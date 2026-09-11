Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Ηλικιωμένος έπεσε στο κενό ενώ έβαφε παράθυρο του σπιτιού του
ΟΙ ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση αναμένεται να διερευνηθούν
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- Ένας ηλικιωμένος περίπου 70 ετών έπεσε στο κενό ενώ έβαφε παράθυρο στο σπίτι του στη Μυτιλήνη.
- Η πτώση από μεγάλο ύψος αποδείχθηκε μοιραία για τον άνδρα.
- Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
- Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινότητα.
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (11/10) στη Μυτιλήνη, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.
Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, ο άνδρας γύρω στα 70 πραγματοποιούσε εργασίες στο σπίτι του και συγκεκριμένα έβαφε παράθυρο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται φαίνεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό.
Η πτώση ήταν από μεγάλο ύψος και αποδείχθηκε μοιραία.
Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση αναμένεται να διερευνηθούν.
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