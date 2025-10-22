Ανακάλυψη 2.700 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η αυτοκρατορία των Ασσυρίων ζητά... φόρους

Κεραμικό θραύσμα με σφηνοειδή γραφή, που βρέθηκε κοντά στο Όρος του Ναού, αποκαλύπτει τη σχέση της Ιουδαίας με την Ασσυριακή Αυτοκρατορία

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η επιγραφή στην Ακκαδική γλώσσα υποδεικνύει τις επαφές μεταξύ του Βασιλείου των Ιουδαίων και της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας.

Ένα μοναδικό εύρημα 2.700 ετών ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ: Η πρώτη Ασσυριακή επιγραφή που έχει βρεθεί ποτέ στην πόλη. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό θραύσμα κεραμικού, μόλις 2,5 εκατοστών, που ανακαλύφθηκε σε ανασκαφή κοντά στο Όρος του Ναού και φέρει σφηνοειδή γραφή στην Ακκαδική γλώσσα. Η Ακκαδική γλώσσα ήταν αρχαία γλώσσα (κλάδος της ευρύτερης ομάδας Αφροασιατικών γλωσσών) και ομιλείτο στην αρχαία Μεσοποταμία, ιδιαίτερα από τους Ασσυρίους και τους Βαβυλωνίους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιγραφές από την ασσυριακή αυτοκρατορία έχουν βρεθεί, και προς τα ελληνικά βασίλεια, που ξεκίνησαν την ομηρική εποχή και συγκεκριμένα αυτό των Αδάνων.

Το εύρημα στην Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, το εύρημα επιβεβαιώνει τις βιβλικές αναφορές στις σχέσεις μεταξύ της ισχυρής Ασσυριακής Αυτοκρατορίας και του ιουδαϊκού βασιλείου.

Η επιγραφή κάνει λόγο για καθυστερήσεις στην πληρωμή φόρων, «για την πρώτη ημέρα του μήνα Αβ», και αποστέλλεται όπως φαίνεται από έναν αξιωματούχο που έφερε τον τίτλο «ο κάτοχος των χαλινών». Αξίωμα γνωστή από τα βασιλικά αρχεία της Ασσυρίας. Η ανάλυση του πηλού έδειξε ότι προέρχεται από τη λεκάνη του Τίγρη, όπου βρίσκονταν οι πόλεις Νινευή, Ασσούρ και Νιμρούντ.

Το εύρημα εντοπίστηκε στο Αρχαιολογικό Πάρκο Ντέιβιντσον, δίπλα στο Δυτικό Τείχος. Οι ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για απόσπασμα από σφραγίδα αυτοκρατορικού εγγράφου - πιθανότατα ειδοποίηση φόρου που στάλθηκε από τον Ασσυριακό αυτοκράτορα στον Ιουδαίο βασιλιά.

«Το εύρημα μάλλον προέρχεται από βούλα που επισφράγιζε επίσημο έγγραφο», εξηγεί ο δρ. Πίτερ Ζίλμπεργκ από το Πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν. «Τέτοιες σφραγίδες συνοδεύονταν συνήθως από επιστολές προς σημαντικά πρόσωπα».

Η επιγραφή χρονολογείται στα τέλη του 8ου με μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., περίοδο που ταυτίζεται με την εξέγερση του βασιλιά Εζεκία κατά του Σενναχειρείμ της Ασσυρίας. Σύμφωνα με το Βιβλίο των Βασιλέων, ο Εζεκίας καθυστέρησε να πληρώσει φόρους, προκαλώντας την Ασσυριακή εκστρατεία εναντίον της Ιερουσαλήμ.

Οι περιγραφές αυτές εμφανίζονται τόσο στη βιβλική αφήγηση όσο και στα περίφημα «Πρίσματα του Σενναχειρείμ», όπου αναφέρονται οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις που επέβαλε στην Ιουδαία. Αν και το νέο εύρημα δε φέρει ημερομηνία, οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ενδέχεται να ανήκει σε εκείνη την περίοδο.

Τι δηλώνουν οι αρχαιολόγοι

Η δρ. Αϊάλα Ζίλμπερσταϊν, διευθύντρια της ανασκαφής, δήλωσε ότι η επιγραφή προέρχεται από διοικητικό κτίριο στα δυτικά του Όρους του Ναού, πιθανότατα κέντρο είσπραξης φόρων της εποχής. «Καθώς κοσκινίζουμε το χώμα, βρίσκουμε όλο και περισσότερες αποδείξεις διοικητικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου», είπε. «Το εύρημα δείχνει ότι πρόκειται για χώρο μεγάλης σημασίας».

Οι αναλύσεις έδειξαν πως ο πηλός δεν προέρχεται από την περιοχή του Λεβάντε, αλλά από το βόρειο Μεσοποτάμιο τόξο. Όπως ανέφερε η δρ. Ανατ Κόεν-Βάινμπεργκερ, «η σύσταση του υλικού ταυτίζεται με αυτή του Τίγρη, όπου βρίσκονταν τα κέντρα της Ασσυριακής εξουσίας».

Για τον δρ. Ζίλμπεργκ, το μικρό αυτό κομμάτι πηλού είναι «σαν φως μέσα στην ομίχλη της ιστορίας». «Οι επιγραφές αυτές ρίχνουν συγκεκριμένο φως σε γεγονότα που γνωρίζαμε μόνο από βιβλικά ή ασσυριακά κείμενα. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις απτή απόδειξη μέσα στην ίδια την Ιερουσαλήμ», τόνισε. Η ανακάλυψη ενισχύει τη σύνδεση της βιβλικής αφήγησης με την ιστορική πραγματικότητα και προσφέρει νέα δεδομένα για τις σχέσεις της Ιουδαίας με την Ασσυριακή Αυτοκρατορία.

