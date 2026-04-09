Σύρος: Συγκινεί η θαυματουργή εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Ελ Γκρέκο

Το νησί της Σύρου και τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου επισκέφθηκε η εκπομπή του OPEN «Καθαρές Κουβέντες», σε μία ιδιαίτερη στιγμή της Μεγάλης Εβδομάδας.

Στο επίκεντρο του ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ένα έργο ανεκτίμητης αξίας φιλοτεχνημένο από τον Δομίνικο Θεοτοκόπουλο – παγκοσμίως γνωστό ως Ελ Γκρέκο. Η εικόνα που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες πιστούς, ιδιαίτερα τις ημέρες του Πάσχα, ενισχύοντας το πνεύμα ενότητας και πίστης, αποτελεί ένα από τα πρώιμα έργα του μεγάλου ζωγράφου.

Ο πατέρας Κωνσταντίνος Κοντός, με παρουσία δεκαετιών στον ναό, μετέφερε το βαθύτερο μήνυμα της ημέρας τονίζοντας πως «πίσω από τον Σταυρό υπάρχει η Ανάσταση», καλώντας παράλληλα τους πιστούς να κρατήσουν ζωντανές τις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης και της ειρήνης.

Η θαυματουργή εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Ελ Γκρέκο

Πώς έφτασε η εικόνα στη Σύρο

Η εικόνα που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα δημιουργήθηκε στην Κρήτη, πριν ο Ελ Γκρέκο ακολουθήσει την πορεία του προς την Ιταλία και την Ισπανία. Η παράδοση θέλει την εικόνα φτάνει στο νησί από πρόσφυγες των Ψαρών μετά την καταστροφή του 1822.

Το έργο παρέμεινε σε αφανή θέση εντός του ναού για περισσότερα από 150 χρόνια, μέχρι το 1983, όταν ο αρχαιολόγος Γιώργος Μαστολόπουλος διέκρινε τη σημασία του και αποκάλυψε, μετά από προσεκτικό καθαρισμό, την υπογραφή του δημιουργού. Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο και το 1985 η εικόνα επέστρεψε στη Σύρο, αναγνωρισμένη πλέον ως ένα σπάνιο αριστούργημα.

Σήμερα, η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν αποτελεί μόνο ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό εύρημα, αλλά και ένα ζωντανό σύμβολο πίστης και ελπίδας. Όπως αναδείχθηκε και μέσα από την εκπομπή, μικρά ή μεγάλα «θαύματα» μπορεί να βρίσκονται δίπλα μας, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να τα ανακαλύψουμε.

