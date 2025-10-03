Θησαυρός εκατομμυρίων δολαρίων από το ναυάγιο ισπανικού στόλου του 1715 βρέθηκε στη Φλόριντα

Πάνω από 1.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα αλλά και κοσμήματα, ανελκύστηκαν από τα νερά στα ανοικτά της νοτιοανατολικής Φλόριντα, σύμφωνα με την εταιρεία 1715 Fleet Queens Jewels.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ανακαλύψεις βυθισμένων θησαυρών και συνδέεται με το ναυάγιο της περιβόητης «Ναυτικής Αρμάδας του Θησαυρού» του 1715, η οποία χάθηκε σε τυφώνα του 18ου αιώνα, παρασύροντας στον βυθό χρυσό, ασήμι και κοσμήματα αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μετέδωσε το NBC News.

Εντυπωσιακό εύρημα στη «Treasure Coast»

Η αμερικανική εταιρεία, που διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα ανέλκυσης στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι η ανάσυρση έγινε τον Ιούλιο στη λεγόμενη «Ακτή του Θησαυρού» (Treasure Coast). Το νέο εύρημα έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες ανακαλύψεις από το ίδιο ναυάγιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της ισπανικής και λατινοαμερικανικής ναυτικής ιστορίας.

Ο Σαλ Γκουτούσο, διευθυντής επιχειρήσεων της 1715 Fleet Queens Jewels, τόνισε ότι «κάθε νόμισμα είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ένας απτός σύνδεσμος με εκείνους που έζησαν, εργάστηκαν και ταξίδεψαν την εποχή της ακμής της Ισπανικής Αυτοκρατορίας». Όπως εξήγησε, τα αντικείμενα βρέθηκαν συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένη περιοχή κάτω από την άμμο, κάτι που ενισχύει την εκδοχή ότι μεταφέρονταν αρχικά σε ένα ενιαίο κιβώτιο ή φορτίο, το οποίο διαλύθηκε όταν το πλοίο παραδόθηκε στη μανία του τυφώνα.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα αντικείμενα βρίσκονταν συνήθως σε ξύλινα κιβώτια. Το ξύλο διαλύεται με τον καιρό στον ωκεανό, μετά αποσυντίθενται τα σακιά από σπαρτόχορτο και μένουν μόνο τα νομίσματα», δήλωσε ο Γκουτούσο.

Χρυσά και ασημένια νομίσματα τριών αιώνων

Στην ανακάλυψη περιλαμβάνονται τα περίφημα «reales de a ocho», νομίσματα που κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες του Μεξικού, του Περού και της Βολιβίας. Πολλά φέρουν ακόμα χρονολογίες και σφραγίδες των νομισματοκοπείων τους, γεγονός που, όπως αναφέρει η εταιρεία, τα καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμα τόσο για την ιστορική έρευνα όσο και για ιδιωτικές συλλογές.

Ξεχωρίζει επίσης μια μολύβδινη βασιλική σφραγίδα που απεικονίζει τον Φίλιππο Β΄ της Ισπανίας, ο οποίος βασίλευσε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Γκουτούσο, η σφραγίδα αυτού του τύπου θα μπορούσε να είχε τυλιχτεί γύρω από έγγραφο που παραχωρούσε τίτλους ιδιοκτησίας ή σημαντικά αξιώματα σε κάποια αντιβασιλεία. «Μπορούμε σχεδόν με βεβαιότητα να υποθέσουμε ότι επρόκειτο για οικογενειακό κειμήλιο», είπε χαρακτηριστικά.

Πολύτιμα ίχνη από το παρελθόν

Η κατάσταση διατήρησης των νομισμάτων ενισχύει τη θεωρία της κοινής τους προέλευσης. Ορισμένα κομμάτια φέρουν ακόμη και αποτυπώματα από τα σακιά που τα περιείχαν όταν συνέβη το ναυάγιο. «Το να βρίσκεις περισσότερα από χίλια νομίσματα σε μία μόνο ανάσυρση είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και πραγματικά εντυπωσιακό», υπογράμμισε ο διευθυντής επιχειρήσεων.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να εκθέσει τα νομίσματα σε τοπικά μουσεία και να τα διαθέσει σε ειδικούς επιστήμονες για μελέτη, προκειμένου να εμπλουτιστεί η γνώση γύρω από τη ζωή και το εμπόριο στην αποικιακή Αμερική.

«Κάθε ανακάλυψη συμβάλλει στην ανασύνθεση της ανθρώπινης ιστορίας του στόλου του 1715. Η δέσμευσή μας είναι να διατηρήσουμε και να μελετήσουμε αυτά τα ευρήματα ώστε οι επόμενες γενιές να κατανοήσουν τη σημασία τους», τόνισε ο Γκουτούσο.

Νομικές πτυχές και συνεργασία με μουσεία

Η δικαιοδοσία στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Φλόριντα και το γραφείο του κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα του NBC News για σχόλιο. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα έκθεσης και συντήρησης σε συνεργασία με μουσεία της περιοχής.

Η νέα αυτή ανακάλυψη φέρνει στο φως όχι μόνο έναν τεράστιο θησαυρό μεγάλης αξίας αλλά και πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες για την εποχή που η Ισπανική Αυτοκρατορία κυριαρχούσε στις θάλασσες και το εμπόριο της Αμερικής.