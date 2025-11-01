Παναγία των Παρισίων: Συγκίνηση για τον πρώτο γάμο που τελέστηκε έπειτα από 30 χρόνια

Ο 29χρονος τεχνίτης Μαρτέν Λόρεντς, ο οποίος πέρασε τρία χρόνια ανακατασκευάζοντας τον ναό, αντάλλαξε όρκους με τη σύζυγό του, Ζαντ στο ιστορικό μνημείο του Παρισιού

Παναγία των Παρισίων: Συγκίνηση για τον πρώτο γάμο που τελέστηκε έπειτα από 30 χρόνια
Τον πρώτο γάμο, έπειτα από 30 χρόνια, φιλοξένησε ο εμβληματικός καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων.

Πέντε χρόνια μετά την πυρκαγιά που έπληξε το εθνικό μνημείο, ο ξυλουργός που εργάστηκε στην αποκατάστασή του παντρεύτηκε την αγαπημένη του.

Ο 29χρονος τεχνίτης Μαρτέν Λόρεντς, ο οποίος πέρασε τρία χρόνια ανακατασκευάζοντας τον μεσαιωνικό ξύλινο σκελετό του ναού, αντάλλαξε όρκους με τη σύζυγό του, Ζαντ, στις 25 Οκτωβρίου, μέσα στο ιστορικό μνημείο του Παρισιού — τον πρώτο γάμο που τελέστηκε εκεί από το 1995.

Την είδηση μετέδωσαν το National Catholic Register και το France 24. Η τελετή εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση από τον αρχιεπίσκοπο Παρισίων Λοράν Ουλρίχ, ο οποίος έδωσε ειδική άδεια προς τιμήν των εργατών που συνέβαλαν στην αναγέννηση του ναού του 12ου αιώνα.

Οι γάμοι στην Παναγία των Παρισίων είναι εξαιρετικά σπάνιοι, καθώς δεν αποτελεί ενοριακό ναό και δεν τελεί συνήθως μυστήρια για μεμονωμένα ζευγάρια.

Ως έδρα του αρχιεπισκόπου Παρισίων και εθνικό μνημείο, ο ναός προορίζεται κυρίως για μεγάλες θρησκευτικές και κρατικές τελετές — λειτουργίες, κηδείες και εθνικές επετείους — και όχι για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Μόνο ο αρχιεπίσκοπος μπορεί να εγκρίνει γάμο στον συγκεκριμένο χώρο, και τέτοιες άδειες έχουν δοθεί ελάχιστες φορές στα 860 χρόνια ιστορίας του ναού.

Περίπου 500 προσκεκλημένοι παρευρέθηκαν στην τελετή του Σαββάτου, οι περισσότεροι τεχνίτες, μηχανικοί και συντηρητές που εργάστηκαν στο έργο αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά του 2019, η οποία κατέστρεψε τη στέγη και το βέλος του ναού. Ο Λόρεντζ, που λάξευε ξύλινα δοκάρια με εργαλεία και τεχνικές του 13ου αιώνα, είχε ζητήσει νωρίτερα φέτος από τον αρχιεπίσκοπο την άδεια να παντρευτεί στον ναό που βοήθησε να σωθεί.

«Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου — την αγάπη μας — με όλο τον κόσμο, με όλους όσοι τη χρειάζονται. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι περισσότερο».

Τη λειτουργία τέλεσε ο πρύτανης του ναού, μονσινιόρ Ολιβιέ Ριμπαντό Ντιμάς, ο οποίος υποδέχτηκε το ζευγάρι με ιδιαίτερη θέρμη.

«Ζαντ και Μαρτέν, καλώς ήρθατε στον καθεδρικό. Μαρτέν, τον ξέρεις καλά — τον ξέρεις από ψηλά», είπε, αναφερόμενος στα δοκάρια της στέγης που ο Λόρεντζ είχε λαξεύσει με τα χέρια του.

Όταν το ζευγάρι βγήκε από τον ναό, δεκάδες ξυλουργοί σχημάτισαν τιμητικό διάδρομο υψώνοντας τα τσεκούρια τους, ενώ οι τουρίστες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η τελετή της 25ης Οκτωβρίου αποτέλεσε σύμβολο της σταδιακής επιστροφής του ναού στη ζωή, έπειτα από χρόνια επίπονης αποκατάστασης. Τα συνεργεία έχουν ανακατασκευάσει τη στέγη και το βέλος με τις ίδιες μεσαιωνικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν πριν από 860 χρόνια.

Η Παναγία των Παρισίων άνοιξε ξανά στις 8 Δεκεμβρίου 2024, με τον αρχιεπίσκοπο Ουλρίχ να προεδρεύει της ιστορικής στιγμής, παρουσία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και 1.500 καλεσμένων. Μεταξύ των επισήμων βρίσκονταν ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο Έλον Μασκ και 50 αρχηγοί κρατών.

Ο Μακρόν έχει χαρακτηρίσει την αναστήλωση του ναού «πηγή τεράστιας υπερηφάνειας για ολόκληρο το έθνος».

Για τον Λόρεντς, ο γάμος ήταν η κορύφωση μιας πορείας αφοσίωσης σε ένα μνημείο που σφράγισε τόσο την τέχνη όσο και την πίστη του.

