Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Καθυστερήσεις 45' στην Αττική Οδό - Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων μετά το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης, καθώς η κίνηση είναι «στο κόκκινο» στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Αθηνών και στα λιμάνια της Αττικής.

Χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, εκμεταλλευόμενοι τις γιορτές του Πάσχα και τον καλό καιρό. Από νωρίς το πρωί, η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες είναι αυξημένη, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στις εθνικές οδούς προς δημοφιλείς προορισμούς, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι.

Στα λιμάνια επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες, ενώ ενισχυμένα είναι και τα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή, εφαρμόζοντας αυξημένα μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών, ενώ απευθύνει συστάσεις για προσοχή και τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η κορύφωση της εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με την επιστροφή των εκδρομέων να τοποθετείται από τη Δευτέρα του Πάσχα και μετά.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

