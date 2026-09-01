ΔΕΘ 2026: Ποιοι θα δουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη - Η λίστα των κερδισμένων

Snapshot Οι μισθωτοί, ιδιαίτερα οι νέοι και οι οικογένειες με παιδιά, θα επωφεληθούν πρώτοι από τις φορολογικές ελαφρύνσεις με αυξημένο καθαρό μισθό.

Οι οικογένειες με παιδιά, ειδικά οι τρίτεκνες και πολύτεκνες, θα έχουν μόνιμη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μειωμένων φόρων.

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις και ενισχύσεις από το 2027, με το συνολικό όφελος να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Οι νέοι εργαζόμενοι θα απολαύσουν μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση, μειώνοντας σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση στα πρώτα χρόνια εργασίας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης, ενώ οι αγρότες θα επωφεληθούν από στοχευμένες παρεμβάσεις. Snapshot powered by AI

Η φετινή ΔΕΘ δεν θα κριθεί μόνο από το ύψος του συνολικού πακέτου που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πραγματικό πολιτικό στοίχημα είναι πολύ πιο απλό: Ποιοι θα αισθανθούν ότι έχουν περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι τους από την επόμενη χρονιά;

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα δείχνουν ότι το κυβερνητικό πακέτο θα κινηθεί σε ένα ευρύ πεδίο: φορολογία, μισθοί, συντάξεις, οικογένεια, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, στέγαση και αγρότες. Το ύψος των παρεμβάσεων εκτιμάται πλέον ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ.

Αν όμως το ζητούμενο είναι ποιος θα δει πρώτος και περισσότερο τη διαφορά στην τσέπη, η κατάταξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

1. Μισθωτοί – Η μεγαλύτερη δεξαμενή δικαιούχων

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι μισθωτοί, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στη φορολογική κλίμακα μεταφράζεται άμεσα σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και επομένως σε υψηλότερο καθαρό μισθό.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η παρέμβαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή αφορά εκατομμύρια εργαζόμενους και όχι μια περιορισμένη κοινωνική ομάδα.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι μέσα στους μισθωτούς αναμένεται να είναι οι νέοι και οι οικογένειες με παιδιά, όπου οι φορολογικές ελαφρύνσεις μπορούν να έχουν σαφώς μεγαλύτερο αποτύπωμα.

Με απλά λόγια: λιγότερος φόρος κάθε μήνα σημαίνει περισσότερα καθαρά ευρώ στον μισθό.

2. Οικογένειες με παιδιά – Όσο αυξάνονται τα παιδιά, τόσο μεγαλώνει η ελάφρυνση

Οι οικογένειες αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες του πακέτου.

Η λογική των παρεμβάσεων είναι να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση για όσους έχουν παιδιά, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.

Εδώ η διαφορά δεν θα προκύψει απαραίτητα από ένα επίδομα που θα καταβληθεί μία φορά. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της φορολογίας.

Και αυτό είναι πολιτικά σημαντικό: μια οικογένεια που πληρώνει λιγότερο φόρο κάθε μήνα έχει περισσότερα χρήματα για ενοίκιο, τρόφιμα, λογαριασμούς και έξοδα των παιδιών.

3. Συνταξιούχοι – Μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο και άμεση πολιτική επίδραση

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες ωφελουμένων.

Στο τραπέζι βρίσκονται οι αυξήσεις των συντάξεων από το 2027, παρεμβάσεις για την προσωπική διαφορά αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του μόνιμου μηχανισμού στήριξης των συνταξιούχων. Το συνολικό πακέτο για την κατηγορία εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Εδώ υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τους μισθωτούς.

Ο συνταξιούχος δεν θα δει απαραίτητα όλα τα χρήματα αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Μέρος των παρεμβάσεων αφορά τις αυξήσεις που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ωστόσο, σε επίπεδο συνολικού οικονομικού οφέλους, οι συνταξιούχοι είναι πιθανό να βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα.

4. Νέοι εργαζόμενοι – Η ειδική κατηγορία με τη μεγαλύτερη φορολογική ανάσα

Οι νέοι βρίσκονται ξεχωριστά στη λίστα, επειδή η φορολογική ελάφρυνση μπορεί να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη σε σχέση με το εισόδημά τους.

Η κατεύθυνση που έχει ήδη διαμορφωθεί είναι σαφής: μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους νεότερους εργαζόμενους, με στόχο να περιοριστεί η φορολογική επιβάρυνση στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους ζωής.

Για έναν νέο με χαμηλό ή μεσαίο μισθό, ακόμη και μερικές δεκάδες ευρώ περισσότερα τον μήνα έχουν πολύ μεγαλύτερη πρακτική αξία από ό,τι για έναν εργαζόμενο με πολύ υψηλές αποδοχές.

5. Ελεύθεροι επαγγελματίες – Η μεγάλη μάχη της μεσαίας τάξης

Στους σημαντικούς κερδισμένους αναμένεται να βρεθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στη φορολογία, τα τεκμήρια και ειδικότερα η προσπάθεια να μειωθεί η επιβάρυνση που προκύπτει από το τεκμαρτό εισόδημα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας που σήμερα αισθάνεται ότι φορολογείται για εισόδημα που δεν έχει πραγματικά αποκτήσει μπορεί να δει ουσιαστική διαφορά.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς αφορά μεγάλο κομμάτι της λεγόμενης μεσαίας τάξης.

6. Ιδιοκτήτες ακινήτων – Ελάφρυνση μέσω φορολογίας και στέγασης

Η αγορά ακινήτων βρίσκεται επίσης στο κάδρο.

Οι ιδιοκτήτες αναμένεται να επηρεαστούν από φορολογικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα το στεγαστικό αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή: άλλο «λεφτά στην τσέπη» και άλλο μέτρο που μειώνει το κόστος κατοικίας ή διευκολύνει την απόκτηση σπιτιού.

Γι' αυτό οι ιδιοκτήτες και οι δικαιούχοι στεγαστικών μέτρων δεν βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατηγορία με τον μισθωτό που βλέπει άμεσα μικρότερη παρακράτηση φόρου.

7. Αγρότες – Στοχευμένες παρεμβάσεις

Οι αγρότες αναμένεται επίσης να περιλαμβάνονται στο πακέτο, με παρεμβάσεις που αφορούν τη φορολογία, το κόστος παραγωγής και την ενίσχυση του εισοδήματος.

Ωστόσο, σε αντίθεση με μια οριζόντια φορολογική ελάφρυνση που αφορά εκατομμύρια μισθωτούς, τα οφέλη εδώ θα είναι περισσότερο στοχευμένα.

Γι' αυτό και, με τα σημερινά δεδομένα, οι αγρότες βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη ως προς το συνολικό πλήθος των πολιτών που θα δουν άμεση αλλαγή στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

Το πραγματικό στοίχημα της ΔΕΘ

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται από το «πόσα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση» στο «πόσα θα μείνουν τελικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό».

Γιατί ο πολίτης δεν μετρά δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό. Μετράει το εκκαθαριστικό του, τον μισθό του, τη σύνταξή του και το ποσό που μένει στο τέλος του μήνα.

Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ: να πείσει ότι η ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα μετατρέπονται πλέον σε πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα για την κοινωνία.

Η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει το στίγμα ότι το πακέτο θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα κινηθεί μέσα στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Τελικά, όμως, η επιτυχία της ΔΕΘ θα μετρηθεί με έναν πολύ απλό τρόπο:

Πόσα ευρώ θα έχει περισσότερα ο πολίτης στην τσέπη του κάθε μήνα;

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