Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Τα μέτρα για τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου, συνταξιούχους, επίδοματα

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει στη 90ή ΔΕΘ μέτρα όπως η κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, μείωση προκαταβολής φόρου, ενίσχυση συνταξιούχων και αύξηση επιδόματος παιδιών.

Τα μέτρα θα συνεχίσουν τις προηγούμενες παρεμβάσεις, διασφαλίζοντας δημοσιονομική σταθερότητα και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το Ταμείο Ανάκαμψης με σημαντική αύξηση ΑΕΠ κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες και δημιουργία 550.000 νέων θέσεων εργασίας.

Αναμένεται αύξηση συντάξεων το 2027 και πιθανή πρόσθετη ενίσχυση έως 500 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, καθώς και νέα μέτρα για στήριξη οικογενειών και αντιμετώπιση δημογραφικού.

Θα ανακοινωθούν επίσης παρεμβάσεις για τη ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού και μέτρα για μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ 2026 έχει ξεκινήσει και στο Μέγαρο Μαξίμου μπαίνουν οι τελευταίες… πινελιές στην ομιλία και τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πολλά τα οποία θα πει ο πρωθυπουργός στην 90ή ΔΕΘ είναι γνωστά, υπάρχουν όμως, όπως πάντα και δύο - τρεις εκπλήξεις που παραμένουν «μυστικό» ακόμα και για τα κυβερνητικά στελέχη. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σηματοδοτήσει και… επίσημα την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο τους επόμενους 8 με 9 μήνες μέχρι τις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη εξάλλου δεν θα ανακοινώσει απλά μία δέσμη μέτρων για την ανακούφιση μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας αλλά και το στρατηγικό του σχέδιο με ουσιαστικές παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα μέχρι το 2020. Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη επισημαίνουν πως οι σχετικές ανακοινώσεις θα αποτελούν μία συνέχεια όλων όσων είχαν ανακοινωθεί και υλοποιηθεί στις προηγούμενες ΔΕΘ διευρύνοντας τον κύκλο όσων θα επωφεληθούν από τα νέα μέτρα. Όλα αυτά, βέβαια, όπως υποστηρίζουν, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και στηρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Η λογική της σταθερότητας και της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας αποτελούν άλλωστε βασικό αφήγημα για τον πρωθυπουργό ο οποίος και με την πρόωρη αποπληρωμή μεγάλου μέρους του δημοσίου χρέους θέλει να στείλει μήνυμα, τόσο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, πως η χώρα κινείται με σοβαρότητα στο σωστό δρόμο.

Η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε πως σε λίγες μέρες ξεκινά και ένα μπαράζ αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους με το Μαξίμου να αναμένει και νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας καθώς μετά και την πρόωση αποπληρωμή του το δημόσιο χρέος θα πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ.

Σήμερα, 31 Αυγούστου, επίσης ολοκληρώνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να εκφράζει την ικανοποίηση της για τους ρυθμούς απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του παρουσιάζει το πώς κινήθηκαν τα έργα του Ταμείου και τις θετικές επιπτώσεις που είχε -και θα συνεχίσει να έχει- το πρόγραμμα στην ελληνική οικονομία. Όπως τονίζει ο πρωθυπουργός, η τελική αύξηση του ΑΕΠ έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες, με σημαντική αύξηση από τις προβλέψεις που είχαν γίνει το 2021 ενώ δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας έναντι 180.000 που είχαν προβλεφθεί.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης συνέβαλαν στα μέγιστα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με την διασύνδεση χιλιάδων POS με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, δημιουργήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενισχύθηκε η ψηφιοποίηση του κράτους ενώ οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας κατέστησαν την Ελλάδα σημαντικό εξαγωγέα σε γειτονικές χώρες. Η ποιότητα της ζωής των πολιτών, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, βελτιώθηκαν σημαντικά και με σειρά μέτρων όπως η μείωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κτηματολόγιο, ενώ με πόρους του ταμείου ανάκαμψης βελτιώθηκαν οι υποδομές στα νοσοκομεία και τα σχολεία της χώρας.

Σε αυτά τα επιτεύγματα αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ομιλία του στη ΔΕΘ υποστηρίζοντας πως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Ελλάδα 2.0 ξεκινά ένας νέος κύκλος παρεμβάσεων με ορίζοντα το 2030.

Σε πολίτες στην Κοζάνη μίλησε ο πρωθυπουργός INTIME.

Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για φόρους, εισφορές και συνταξιούχους

Μεταξύ άλλων ο pρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών με τη μείωση της προκαταβολής φόρου ενώ παρεμβάσεις θα υπάρξουν και στο θέμα του τεκμαρτού εισοδήματος.

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, σχεδιάζεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μεγάλη μείωση της προκαταβολής φόρου ενώ θα ανακοινωθεί και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.

Στο Μαξίμου εδώ και καιρό έχουν θέσει ως προτεραιότητά τους την ενίσχυση των συνταξιούχων οι οποίοι έχουν υποστεί και τη μεγαλύτερη μείωση του εισοδήματός τους τα χρόνια της κρίσης χωρίς ουσιαστικά να δουν κάποια ουσιαστική ανάκαμψη. Σε αυτή τη λογική προβλέπεται αύξηση στις συντάξεις το 2027 ενώ εξετάζονται και σενάρια για μια πρόσθετη οικονομική ενίσχυση με τα ποσά να φτάνουν τα 500 ευρώ για κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων. Παράλληλα, με τον τερματισμό της προσωπικής διαφοράς, οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της ετήσιας αναπροσαρμογής τους.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο νησί της Λέρου

Με στόχο την ουσιαστική στήριξη της οικογένειας αναμένεται ουσιαστική αύξηση του επιδόματος για τα τέκνα που θα πλαισιωθεί και με νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ενώ θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

Τέλος, παρεμβάσεις αναμένονται και στο θέμα της ρύθμισης των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Είναι σαφές πως στόχος του πρωθυπουργού είναι να καταφέρει να μοιράσει περισσότερα χρήματα σε περισσότερους πολίτες, χωρίς πάντως να μπει σε κίνδυνο η ομαλή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εξάλλου αναμένεται να τονίσει πως ο ίδιος δεν θα μπει σε καμία λογική προεκλογικών παροχών, για αυτό και εξάλλου ο σχεδιασμός του έχει ορίζοντα νέας τετραετίας, δηλαδή το τέλος του 2030. Όπως μάλιστα λένε συνεργάτες του, αυτή η ΔΕΘ είναι ιδιαίτερα κρίσιμη γιατί οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν, να συγκρίνουν και να επιλέξουν τι θέλουν για τη ζωή τους και τη χώρα τα επόμενα χρόνια.