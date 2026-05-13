Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

Ο Μπράντον Κλαρκ, πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία μόλις 29 ετών με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, στο σπίτι του 29χρονου βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών κι αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί αν είχε κάνει χρήση, η οποία επέφερε τον θάνατο.

Η καριέρα του

Ο Κλαρκ ήταν η 21η συνολική επιλογή στο draft του NBA του 2019, επιλέχθηκε από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κι αμέσως ανταλλάχθηκε με το Μέμφις. Ο Κλαρκ περιορίστηκε σε μόνο δύο παιχνίδια αυτή τη σεζόν, μετά από μια βαριά θλάση στη γάμπα τον Μάρτιο που τον κράτησε για καιρό στα «πιτς».

Ο Μπράντον έπαιξε 7 σεζόν στο NBA, έχοντας μέσο όρο 10,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 309 αγώνες στο The Association. Ως επαγγελματίας στην πρώτη χρονιά του, ονομάστηκε στην ομάδα All-Rookie του NBA.

Ο Κλαρκ -γεννημένος στο Βανκούβερ- έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Σαν Χοσέ Στέιτ πριν μεταγραφεί στην Γκονζάγκα το 2017. Αφού έμεινε εκτός για ένα χρόνο, έπαιξε για τους Zags, βοηθώντας την ομάδα του Mark Few να σημειώσει μεγάλη πρόοδο στο NCAA Tourney, όπου τελικά έχασε στο Elite 8.

Ο Κλαρκ είχε μέσο όρο 16,9 πόντους ανά παιχνίδι στη Σποκέιν και επιλέχθηκε στις All-American ομάδες του Associated Press και του Sporting News.

Η καταδίωξη, τα ναρκωτικά και η σύλληψη

Τον περασμένο μήνα, ο Κλαρκ συνελήφθη στο Αρκάνσας, ύστερα από καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Το γραφείο μάνατζερ που τον εκπροσωπεί, το Priority Sports, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό του, λέγοντας: «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ. Ήταν τόσο αγαπητός από όλους μας εδώ και από όλους όσους άγγιξε τη ζωή. Ήταν η πιο ευγενική ψυχή που ήταν η πρώτη που ήταν εκεί για όλους τους φίλους και την οικογένειά του».

«Οι καρδιές μας είναι τόσο ραγισμένες καθώς σκεφτόμαστε τη μητέρα του, Γουίτνεϊ, ολόκληρη την οικογένειά του και όλους τους φίλους και τους συμπαίκτες του. Από το λύκειο μέχρι το Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ, από το Γκονζάγκα μέχρι τους Γκρίζλις, ο Μπράντον επηρέασε όλους όσους ήταν μέρος της ζωής του».

Η δήλωση συνέχιζε... «Όλοι αγαπούσαν τον BC επειδή ήταν πάντα εκεί ως ο πιο υποστηρικτικός φίλος που θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε. Ήταν τόσο μοναδικός στη χαρά που έφερνε σε όλους όσους ήταν στη ζωή του. Είναι απλά αδύνατο να περιγράψω με λόγια πόσο πολύ θα μας λείψει».

«Σε αγαπάμε, BC»

Οι Γκρίζλις αντέδρασαν επίσης στα φρικτά νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας: «Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμα καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

