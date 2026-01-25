Στο φως ρωμαϊκοί τάφοι και οδικό δίκτυο 2.500 ετών στην ανατολική Ρώμη

Η ανακάλυψη κρανίου με ίχνη τρυπανισμού και το ιερό του Ηρακλή αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία των ρωμαϊκών περιχώρων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο τάφους που χρονολογούνται από την εποχή της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας κοντά στην οδό Via Pietralata στη βορειοανατολική Ρώμη.

Μια άγνωστη πτυχή της ζωής στα προάστια της αρχαίας Ρώμης αποκαλύπτουν οι ανασκαφές στο Πάρκο των Ακακιών (Parco delle Acacie), στην περιοχή Πιετραλάτα. Οι έρευνες της Ειδικής Εφορείας της Ρώμης έφεραν στο φως ευρήματα που χρονολογούνται από τον 5ο π.Χ. έως τον 3ο μ.Χ. αιώνα, ανατρέποντας την παλαιότερη θεωρία ότι τα ανατολικά περίχωρα της Αιώνιας Πόλης ήταν περιθωριακές ζώνες χωρίς ιστορικό βάθος.

Το οδικό δίκτυο και το ιερό του Ηρακλή

Στο επίκεντρο των ανακαλύψεων βρίσκεται ένας αρχαίος δρόμος, που παρουσιάζει συνεχή χρήση για αιώνες. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ίχνη από τροχούς αμαξών λαξευμένα απευθείας στον ηφαιστειακό βράχο, αποδεικνύοντας την έντονη κυκλοφορία κατά τη Δημοκρατική περίοδο.

Παράλληλα με τον δρόμο, αποκαλύφθηκε ένα τετράπλευρο ιερό, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 3ου ή τον 2ο π.Χ. αιώνα. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν αναθηματικές προσφορές, όπως πήλινες κεφαλές, ειδώλια γυναικών και βοοειδών. Λόγω της εγγύτητάς του με τη Via Tiburtina, οι ειδικοί συνδέουν το ιερό με τη λατρεία του Ηρακλή, προστάτη των εμπόρων και των ταξιδιωτών.

Elite τάφοι και ίχνη αρχαίας χειρουργικής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ταφικό συγκρότημα με δύο θαλαμοειδείς τάφους που ανήκαν πιθανότατα σε εύπορη ρωμαϊκή οικογένεια της περιοχής.

  • Τάφος Α: Περιείχε μια σαρκοφάγο από πέτρα peperino, τεφροδόχους και κτερίσματα, όπως μελανόμορφα κύπελλα και ένα χάλκινο κάτοπτρο.

  • Τάφος Β: Εκεί εντοπίστηκε το κρανίο ενός ενήλικα άνδρα, το οποίο φέρει σαφή ίχνη χειρουργικού τρυπανισμού, μια σπάνια μαρτυρία για τις ιατρικές πρακτικές της εποχής.

Μνημειώδεις δεξαμενές: Τελετουργία ή παραγωγή;

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης δύο επιβλητικές δεξαμενές νερού. Η μεγαλύτερη, μήκους 28 μέτρων, διέθετε περίτεχνες κόγχες και κανάλια τροφοδοσίας, ενώ τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιούνταν τόσο για παραγωγικούς όσο και για λατρευτικούς σκοπούς. Μια δεύτερη δεξαμενή, λαξευμένη στο βράχο σε βάθος τεσσάρων μέτρων, παρουσιάζει ομοιότητες με ιερά ύδατα που έχουν βρεθεί στην αρχαία πόλη Gabii, ενισχύοντας το σενάριο της θρησκευτικής χρήσης.

dexameni.jpg

Μία από τις δύο μεγάλες δεξαμενές νερού που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές.

Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού

Τα ευρήματα στην Πιετραλάτα συνθέτουν την εικόνα μιας ζωντανής περιοχής, όπου η λατρεία, οι ταφικές πρακτικές και η διαχείριση του νερού συνυπήρχαν αρμονικά, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη της Ρώμης βασιζόταν εξίσου στην περιφέρειά της όσο και στο μνημειώδες κέντρο της.

