την εξωτερική πολιτική».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε πως «καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, ξεδιπλώνονται οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, κάθε μέρα έχω τον συντονισμό. Οι πολίτες θα συγκρίνουν. Δεν θα δουν μόνο τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τον αρχηγό κάθε κόμματος, τις ιδέες του και θα αποφασίσουν. Δική μας φιλοδοξία είναι όχι μόνο να κάνουμε έναν απολογισμό έργου, ούτε να διεκδικήσουμε μία ψήφο ευγνωμοσύνης

Αλλά να διεκδικήσουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, για αυτό και μίλησα για μία συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα διαρκούς εθνικής ανανέωσης. Ναι, είμαστε το κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια, αλλά μας ενδιαφέρει η συνεχής προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να ανεβαίνει ολοένα και ψηλότερα».

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