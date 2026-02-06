Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… α λα Πανένκα στο Allwyn Game Time

Μιλάει για το Sports Party που επιστρέφει την Κυριακή στα καταστήματα Allwyn και σχολιάζει το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Newsbomb

Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… α λα Πανένκα στο Allwyn Game Time
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κόνι Θεοδώρου αφήνει για λίγο το Sports Party, την αγαπημένη αθλητική εκπομπή που επιστρέφει δυναμικά από αυτή την Κυριακή (20:30) και προβάλλεται ζωντανά σε όλα τα καταστήματα Allwyn, για να καθίσει στον καναπέ του Game Time.

photo2.jpg

Η αθλητική δημοσιογράφος, μέλος της ομάδας του Sports Party, αποδέχεται με χαμόγελο το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και επιχειρεί ένα πέναλτι «αλά Πανένκα» φορώντας τακούνια!

Σχολιάζει τον μεγάλο αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, που διεξάγεται την Κυριακή (21:00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποκαλύπτει πώς ένας καθηγητής αγγλικών την έκανε να ερωτευτεί την Τσέλσι, αλλά και γιατί ένα ταξίδι της στο Stamford Bridge την οδήγησε σε δάκρυα.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός: 4,9 Ρίχτερ χτύπησαν την Τουρκία στην επέτειο της φονικής δόνησης του 2023

13:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: 17χρονος κατηγορούμενος σε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Ερμού: Έπεσε γυψοσανίδα από κτίριο - Τραυματίστηκε διερχόμενη γυναίκα

13:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Κατ' οίκον κάθειρξη πέντε ετών σε 72χρονο παιδοκτόνο - Σκότωσε τον γιο του με σκεπάρνι

13:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μία αγωνιστική στον Ηλιόπουλο για το περιστατικό με τον Μεντιλίμπαρ

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με 8 παραδείγματα το Ινστιτούτο Τσίπρα «ξεκλειδώνει» τη «Διαφάνεια»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος που παρέδιδε μυστικά στην Κίνα κρατείται στον Καρέα, θα απολογηθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ένας από τους ενδιάμεσους ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Σε ποιες νευραλγικές υπηρεσίες ήταν επικεφαλής

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία» - Βαρείς χαρακτηρισμοί για Άδωνι Γεωργιάδη

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… α λα Πανένκα στο Allwyn Game Time

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Ακυρώσεις πτήσεων, «έμφραγμα» σε ΜΜΜ και κλειστά σχολεία λόγω σφοδρής χιονόπτωσης

12:43TRAVEL

Χειμερινή απόδραση στο Ναύπλιο, στο μέρος όπου κάθε γωνιά «κουβαλά» μια συναρπαστική ιστορία

12:37LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκαν τηλεθεατές και χρήστες στο X τη μεγάλη παραγωγή

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι επιδιώκει η Ελλάδα από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν -«Το ΠΑΣΟΚ πλήττει η υπόθεση Παναγόπουλου»

12:29ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξάρχου: Στρατηγική τοποθέτηση της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά LNG και ενίσχυση των υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πιερία: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο - Βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ένας από τους ενδιάμεσους ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Σε ποιες νευραλγικές υπηρεσίες ήταν επικεφαλής

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα για εμπλοκή της Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου: «Κάποιοι δε σήκωναν το θέμα»

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι και στον Σμήναρχο στο Καβούρι

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη για την πνευμονία: «Να φροντίζετε τους εαυτούς σας, τίποτα δεν είναι δεδομένο» - Τι γράφει για τον σύζυγο και το παιδί της

11:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στις φυλακές Κορυδαλλού η δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών - «Έχει μπει πολλές φορές στο ψυχιατρείο» λέει ο γιός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ