Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν σμήνος drones των Χούθι

Πολεμική εμπλοκή με επιτυχές αποτέλεσμα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 στη Σαουδική Αραβία, με τη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕΛΔΥΣΑ ενεργοποιήθηκε άμεσα κατά τη διάρκεια εχθρικής αεροπορικής επιδρομής. Το ελληνικό σύστημα αεράμυνας εκτόξευσε συνολικά τρία βλήματα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) που κινούνταν απειλητικά στην περιοχή.

Η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τα τοπικά συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στην περιοχή στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», έχοντας ως αντικείμενο την έμπρακτη υποστήριξη και θωράκιση του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.

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