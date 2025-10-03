Θησαυρός εκατομμυρίων δολαρίων από το ναυάγιο ισπανικού στόλου του 1715 βρέθηκε στη Φλόριντα

Η ανακάλυψη περιλαμβάνει νομίσματα γνωστά ως «reales de a ocho», που κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες του Μεξικού, του Περού και της Βολιβίας

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Θησαυρός εκατομμυρίων δολαρίων από το ναυάγιο ισπανικού στόλου του 1715 βρέθηκε στη Φλόριντα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πάνω από 1.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα αλλά και κοσμήματα, ανελκύστηκαν από τα νερά στα ανοικτά της νοτιοανατολικής Φλόριντα, σύμφωνα με την εταιρεία 1715 Fleet Queens Jewels.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ανακαλύψεις βυθισμένων θησαυρών και συνδέεται με το ναυάγιο της περιβόητης «Ναυτικής Αρμάδας του Θησαυρού» του 1715, η οποία χάθηκε σε τυφώνα του 18ου αιώνα, παρασύροντας στον βυθό χρυσό, ασήμι και κοσμήματα αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μετέδωσε το NBC News.

Εντυπωσιακό εύρημα στη «Treasure Coast»

Η αμερικανική εταιρεία, που διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα ανέλκυσης στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι η ανάσυρση έγινε τον Ιούλιο στη λεγόμενη «Ακτή του Θησαυρού» (Treasure Coast). Το νέο εύρημα έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες ανακαλύψεις από το ίδιο ναυάγιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της ισπανικής και λατινοαμερικανικής ναυτικής ιστορίας.

Ο Σαλ Γκουτούσο, διευθυντής επιχειρήσεων της 1715 Fleet Queens Jewels, τόνισε ότι «κάθε νόμισμα είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ένας απτός σύνδεσμος με εκείνους που έζησαν, εργάστηκαν και ταξίδεψαν την εποχή της ακμής της Ισπανικής Αυτοκρατορίας». Όπως εξήγησε, τα αντικείμενα βρέθηκαν συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένη περιοχή κάτω από την άμμο, κάτι που ενισχύει την εκδοχή ότι μεταφέρονταν αρχικά σε ένα ενιαίο κιβώτιο ή φορτίο, το οποίο διαλύθηκε όταν το πλοίο παραδόθηκε στη μανία του τυφώνα.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα αντικείμενα βρίσκονταν συνήθως σε ξύλινα κιβώτια. Το ξύλο διαλύεται με τον καιρό στον ωκεανό, μετά αποσυντίθενται τα σακιά από σπαρτόχορτο και μένουν μόνο τα νομίσματα», δήλωσε ο Γκουτούσο.

1759503798673-504209152-2.jpg

Χρυσά και ασημένια νομίσματα τριών αιώνων

Στην ανακάλυψη περιλαμβάνονται τα περίφημα «reales de a ocho», νομίσματα που κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες του Μεξικού, του Περού και της Βολιβίας. Πολλά φέρουν ακόμα χρονολογίες και σφραγίδες των νομισματοκοπείων τους, γεγονός που, όπως αναφέρει η εταιρεία, τα καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμα τόσο για την ιστορική έρευνα όσο και για ιδιωτικές συλλογές.

Ξεχωρίζει επίσης μια μολύβδινη βασιλική σφραγίδα που απεικονίζει τον Φίλιππο Β΄ της Ισπανίας, ο οποίος βασίλευσε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Γκουτούσο, η σφραγίδα αυτού του τύπου θα μπορούσε να είχε τυλιχτεί γύρω από έγγραφο που παραχωρούσε τίτλους ιδιοκτησίας ή σημαντικά αξιώματα σε κάποια αντιβασιλεία. «Μπορούμε σχεδόν με βεβαιότητα να υποθέσουμε ότι επρόκειτο για οικογενειακό κειμήλιο», είπε χαρακτηριστικά.

Πολύτιμα ίχνη από το παρελθόν

Η κατάσταση διατήρησης των νομισμάτων ενισχύει τη θεωρία της κοινής τους προέλευσης. Ορισμένα κομμάτια φέρουν ακόμη και αποτυπώματα από τα σακιά που τα περιείχαν όταν συνέβη το ναυάγιο. «Το να βρίσκεις περισσότερα από χίλια νομίσματα σε μία μόνο ανάσυρση είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και πραγματικά εντυπωσιακό», υπογράμμισε ο διευθυντής επιχειρήσεων.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να εκθέσει τα νομίσματα σε τοπικά μουσεία και να τα διαθέσει σε ειδικούς επιστήμονες για μελέτη, προκειμένου να εμπλουτιστεί η γνώση γύρω από τη ζωή και το εμπόριο στην αποικιακή Αμερική.

«Κάθε ανακάλυψη συμβάλλει στην ανασύνθεση της ανθρώπινης ιστορίας του στόλου του 1715. Η δέσμευσή μας είναι να διατηρήσουμε και να μελετήσουμε αυτά τα ευρήματα ώστε οι επόμενες γενιές να κατανοήσουν τη σημασία τους», τόνισε ο Γκουτούσο.

1759503771936-318138028-1.jpg

Νομικές πτυχές και συνεργασία με μουσεία

Η δικαιοδοσία στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Φλόριντα και το γραφείο του κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα του NBC News για σχόλιο. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα έκθεσης και συντήρησης σε συνεργασία με μουσεία της περιοχής.

Η νέα αυτή ανακάλυψη φέρνει στο φως όχι μόνο έναν τεράστιο θησαυρό μεγάλης αξίας αλλά και πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες για την εποχή που η Ισπανική Αυτοκρατορία κυριαρχούσε στις θάλασσες και το εμπόριο της Αμερικής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις

19:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά - Στον εισαγγελέα δύο δράστες σε Άγιο Παντελεήμονα και Αχαρνές

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα», λέει συγγενής της οικογένειας

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Νιώτη: «Το φως της θα μείνει για πάντα ζωντανό», λέει η μητέρα της 17χρονης που σκοτώθηκε

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Global Sumud Flotilla: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - «Όλοι οι Έλληνες είναι καλά»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους - 40 ορατοί μώλωπες στο σώμα του αγοριού

18:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξομολογήθηκε ποιος είναι ο προσωπικός του στόχος για το 2026

18:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύματα Καρόσι: Πεθαίνοντας από υπερεργασία - Η διαχρονική «μάστιγα» της Ιαπωνίας

18:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τζεφ Μπέζος: «Θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε κέντρα δεδομένων στο διάστημα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ξεπέρασαν τους 134 χιλιάδες οι νεκροί στρατιώτες στην Ουκρανία - Έρευνα του BBC

18:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»

18:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Η Ελλάδα αλλάζει - Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

18:09LIFESTYLE

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μαθαίνει συρτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα», λέει συγγενής της οικογένειας

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους - 40 ορατοί μώλωπες στο σώμα του αγοριού

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ