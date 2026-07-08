Μήνυμα ελπίδας από τη σκιέρ Λίντσεϊ Βον μετά το ατύχημά της - «Επιτέλους είμαι εδώ»

«Ήξερα ότι μια μέρα θα έφτανα εδώ, απλώς δεν ήξερα πόσο καιρό θα μου έπαιρνε...», γράφει η αθλήτρια σε ανάρτησή της

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μήνυμα ελπίδας από τη σκιέρ Λίντσεϊ Βον μετά το ατύχημά της - «Επιτέλους είμαι εδώ»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Λίντσεϊ Βον ανάρρωσε μετά από σοβαρό ατύχημα σε πίστα σκι τον Ιανουάριο, δηλώνοντας πως οι δυνάμεις της επιστρέφουν κυρίως ψυχικά.
  • Το ατύχημα συνέβη κατά την κατάβαση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, όταν έχασε τον έλεγχο σε δύσκολο σημείο της πίστας.
  • Κατά την πτώση της ενεργοποιήθηκε ο αερόσακος ασφαλείας που πιθανώς μείωσε τη σοβαρότητα της πρόσκρουσης.
  • Η Βον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο αριστερό πόδι.
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Μήνυμα ελπίδας έστειλε μέσω ανάρτησής της η χρυσή Ολυμπιονίκης και σκιέρ Λίντσεϊ Βον, μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη τον περασμένο Ιανουάριο, σε πίστα σκι.

«Ήξερα ότι μια μέρα θα έφτανα εδώ, απλώς δεν ήξερα πόσο καιρό θα μου έπαιρνε...», έγραψε χαρακτηριστικά η αθλήτρια στην ανάρτησή της, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο από στιγμιότυπα της αποθεραπείας της και της γυμναστικής που έκανε το προηγούμενο διάστημα για να ενδυναμώσει το σώμα της.

Και πρόσθεσε: «Μου πήρε 5 μήνες, αλλά επιτέλους είμαι εδώ! Έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου, αλλά οι δυνάμεις μου επιστρέφουν (ίσως περισσότερο ψυχικά παρά σωματικά, αλλά αυτό δεν είναι κακό».

Δείτε την ανάρτηση

https://www.instagram.com/reel/Daf5nBOIyij/

Το σοκαριστικό ατύχημα της Βον

Το σοκαριστικό ατύχημα της Βον σημειώθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου στις 30 Ιανουαρίου.

Η Λίντσεϊ Βον γνωρίζει όσο λίγοι την ολυμπιακή πίστα κατάβασης - ένα από τα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αμερικανίδα θρύλος του αλπικού σκι έχει σημειώσει ρεκόρ με 12 νίκες σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πίστα Olympia delle Tofane — έξι στην κατάβαση και έξι στο super-G — ενώ συνολικά έχει ανέβει 20 φορές στο βάθρο, από το πρώτο της κιόλας podium στο κύκλωμα το 2004.

Το κρίσιμο πρώτο κομμάτι της πίστας

Το πιο εντυπωσιακό σημείο της κατάβασης είναι το Tofana schuss, ένα στενό πέρασμα ανάμεσα σε δύο τοιχώματα δολομιτικού βράχου, όπου οι αθλήτριες αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, το πραγματικό «κλειδί» της διαδρομής βρίσκεται λίγο πιο ψηλά, πριν από το schuss: μια δεξιά στροφή που περιλαμβάνει και ανηφορικό τμήμα. Εκεί ήταν που έχασε τον έλεγχο η Βον.

«Η κλίση είναι έντονα αντίθετη», εξήγησε ο Κρίστιαν Γκεντίνα, παλαίμαχος Ιταλός σκιέρ από την Κορτίνα. «Σε αυτό το σημείο καθορίζεται η ταχύτητα για όλη τη συνέχεια της πίστας και αν δεν πάρεις τη σωστή γραμμή, η διαφορά είναι τεράστια, γιατί καταλήγεις να ανεβαίνεις ανηφορικά».

Το άλμα από το εξόγκωμα και η επαφή με την πόρτα

Η Βον προσπαθούσε να “παλέψει” την αντίθετη κλίση και κινούνταν ελαφρώς ανηφορικά, όταν ένα εξόγκωμα την πέταξε απότομα στον αέρα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με τη δεξιά πλευρά της την τέταρτη πόρτα της διαδρομής.

Από εκείνο το σημείο άρχισε να εξελίσσεται η καταστροφή.

Η Αμερικανίδα προσπάθησε να στρίψει το σώμα της και να επανακτήσει την ισορροπία της στον αέρα, όμως προσγειώθηκε άτσαλα, με τα σκι κάθετα στη γραμμή πτώσης. Ακολούθησε σφοδρή πτώση, νέο εκτίναγμα στον αέρα και προσγείωση στην περιοχή του αυχένα, πριν γλιστρήσει για αρκετά μέτρα και ακινητοποιηθεί στο μέσο της πίστας, μακριά από τα δίχτυα ασφαλείας, σε εμφανώς σοβαρή κατάσταση.

Λίγες ώρες αργότερα, η Βον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο αριστερό πόδι.

«Μετά το σημείο αυτό η πίστα είναι εντελώς επίπεδη, οπότε στόχος είναι να περάσεις όσο πιο κοντά γίνεται από την πόρτα. Την πήρε εξαιρετικά τη στροφή, αλλά ήταν υπερβολικά κοντά και “πιάστηκε” πάνω της», δήλωσε η Νορβηγίδα σκιέρ Κάισα Βίκοφ Λίε. «Στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι θέλουν να κινούνται στα όρια – εκείνη απλώς τα ξεπέρασε λίγο».

Όπως σημείωσε η Λίε, το συγκεκριμένο τμήμα είναι πάντα ανώμαλο, όμως φέτος το τελευταίο εξόγκωμα λειτουργούσε περισσότερο σαν «ράμπα», κάτι που εξηγεί γιατί η Βον εκτοξεύτηκε απότομα στον αέρα.

Ο αερόσακος ασφαλείας που άνοιξε κάτω από τη στολή

Όταν η Βον ακινητοποιήθηκε, τα σκι της κοιτούσαν προς αντίθετες κατευθύνσεις, παραμένοντας δεμένα στις μπότες. Κινήθηκε ελάχιστα, φέρνοντας το αριστερό της χέρι προς το σώμα, και παρέμεινε σχεδόν ακίνητη μέχρι να φτάσει η βοήθεια, έπειτα από στιγμές έντονης αγωνίας. Της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες για αρκετά λεπτά, πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο.

Κατά τη διάρκεια της πτώσης ενεργοποιήθηκε ο υποχρεωτικός αερόσακος ασφαλείας κάτω από τη στολή της. Ο αερόσακος, ο οποίος ενεργοποιείται μέσω σύνθετου αλγορίθμου όταν ο αθλητής χάνει τον έλεγχο, ενδέχεται να μείωσε τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

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