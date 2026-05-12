NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ, επιθετικός των Γκρίζλις, σε ηλικία 29 ετών

Σοκ προκάλεσε στο NBA, o ξαφνικός θάνατος του Μπράντον Κλαρκ, φόργουορντ των Γκρίζλις, σε ηλικία μολις 29 ετών, όπως έκανε γνωστό η ομάδα του μέσω των κοινωνικών δικτύων, με την αιτία θανάτου του να μην έχει γίνει γνωστή.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ», ανέφεραν οι Γκρίζλις σε δήλωσή τους. «Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Incredibly tragic news on the passing of @memgrizz Brandon Clarke. More live now on 92.9 FM ESPN https://t.co/AwaxHG8ZpV pic.twitter.com/wB90ycxvQn — 929ESPN (@929espn) May 12, 2026

Ο Κλαρκ αγωνίστηκε σε μόλις δύο παιχνίδια με το Μέμφις την περασμένη σεζόν λόγω τραυματισμού στο γόνατο και έπαιξε σε 309 στην καριέρα του, αφού επιλέχθηκε 21ος συνολικά στο Ντραφτ του NBA του 2019. Κέρδισε διακρίσεις στην Καλύτερη Πρώτη Ομάδα Νέων του NBA στην πρώτη του σεζόν. Σε επτά σεζόν με τη Μέμφις, μέσος όρος του ήταν 10,2 πόντοι και 5,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Επίτροπος του NBA Adam Silver σε δήλωσή του εξέφρασε τη συντριβή του για τον θάνατο του παίκτη, ενός από τους μακροβιότερους στην ομάδα.