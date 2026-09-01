Χατζηδάκης: Οι τρεις άξονες των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

«Στόχος μας είναι μία Ελλάδα πραγματικά ισχυρή στην ευρύτερη περιοχή μας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δίνοντας μία «γεύση» για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επερχόμενη ΔΕΘ

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Χατζηδάκης: Οι τρεις άξονες των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η καταπολέμηση της ακρίβειας, η ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και η στήριξη των συνταξιούχων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι οι τρεις άξονες στις οποίες θα κινηθούν τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα (01/09) στην ΕΡΤ.

«Στόχος μας είναι μία Ελλάδα πραγματικά ισχυρή στην ευρύτερη περιοχή μας, με έμφαση στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη», επεσήμανε σε ερώτηση γιατί πρέπει οι πολίτες πρέπει να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία στη διακυβέρνηση.

«Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχει ακρίβεια, απλώς θέλω να σημειώσω με την ίδια ειλικρίνεια ότι το 2019, το 2020 και το 2021 εμείς ήμασταν πάλι κυβέρνηση και δεν ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Αν κάποιος από την αντιπολίτευση γνωρίζει μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση που εφάρμοσε μία πολιτική κι εξαφάνισε τον πληθωρισμό, να μας υποδείξει πού συνέβη αυτό ώστε να το εφαρμόσουμε αμέσως.

Γίνεται μία συζήτηση υποκριτική, ότι το ζήτημα είναι ελληνικό κι εμείς τα κάνουμε όλα λάθος εδώ. Να κάνουμε καθαρές εξηγήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υποτιμώ το μέγεθος του προβλήματος. Όταν η Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τον μέσο όρο, γίνεται χαμός. Όταν είναι λίγο κάτω, δεν το συζητά κανείς», τόνισε για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Για την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν διακρίνεται για τις φωνές και την αντάρα που προκαλεί στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Κάνει εξωτερική πολιτική υπεύθυνη και σοβαρή, αλλά με αποτύπωμα. Αυτό φαίνεται σε πολλές και διαφορετικές πρωτοβουλίες. Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, έχουμε κάνει σταθερά και σοβαρά βήματα στις σχέσεις μας με γειτονικές χώρες, είναι πολύ άδικο για την κυβέρνηση να αδικείται το αποτύπωμα στην αμυντική και την εξωτερική πολιτική».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε πως «καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, ξεδιπλώνονται οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, κάθε μέρα έχω τον συντονισμό. Οι πολίτες θα συγκρίνουν. Δεν θα δουν μόνο τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τον αρχηγό κάθε κόμματος, τις ιδέες του και θα αποφασίσουν. Δική μας φιλοδοξία είναι όχι μόνο να κάνουμε έναν απολογισμό έργου, ούτε να διεκδικήσουμε μία ψήφο ευγνωμοσύνης

Αλλά να διεκδικήσουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, για αυτό και μίλησα για μία συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα διαρκούς εθνικής ανανέωσης. Ναι, είμαστε το κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια, αλλά μας ενδιαφέρει η συνεχής προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να ανεβαίνει ολοένα και ψηλότερα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Μουζουρά Χανιών

12:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: 19χρονη κατήγγειλε πως ο 23χρονος σύντροφός της της χτύπησε το κεφάλι στην πόρτα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους θα ανταποκριθούμε

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία του Tupac: Πώς οι ισχυρισμοί του υπόπτου τον οδήγησαν στη φυλακή ως ενορχηστρωτή του εγκλήματος

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βίντεο της νέας πρέσβη Ισραήλ για τη συμφωνία με την Ελλάδα: Ιστορική αμυντική συμφωνία μεταξύ των χωρών μας

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ρωσικές επιδρομές – Ανάμεσά τους δύο παιδιά και εργάτες σιδηροδρόμων

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η παραδοσιακή βεντάλια επέστρεψε στους δρόμους – Έφτασε στην Ευρώπη πριν από αιώνες

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο Λασίθι - Κινητοποίηση των Αρχών

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών – Τι είπε για την Τουρκία

11:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Ο 43χρονος το 2020 είχε κριθεί προφυλακιστέος για αρπαγή και μαστροπεία με θύμα Γερμανίδα - «Όταν έφερνε πελάτες, η Ν. έπαιρνε τα 3 παιδιά κι έφευγαν από το σπίτι»

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από το Πειραματικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη» που ανακαινίστηκε με το «Μαριέττα Γιαννάκου»: Θα συμπληρωθούν οι παρεμβάσεις και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στα Ιμαλάια: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί, 3.900 αγνοούμενοι - Μαζικοί τάφοι για τα θύματα και μάχη στα τούνελ για τους εγκλωβισμένους

11:32NEWSBOMB

Ασπίδα του Αχιλλέα: Το επικό βίντεο των Ισραηλινών για τη συμφωνία με την Ελλάδα

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Οι τρεις άξονες των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ – «Γι’ αυτό η κοινωνία πρέπει να μας εμπιστευτεί ξανά για μία τετραετία»

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

11:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο

11:07LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα - Πέθανε ο πατέρας της

11:02ANNOUNCEMENTS

Η ΙΚΕΑ μειώνει τις τιμές σε περισσότερα από 300 προϊόντα

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θήβα: Συγκλονίζει ο συνοδηγός του αγροτικού - «Δεν πρόλαβε να καταλάβει τι γινόταν»

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επανεξετάζει τη στήριξη στη Βρετανία για τα νησιά Φώκλαντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Ο 43χρονος το 2020 είχε κριθεί προφυλακιστέος για αρπαγή και μαστροπεία με θύμα Γερμανίδα - «Όταν έφερνε πελάτες, η Ν. έπαιρνε τα 3 παιδιά κι έφευγαν από το σπίτι»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό πριν από δύο χρόνια, τους ενοχλούσε το κλάμα του ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το El Niño αλλάζει τα δεδομένα του χειμώνα – Τι δείχνουν τα πρώτα σημάδια για την Ελλάδα

11:32NEWSBOMB

Ασπίδα του Αχιλλέα: Το επικό βίντεο των Ισραηλινών για τη συμφωνία με την Ελλάδα

10:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς η εθνική Ελλάδας προκρίνεται στο Μουντομπάσκετ 2027 – Τι χρειάζεται στα τέσσερα τελευταία ματς

09:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: Σήμερα τα αποτελέσματα της Α' φάσης - Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

10:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Τι ισχύει με τους μαθητές που δεν συμμετέχουν

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του -Η σπάνια μεταμόσχευση που του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο... αγνοείται - Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στα Ιμαλάια: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί, 3.900 αγνοούμενοι - Μαζικοί τάφοι για τα θύματα και μάχη στα τούνελ για τους εγκλωβισμένους

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Πώς έγινε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς – «Δεν φορούσε κανένας κράνος»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην Αθηνών – Κορίνθου, στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

11:07LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα - Πέθανε ο πατέρας της

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα στην Times Square - Νεκρή η ίδια και το ένα θύμα - Σκληρό βίντεο

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θήβα: Συγκλονίζει ο συνοδηγός του αγροτικού - «Δεν πρόλαβε να καταλάβει τι γινόταν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ