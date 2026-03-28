Η Λίντσεϊ Βον αρνείται να ρίξει τίτλους τέλος στην καριέρα της - «Δεν θέλω να με θυμούνται έτσι»

Η σούπερ σταρ του σκι Λίντσεϊ Βον αρνήθηκε να αποκλείσει μια... θαυματουργή επιστροφή στο άθλημα. Η 41χρονη, υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στο πόδι μετά την άτσαλη πτώση της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου τον περασμένο μήνα.

Η Βον χρειάστηκε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις μετά το κάταγμα της κνήμης και του αστραγάλου της, ενώ υπήρχε πολύ σοβαρό ενδεχόμενο ακόμα και να της ακρωτηριάσουν το πόδι. Η 41χρονη σταρ, που συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία αποκατάστασης στις ΗΠΑ, επέστρεψε στο σκι το 2025 μετά από έξι χρόνια μακριά από τις πίστες.

Παρά τον βαρύτατό της τραυματισμό, δεν αποκλείει μια ακόμη θαυματουργή. «Δεν μου αρέσει να κλείνω την πόρτα σε τίποτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί», είπε η Βον στο Vanity Fair.

https://www.instagram.com/reel/DWW6mSVD7b7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν έχω ιδέα πώς θα είναι η ζωή μου σε δύο χρόνια, τρία χρόνια ή τέσσερα χρόνια. «Θα μπορούσα να έχω δύο παιδιά μέχρι τότε. Θα μπορούσα να μην έχω παιδιά και να θέλω να αγωνιστώ ξανά. Θα μπορούσα να ζήσω στην Ευρώπη. Θα μπορούσα να κάνω τα πάντα» είπε χαρακτηριστικά.

Η κατάβαση της Βον διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα, καθώς έπεσε πάνω σε μια πύλη αφού δεν κατάφερε να κάνει αριστερή στροφή. Και δεν θέλει η τελευταία ανάμνηση της καριέρας της από τους θαυμαστές της να είναι αρνητική.

Τα τραύματα της Βον είναι τόσο σοβαρά που είναι τυχερή που έχει ακόμα το πόδι της , σύμφωνα με τους γιατρούς της Team USA.«Είμαι σίγουρος ότι έχετε δει χοτ ντογκ ή κοτομπουκιές στη σχάρα», δήλωσε στο Vanity Fair ο Τομ Χάκετ, επικεφαλής γιατρός της ομάδας σκι και σνόουμπορντ της Team USA. «Πρήζονται όλο και περισσότερο. Μετά, ξαφνικά, σκάνε. Ραγίζουν...» είπε χαρακτηριστικά θέλοντας να δώσει μια εικόνα από το πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός της και πρόσθεσε: «Υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να χάσει κάθε λειτουργία του ποδιού της, αν όχι το ίδιο το πόδι. Το καλύτερο σενάριο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι μπορεί να κρατήσεις το πόδι σου, αλλά θα είναι άχρηστο».

