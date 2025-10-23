Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με ένα απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα

Ένας ερασιτέχνης με ανιχνευτή μετάλλων εντόπισε δύο πήλινα αγγεία γεμάτα νομίσματα που εκτιμάται ότι ανήκουν στη ρωμαϊκή περίοδο - Οι αρχαιολόγοι μιλούν για το σημαντικότερο εύρημα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ουαλία.

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με ένα απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα

Με έναν ανιχνευτή μετάλλων βρήκε τον θησαυρό ο ερασιτέχνης ανιχνευτής

Ένας άνδρας από το Τσέσαϊρ της Αγγλίας ανακάλυψε τυχαία έως και 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα σε χωράφι της βόρειας Ουαλίας, σε μια ανακάλυψη που ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη σχετική στην ιστορία της χώρας. Ο 36χρονος Ντέιβιντ Μος, που χρησιμοποιούσε ανιχνευτή μετάλλων, βρήκε δύο πήλινα αγγεία θαμμένα στο έδαφος και, όπως είπε, ένιωσε «ανατριχίλα» αντικρίζοντας τον τεράστιο θησαυρό.

nakalipsi.jpg

«Κοιμήθηκα τρεις μέρες στο αυτοκίνητο με τα νομίσματα»

Φοβούμενος ότι κάποιος θα τα κλέψει, ο Μος κράτησε τα αγγεία στο αυτοκίνητό του για τρεις ημέρες, και κοιμόταν δίπλα τους, πριν τα παραδώσει στο Εθνικό Μουσείο του Κάρντιφ. Εκεί, οι ειδικοί ξεκίνησαν ήδη την ανάλυσή τους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν πως πρόκειται για τον μεγαλύτερο ρωμαϊκό «θησαυρό» που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ουαλία.

Ο Μος, που ασχολείται σχεδόν δέκα χρόνια με την ανίχνευση μετάλλων και έχει εντοπίσει στο παρελθόν περίπου 2.700 νομίσματα, συνεργάστηκε με τον φίλο του Ίαν Νίκολσον για την ανασκαφή. Οι δυο τους εργάστηκαν για περισσότερες από έξι ώρες, ανασύροντας τα δύο αγγεία. «Λίγο πριν βρούμε το σήμα, εμφανίστηκε ένα ουράνιο τόξο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε χαρακτηριστικά.

analipsi.jpg

Το ιστορικό των ρωμαϊκών ευρημάτων

Στην Ουαλία έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς αρκετοί «θησαυροί» νομισμάτων, συνήθως κρυμμένοι σε περιόδους αναταραχής ή ως προσφορές στους θεούς. Το 2008, στο Σάλι του Βαλ της Γκλαμόργκαν, είχαν βρεθεί σχεδόν 6.000 νομίσματα σε δύο αγγεία, ενώ τη δεκαετία του 1990 εντοπίστηκαν περίπου 10.000 κοντά στο Τσέπστοου.

Σε σύγκριση, το μεγαλύτερο εύρημα που έχει καταγραφεί στη Βρετανία ήταν το 2010 στο Σόμερσετ, με πάνω από 50.000 ρωμαϊκά νομίσματα, συνολικής αξίας 320.000 λιρών.

«Πιθανόν ανήκαν σε Ρωμαίο στρατιώτη»

Σύμφωνα με τον Άντονι Χολς, πρόεδρο της Νομισματικής Εταιρείας Νότιας Ουαλίας και Μονμουθσάιρ, το εύρημα ίσως ανήκε σε κάποιον Ρωμαίο στρατιώτη που τα έκρυψε για ασφάλεια. «Πιθανότατα επρόκειτο για την προσωπική περιουσία ενός στρατιώτη ή και ομάδας στρατιωτών», σημείωσε.

Το μουσείο του Κάρντιφ θα προχωρήσει στην καθαριότητα και χρονολόγηση των νομισμάτων. Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για θησαυρό, θα ζητήσει επίσημη έγκριση από το Βρετανικό Μουσείο για να τα κρατήσει στη συλλογή του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μος και ο ιδιοκτήτης του χωραφιού θα λάβουν από κοινού αποζημίωση.

Τι προβλέπει ο νόμος για τους «θησαυρούς»

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, κάθε εύρημα ηλικίας άνω των 300 ετών που περιέχει τουλάχιστον 10% πολύτιμο μέταλλο ή αποτελεί συλλογή νομισμάτων με αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να δηλώνεται στις αρχές μέσα σε 14 ημέρες. Η μη αναφορά συνεπάγεται πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως τριών μηνών.

Ο Μος, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου ερασιτέχνες προσπάθησαν να αποκρύψουν παρόμοια ευρήματα, επέλεξε να ενεργήσει νόμιμα. Το Εθνικό Μουσείο Ουαλίας αναμένεται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση μέσα στο 2026, ώστε να ανακοινωθεί επίσημα η σημασία του ευρήματος.

