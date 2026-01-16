Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

Μια κοινή αρχαιολογική αποστολή Κίνας και Ουζμπεκιστάν έφερε στο φως τα τείχη και τις υποδομές μιας κομβικής πόλης του αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού. Έπειτα από δύο χρόνια ανασκαφών στον οικισμό Κούβα (Kuva), στην κοιλάδα Φεργκάνα του Ουζμπεκιστάν, οι ερευνητές ανακάλυψαν θεμέλια παλατιών, πύλες της πόλης, εργαστήρια χειροτεχνίας και ένα πλήρες οδικό δίκτυο.

Ένας σταθμός ανάμεσα σε αυτοκρατορίες

Η πόλη Κούβα, στρατηγικά τοποθετημένη κοντά στα κινεζικά σύνορα, υπήρξε ένας από τους πρώτους σταθμούς των καραβανιών μετά την εξαντλητική διάσχιση της λεκάνης Ταρίμ. Η πόλη κατοικήθηκε από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 10ο αιώνα μ.Χ., αλλάζοντας χέρια ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις της εποχής: από τους Πέρσες Αχαιμενίδες και τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έως τους Πάρθους και τους Σογδιανούς.

Πρόσφατα, η ομάδα των αρχαιολόγων εντόπισε τμήματα των τειχών που ήταν θαμμένα κάτω από το έδαφος. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της κινεζικής αποστολής, κ. Λιου Μπιν, η ανάλυση της κατασκευής τους θα επιτρέψει τον ακριβή χρονολογικό προσδιορισμό των περιόδων κυριαρχίας κάθε πολιτισμού στην περιοχή.

Τα «Ουράνια Άλογα» και το εμπόριο μεταξιού

Η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την κινεζική ιστορία. Οι αυτοκράτορες της δυναστείας Χαν επεδίωκαν τον έλεγχο της κοιλάδας Φεργκάνα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: τα περίφημα «Ουράνια Άλογα». Αυτά τα ζώα ήταν ταχύτερα και ισχυρότερα από εκείνα της κεντρικής Κίνας, αποτελώντας το «κλειδί» για τη νίκη της αυτοκρατορίας έναντι των νομάδων Ξιονγκνού (Xiongnu) στον Βορρά. Η πόλη Κούβα φαίνεται πως υπήρξε το κέντρο αυτής της ανταλλαγής, όπου τα πολύτιμα άλογα «ανταλλάσσονταν» με κινεζικό μετάξι και ιάσπιδα (νεφρίτη).

Το μέλλον των ερευνών

Η μελέτη πόλεων όπως η Κούβα είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε τις αυξομειώσεις του εμπορίου στον διασημότερο δρόμο της αρχαιότητας. Ενώ οι ακμάζουσες πόλεις-κράτη του Δρόμου του Μεταξιού πλούτιζαν γρήγορα, συχνά αντιμετώπιζαν απότομη κατάρρευση όταν οι εμπορικοί κόμβοι αποσταθεροποιούνταν.

Οι ανασκαφές αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον. «Για την επόμενη χρονιά, σχεδιάζουμε συστηματικές ανασκαφές στον χώρο των ανακτόρων, ώστε να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για τη διάταξη και τις λειτουργίες του οικισμού», πρόσθεσε ο Λιού Μπιν.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης