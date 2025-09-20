Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν εγκαινίασε τους εμβληματικούς πύργους της Παναγίας των Παρισίων

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρευρίσκεται στα εγκαίνια των πύργων του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εγκαινίασε τους εμβληματικούς πύργους της Παναγίας των Παρισίων, ένα από τα τελευταία βήματα στην τεράστια ανακατασκευή του αξιοθέατου μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2019.

Σχεδόν 30.000 επισκέπτες την ημέρα περνούν τις πόρτες του καθεδρικού ναού από την επαναλειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2024, για να δουν με τα μάτια τους την αξιοθαύμαστη αναγέννηση της μεγάλης γοτθικής εκκλησίας.

01 03 Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρευρίσκεται στα εγκαίνια των πύργων του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: Pool AFP 02 03 Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρευρίσκεται στα εγκαίνια των πύργων του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: Pool AFP 03 03 Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρευρίσκεται στα εγκαίνια των πύργων του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: Pool AFP

Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε την τιμή να είναι ο πρώτος που ξεναγήθηκε στους πρόσφατα ανακαινισμένους πύργους, από όπου μπορεί κανείς να δει από κοντά τα περίφημα γκαργκόιλ της καθεδρικής εκκλησίας — τα γλυπτά μυθικών τεράτων που κοσμούν τους εξωτερικούς τοίχους της.

«Οι πύργοι της Παναγιάς των Παρισίων ανοίγουν ξανά για το κοινό», έγραψε ο Μακρόν στο X. «Η καθεδρική εκκλησία ανακτά όλη της τη λαμπρότητα και προσφέρει και πάλι την εκπληκτική θέα του Παρισιού».

Six ans après l’incendie, les tours de Notre-Dame rouvrent au public.



Merci infiniment aux plus de 2 000 compagnons et artisans venus de toute la France. Grâce à leur génie, la Cathédrale retrouve toute sa splendeur et offre à nouveau ses vues spectaculaires sur Paris. pic.twitter.com/Zc2wZ5JrsQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2025

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια περιήγηση περίπου 45 λεπτών, η οποία ξεκινά από τον νότιο πύργο με ανάβαση στο καμπαναριό.

Η επίσκεψη στους πύργους θα είναι πιο δύσκολη και πιο ακριβή από την επίσκεψη στον ίδιο τον καθεδρικό ναό. Τα εισιτήρια, που κοστίζουν 16 ευρώ -αντί για την δωρεάν είσοδο στον καθεδρικό ναό- πρέπει να αγοραστούν online, με μόνο 19 άτομα να επιτρέπονται ανά φορά. Τα εισιτήρια για τις δύο πρώτες ημέρες αυτού του Σαββατοκύριακου εξαντλήθηκαν σε μόλις 24 λεπτά.

01 03 Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρευρίσκεται στα εγκαίνια των πύργων του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: Pool EPA 02 03 Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρευρίσκεται στα εγκαίνια των πύργων του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: Pool EPA 03 03 Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρευρίσκεται στα εγκαίνια των πύργων του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: Pool EPA

Το συνολικό κόστος των αναστηλώσεων άγγιξε 851 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το CBS News.

Αν και η έναρξη λειτουργίας των πύργων σηματοδοτεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας ανακατασκευής της Παναγιάς των Παρισίων, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Η αψίδα στο ανατολικό άκρο του καθεδρικού ναού είναι το επόμενο τμήμα που θα ανακαινιστεί.

Διαβάστε επίσης