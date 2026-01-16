Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

Κινέζοι και Ουζμπέκοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν παλάτια και εργαστήρια στην πόλη Κούβα, έναν κρίσιμο κόμβο του αρχαίου εμπορίου.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

Ερείπια των τειχών της Κούβα

Λιού Μπιν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια κοινή αρχαιολογική αποστολή Κίνας και Ουζμπεκιστάν έφερε στο φως τα τείχη και τις υποδομές μιας κομβικής πόλης του αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού. Έπειτα από δύο χρόνια ανασκαφών στον οικισμό Κούβα (Kuva), στην κοιλάδα Φεργκάνα του Ουζμπεκιστάν, οι ερευνητές ανακάλυψαν θεμέλια παλατιών, πύλες της πόλης, εργαστήρια χειροτεχνίας και ένα πλήρες οδικό δίκτυο.

Ένας σταθμός ανάμεσα σε αυτοκρατορίες

Η πόλη Κούβα, στρατηγικά τοποθετημένη κοντά στα κινεζικά σύνορα, υπήρξε ένας από τους πρώτους σταθμούς των καραβανιών μετά την εξαντλητική διάσχιση της λεκάνης Ταρίμ. Η πόλη κατοικήθηκε από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 10ο αιώνα μ.Χ., αλλάζοντας χέρια ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις της εποχής: από τους Πέρσες Αχαιμενίδες και τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έως τους Πάρθους και τους Σογδιανούς.

Πρόσφατα, η ομάδα των αρχαιολόγων εντόπισε τμήματα των τειχών που ήταν θαμμένα κάτω από το έδαφος. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της κινεζικής αποστολής, κ. Λιου Μπιν, η ανάλυση της κατασκευής τους θα επιτρέψει τον ακριβή χρονολογικό προσδιορισμό των περιόδων κυριαρχίας κάθε πολιτισμού στην περιοχή.

Τα «Ουράνια Άλογα» και το εμπόριο μεταξιού

Η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την κινεζική ιστορία. Οι αυτοκράτορες της δυναστείας Χαν επεδίωκαν τον έλεγχο της κοιλάδας Φεργκάνα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: τα περίφημα «Ουράνια Άλογα». Αυτά τα ζώα ήταν ταχύτερα και ισχυρότερα από εκείνα της κεντρικής Κίνας, αποτελώντας το «κλειδί» για τη νίκη της αυτοκρατορίας έναντι των νομάδων Ξιονγκνού (Xiongnu) στον Βορρά. Η πόλη Κούβα φαίνεται πως υπήρξε το κέντρο αυτής της ανταλλαγής, όπου τα πολύτιμα άλογα «ανταλλάσσονταν» με κινεζικό μετάξι και ιάσπιδα (νεφρίτη).

Το μέλλον των ερευνών

Η μελέτη πόλεων όπως η Κούβα είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε τις αυξομειώσεις του εμπορίου στον διασημότερο δρόμο της αρχαιότητας. Ενώ οι ακμάζουσες πόλεις-κράτη του Δρόμου του Μεταξιού πλούτιζαν γρήγορα, συχνά αντιμετώπιζαν απότομη κατάρρευση όταν οι εμπορικοί κόμβοι αποσταθεροποιούνταν.

Οι ανασκαφές αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον. «Για την επόμενη χρονιά, σχεδιάζουμε συστηματικές ανασκαφές στον χώρο των ανακτόρων, ώστε να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για τη διάταξη και τις λειτουργίες του οικισμού», πρόσθεσε ο Λιού Μπιν.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πέταξε γλάστρα και σκότωσε αδέσποτο γατάκι - Στο εδώλιο μετά την καταγγελία

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτήλας σε Κώστα Σβόλη: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο, ανάλυση λαθών και προπόνηση με τους γνωστούς απόντες

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από συνομήλικους - Ελεύθεροι οι έξι ανήλικοι που συνελήφθησαν

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν στηρίξουν το σχέδιό του για τη Γροιλανδία

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ε.Ε.: Επεξεργάζεται σχέδιο γρήγορης αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας

17:53WHAT THE FACT

«Dry January»: Τι γίνεται στο σώμα μας όταν απέχουμε ένα μήνα από το αλκοόλ

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει το κρύο - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς

17:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα στο X - «Κάτω» για 2η φορά σε μία εβδομάδα

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης από φιάλη υγραερίου σε σπίτι στην Περαία

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγιωτόπουλος στο Newsbomb για τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα – Η πιο σημαντική ενίσχυση για το Πολεμικό Ναυτικό

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο μία μέρα μετά την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Παχλαβί: «Θα επιστρέψω στο Ιράν, μπορώ να εγγυηθώ τη μετάβαση»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

To Νόμπελ Ειρήνης της Ματσάδο στον Τραμπ - Η αντίδραση της Επιτροπής στο «δώρο»

17:24LIFESTYLE

Μέλπω Ζαρόκωστα: Η σχέση με την Βουγιουκλάκη και το παρασκήνιο από το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν στηρίξουν το σχέδιό του για τη Γροιλανδία

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από συνομήλικους - Ελεύθεροι οι έξι ανήλικοι που συνελήφθησαν

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 5 επιδόματα που «φουσκώνουν» τον μισθό – Επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

16:19ΚΟΣΜΟΣ

6 Ρίχτερ τρομοκράτησαν τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ - Φόβοι για το ρήγμα ο «Κοιμώμενος Γίγαντας»

14:01ΥΓΕΙΑ

Πόσο κόκκινο κρέας πρέπει να τρώμε: Τι αλλάζει με τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει το κρύο - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Μήνυμα ελπίδας από τη ζούγκλα - Σπάνια γέννηση διδύμων για τους ορεινούς γορίλες

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

17:24LIFESTYLE

Μέλπω Ζαρόκωστα: Η σχέση με την Βουγιουκλάκη και το παρασκήνιο από το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ