Η Πενέλοπε Κρουζ ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία του Bad Bunny στο Πουέρτο Ρίκο
Η πολυβραβευμένη ηθοποιός ένωσε τις δυνάμεις της με τον Πουερτορικανό τραγουδιστή για να παρουσιάσει το viral του τραγούδι «VOY A LLEVARTE PA PR»
Η Πενέλοπε Κρουζ και ο σύζυγός της, Χαβιέρ Μπαρδέμ, βρέθηκαν καλεσμένοι στο διάσημο «Casita» του Bad Bunny - το VIP τμήμα της σκηνής - κατά την διάρκεια της περιοδείας του διάσημου τραγουδιστή στο Πουέρτο Ρίκο.
Η πολυβραβευμένη ηθοποιός ένωσε τις δυνάμεις της με τον Πουερτορικανό τραγουδιστή για να παρουσιάσει το viral του τραγούδι «VOY A LLEVARTE PA PR» και ξεσήκωσε το κοινό φωνάζοντας «¡Acho, PR es otra cosa!» (Το Πουέρτο Ρίκο είναι κάτι άλλο) μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές.
Δείτε βίντεο:
