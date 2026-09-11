Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Ηλικιωμένος έπεσε στο κενό ενώ έβαφε παράθυρο του σπιτιού του

Snapshot Ένας ηλικιωμένος περίπου 70 ετών έπεσε στο κενό ενώ έβαφε παράθυρο στο σπίτι του στη Μυτιλήνη.

Η πτώση από μεγάλο ύψος αποδείχθηκε μοιραία για τον άνδρα.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (11/10) στη Μυτιλήνη, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, ο άνδρας γύρω στα 70 πραγματοποιούσε εργασίες στο σπίτι του και συγκεκριμένα έβαφε παράθυρο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται φαίνεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό.

Η πτώση ήταν από μεγάλο ύψος και αποδείχθηκε μοιραία.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση αναμένεται να διερευνηθούν.

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